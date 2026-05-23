Rusia denuncia mortal ofensiva ucraniana contra residencia universitaria ocupada
Publicado el23/05/2026 a las 11:42
- Rusia promete represalias
- Ataque deja 18 muertos
- Ucrania niega acusaciones civiles
Al menos 18 personas murieron tras un ataque con drones ucranianos contra una residencia estudiantil en la ciudad ocupada de Starobilsk, en el este de Luhansk, según informaron autoridades rusas.
Putin afirmó que el ataque alcanzó una residencia universitaria en Starobilsk.
La ciudad se encuentra bajo ocupación rusa en la región oriental de Luhansk.
El mandatario aseguró que ordenó al Ministerio de Defensa presentar propuestas para responder a la ofensiva ucraniana.
La agencia estatal rusa TASS informó que el número de fallecidos aumentó a 18.
El reporte citó al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.
Según las autoridades, otras tres personas continúan atrapadas bajo los escombros.
Los medios estatales rusos describieron a las víctimas como “niños fallecidos en el ataque con drones ucranianos”.
Ucrania rechaza acusaciones rusas
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Segun CNN, el ejército ucraniano negó las acusaciones realizadas por Moscú.
Las fuerzas ucranianas afirmaron que los medios rusos estaban difundiendo “información manipuladora”.
Ucrania reiteró que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra infraestructura militar y objetivos utilizados con fines militares.
Según el ejército ucraniano, uno de los objetivos atacados durante la madrugada del viernes fue “uno de los cuarteles generales de la unidad Rubicon” en Starobilsk.
El Centro Rubicon para Tecnologías Avanzadas No Tripuladas es considerado una de las estructuras más importantes para el desarrollo de drones rusos.
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La organización fue creada en 2024.
Las autoridades ucranianas sostienen que la instalación tiene funciones militares relacionadas con tecnología y operaciones de drones.
El caso ha generado dudas debido al elevado número de víctimas reportadas en una zona alejada de las líneas del frente.
También llamó la atención que el supuesto objetivo no fuera identificado públicamente como una instalación militar evidente.
Ucrania intensifica ataques con drones
Ucrania ha incrementado los ataques de largo alcance durante las últimas semanas.
A principios de esta semana, Kiev reivindicó ataques contra instalaciones militares rusas en territorios ocupados.
Uno de los bombardeos alcanzó un campo de entrenamiento de pilotos de drones rusos en la ciudad ocupada de Snizhne.
Según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, el ataque dejó al menos 65 cadetes muertos y un instructor fallecido.
Robert Brovdi, comandante de esa unidad, afirmó que el objetivo era un complejo de 2.484 metros cuadrados.
El lugar supuestamente almacenaba drones, explosivos y un puesto de mando.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron un edificio incendiado en Snizhne.
CNN informó que las imágenes fueron geolocalizadas en la misma área donde se encontraba el campo de entrenamiento.
Ucrania ha desarrollado drones de medio y largo alcance capaces de atacar infraestructura militar y energética rusa en profundidad.
Zelensky asegura que atacaron planta militar rusa
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el sábado que los servicios de seguridad de Ucrania atacaron “una de las empresas militares e industriales más importantes de Rusia”.
Según Zelensky, el objetivo se encontraba a 1.700 kilómetros dentro del territorio ruso.
El mandatario aseguró que el ataque se dirigió contra una planta química ubicada en la región de Perm.
La instalación suministraría distintos productos al ejército ruso.
Zelensky publicó un video que supuestamente mostraba humo saliendo de las instalaciones afectadas.
Las tensiones entre Rusia y Ucrania continúan aumentando mientras ambos países intensifican las operaciones militares y los ataques con drones lejos de las líneas de combate.