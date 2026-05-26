Trump exige que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos

Trump exige uranio iraní

Avanzan negociaciones con Irán

Republicanos cuestionan acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que Irán debe entregar sus reservas de uranio enriquecido a Washington.

El mandatario aseguró que el material será destruido como parte de las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Trump no detalló cómo se desarrollaría el proceso ni aclaró las condiciones específicas incluidas en el posible pacto.

Las declaraciones del presidente llegan en medio de negociaciones intensificadas entre Washington y Teherán.

El posible acuerdo busca reducir las tensiones tras el conflicto reciente y evitar que Irán avance en su programa nuclear.

Sin embargo, algunos aliados republicanos de Trump han expresado preocupación por el contenido del pacto.

Trump plantea destrucción inmediata del uranio enriquecido



Segun la agencia EFE, el presidente realizó las declaraciones a través de un mensaje publicado en Truth Social.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido in situ o en otra ubicación aceptable”, escribió Trump.

El mandatario agregó que el procedimiento deberá contar con supervisión oficial.

Según explicó, la Comisión de Energía Atómica o una entidad equivalente actuaría como testigo del proceso.

Trump no ofreció detalles adicionales sobre la logística ni sobre los términos exactos acordados con Irán.

La Administración estadounidense y el Gobierno iraní han intensificado contactos en los últimos días para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

La Casa Blanca mantiene la expectativa de cerrar el pacto en los próximos días.

Sin embargo, autoridades iraníes afirmaron este lunes que el acuerdo no es inminente.