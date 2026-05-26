Trump exige que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos
Publicado el25/05/2026 a las 15:53
- Trump exige uranio iraní
- Avanzan negociaciones con Irán
- Republicanos cuestionan acuerdo nuclear
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que Irán debe entregar sus reservas de uranio enriquecido a Washington.
El mandatario aseguró que el material será destruido como parte de las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.
Trump no detalló cómo se desarrollaría el proceso ni aclaró las condiciones específicas incluidas en el posible pacto.
Las declaraciones del presidente llegan en medio de negociaciones intensificadas entre Washington y Teherán.
El posible acuerdo busca reducir las tensiones tras el conflicto reciente y evitar que Irán avance en su programa nuclear.
Sin embargo, algunos aliados republicanos de Trump han expresado preocupación por el contenido del pacto.
Trump plantea destrucción inmediata del uranio enriquecido
Segun la agencia EFE, el presidente realizó las declaraciones a través de un mensaje publicado en Truth Social.
“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido in situ o en otra ubicación aceptable”, escribió Trump.
El mandatario agregó que el procedimiento deberá contar con supervisión oficial.
Según explicó, la Comisión de Energía Atómica o una entidad equivalente actuaría como testigo del proceso.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre la logística ni sobre los términos exactos acordados con Irán.
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La Administración estadounidense y el Gobierno iraní han intensificado contactos en los últimos días para avanzar hacia un acuerdo definitivo.
La Casa Blanca mantiene la expectativa de cerrar el pacto en los próximos días.
Sin embargo, autoridades iraníes afirmaron este lunes que el acuerdo no es inminente.
Negociaciones generan críticas dentro del Partido Republicano
Las conversaciones entre Washington y Teherán han provocado críticas entre algunos senadores republicanos cercanos a Trump.
Según filtraciones publicadas en medios estadounidenses, el acuerdo contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones contra Irán.
El tema nuclear, sin embargo, quedaría para una etapa posterior de negociación.
Ese punto ha despertado preocupación entre legisladores republicanos que cuestionan las concesiones hechas por Estados Unidos.
Trump dedicó buena parte de la jornada a responder a esas críticas.
Durante la mañana insistió en que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear.
Las declaraciones ocurrieron durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington.
El mandatario rindió homenaje a los 13 soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto con la República Islámica.
Funcionarios adelantan avances en acuerdo con Irán
El domingo, un funcionario de la Administración Trump adelantó a CBS algunos detalles de las negociaciones.
Según explicó, Irán aceptó en principio deshacerse de uranio altamente enriquecido.
No obstante, el funcionario no proporcionó información sobre los mecanismos que serían utilizados para concretar el proceso.
Las negociaciones continúan mientras ambas partes intentan alcanzar un acuerdo que reduzca las tensiones.
Trump ha insistido públicamente en que impedir que Irán obtenga armas nucleares sigue siendo una prioridad para su Gobierno.
Las conversaciones avanzan en paralelo a las críticas internas y al debate sobre las condiciones que Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar.