Rusia denuncia mortal ofensiva ucraniana contra residencia universitaria ocupada

Rusia promete represalias

Ataque deja 18 muertos

Ucrania niega acusaciones civiles

Al menos 18 personas murieron tras un ataque con drones ucranianos contra una residencia estudiantil en la ciudad ocupada de Starobilsk, en el este de Luhansk, según informaron autoridades rusas.

Putin afirmó que el ataque alcanzó una residencia universitaria en Starobilsk.

La ciudad se encuentra bajo ocupación rusa en la región oriental de Luhansk.

El mandatario aseguró que ordenó al Ministerio de Defensa presentar propuestas para responder a la ofensiva ucraniana.

La agencia estatal rusa TASS informó que el número de fallecidos aumentó a 18.

El reporte citó al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

Según las autoridades, otras tres personas continúan atrapadas bajo los escombros.

Los medios estatales rusos describieron a las víctimas como “niños fallecidos en el ataque con drones ucranianos”.

Ucrania rechaza acusaciones rusas

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Segun CNN, el ejército ucraniano negó las acusaciones realizadas por Moscú.

Las fuerzas ucranianas afirmaron que los medios rusos estaban difundiendo “información manipuladora”.

Ucrania reiteró que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra infraestructura militar y objetivos utilizados con fines militares.

Según el ejército ucraniano, uno de los objetivos atacados durante la madrugada del viernes fue “uno de los cuarteles generales de la unidad Rubicon” en Starobilsk.

El Centro Rubicon para Tecnologías Avanzadas No Tripuladas es considerado una de las estructuras más importantes para el desarrollo de drones rusos.

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La organización fue creada en 2024.

Las autoridades ucranianas sostienen que la instalación tiene funciones militares relacionadas con tecnología y operaciones de drones.

El caso ha generado dudas debido al elevado número de víctimas reportadas en una zona alejada de las líneas del frente.

También llamó la atención que el supuesto objetivo no fuera identificado públicamente como una instalación militar evidente.