Explosión en tren de Pakistán provoca descarrilamiento y decenas de víctimas
Publicado el24/05/2026 a las 08:18
- Explosión destruye tren pakistaní
- Decenas muertos y heridos
- Pakistán investiga ataque terrorista
Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo tras una explosión contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán.
El ataque ocurrió cuando el tren se dirigía hacia una zona residencial militar.
Las autoridades paquistaníes informaron que la detonación ocurrió cerca del paso a nivel de Chaman Phatak.
La zona se encuentra en la capital de la provincia de Baluchistán, ubicada a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán.
“En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión”, declaró a EFE el oficial de policía Hameed Ali Shah.
El incidente provocó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quién estuvo detrás del ataque.
Explosión provocó descarrilamiento y daños severos
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Segun la agencia EFE, las autoridades indicaron que el tren lanzadera salió desde Quetta y había partido de un cuartel militar.
“Un tren lanzadera que venía de Quetta fue alcanzado por una explosión cerca de Chaman Phatak”, dijo a EFE el oficial de policía Muhammed Ramzan.
La fuerza de la explosión provocó el descarrilamiento de la locomotora y de tres vagones.
Dos de los vagones terminaron volcados tras la detonación.
La policía también informó que la onda expansiva destruyó una decena de vehículos estacionados en los alrededores.
Además, varios edificios cercanos sufrieron daños en ventanas y estructuras debido al impacto.
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Las imágenes y reportes preliminares mostraron escenas de caos en la zona afectada.
Equipos de rescate trabajaron para atender a los heridos y recuperar a las víctimas.
Las autoridades continúan investigando la naturaleza exacta de la explosión.
Por ahora no se ha confirmado si se trató de un artefacto colocado directamente sobre las vías del tren.
Gobierno pakistaní habla de terrorismo
El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, calificó el ataque como un “acto cobarde de terrorismo”.
El funcionario atribuyó el atentado a “fuerzas hostiles” que operarían desde Afganistán.
También aseguró que estas acciones tendrían el patrocinio de India con el objetivo de desestabilizar Pakistán.
Hasta el momento ningún grupo ha asumido la autoría inmediata del ataque.
La provincia de Baluchistán ha sido escenario durante décadas de una insurgencia separatista armada contra el gobierno central pakistaní.
El principal grupo separatista de la región es el Ejército de Liberación de Baluchistán, conocido como BLA.
El grupo acusa al gobierno de Islamabad de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local.
Baluchistán es considerada la provincia más extensa y una de las menos desarrolladas de Pakistán.
La región posee importantes reservas de gas y minerales.
Sin embargo, la población enfrenta altos niveles de pobreza.
Pakistán enfrenta creciente violencia armada
A la insurgencia separatista se suma la actividad de grupos islamistas como Tehreek-e-Taliban Pakistan, conocido como TTP.
Las autoridades pakistaníes consideran que este grupo mantiene afinidad ideológica con los talibanes de Afganistán.
Islamabad acusa regularmente al régimen afgano de permitir refugios seguros para insurgentes y separatistas.
Según el gobierno pakistaní, estos grupos utilizan territorio afgano para planificar y ejecutar atentados dentro de Pakistán.
La explosión contra el tren ocurre en medio de un contexto de creciente inseguridad en distintas regiones del país.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.