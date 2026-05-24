Explosión en tren de Pakistán provoca descarrilamiento y decenas de víctimas

Explosión destruye tren pakistaní

Decenas muertos y heridos

Pakistán investiga ataque terrorista

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo tras una explosión contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán.

El ataque ocurrió cuando el tren se dirigía hacia una zona residencial militar.

Las autoridades paquistaníes informaron que la detonación ocurrió cerca del paso a nivel de Chaman Phatak.

La zona se encuentra en la capital de la provincia de Baluchistán, ubicada a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán.

“En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión”, declaró a EFE el oficial de policía Hameed Ali Shah.

El incidente provocó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quién estuvo detrás del ataque.

Explosión provocó descarrilamiento y daños severos