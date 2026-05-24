Negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan bajo cautela de Trump

Trump evita apresurar acuerdo

Republicanos critican negociaciones

Irán sigue bajo presión

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán “avanzan de manera constructiva”, aunque dejó claro que no tiene intención de acelerar un acuerdo.

El mandatario afirmó que instruyó a su equipo negociador para actuar con cautela y evitar errores durante el proceso.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente también confirmó que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes seguirá vigente.

Según Trump, la medida ha provocado el desvío de aproximadamente un centenar de embarcaciones.

El republicano indicó que las restricciones permanecerán activas hasta que exista un acuerdo firmado y certificado entre ambas partes.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, añadió.

Trump también señaló que la relación con Irán se ha vuelto “más profesional y productiva”.

Sin embargo, insistió en que Teherán no puede desarrollar ni adquirir armas nucleares.

Senadores republicanos cuestionan el acuerdo

I am deeply concerned about what we are hearing about an Iran “deal,” being pushed by some voices in the administration. President Trump’s decision to strike Iran was the most consequential decision of his second term. He was right to do so, and we achieved extraordinary… — Ted Cruz (@tedcruz) May 24, 2026



Segun la agencia EFE, el posible acuerdo entre Washington y Teherán ha generado fuertes críticas entre aliados republicanos de Trump en el Senado.

Varios legisladores consideran que Estados Unidos estaría realizando demasiadas concesiones frente al régimen iraní.

El senador Ted Cruz advirtió que el acuerdo podría terminar fortaleciendo a Irán.

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, escribió Cruz en X.

El senador Lindsey Graham también cuestionó las negociaciones.

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Según el republicano de Carolina del Sur, un acuerdo bajo los términos filtrados permitiría a Irán ejercer presión sobre el estrecho de Ormuz.

Graham afirmó que eso representaría “un cambio importante en el equilibrio de poder en la región”.

Además, sostuvo que la situación podría convertirse en “una pesadilla para Israel”.

“Si estas percepciones son correctas, uno se pregunta por qué empezó la guerra”, añadió.

Roger Wicker, presidente del comité de Fuerzas Armadas del Senado, también criticó el borrador.

El senador republicano aseguró que el acuerdo sería “un desastre”.

Además, afirmó que todo lo conseguido mediante la operación militar “Furia Épica” habría sido inútil.