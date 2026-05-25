Nueva advertencia del papa León XIV: ahora pide “desarmar” la inteligencia artificial
Publicado el25/05/2026 a las 08:38
- Papa pide frenar IA
- Vaticana alerta sobre guerras
- León XIV exige regulación
La inteligencia artificial volvió a colocarse en el centro del debate global tras la publicación de la primera encíclica del papa León XIV, un documento en el que el pontífice aborda los riesgos éticos, políticos y sociales del avance tecnológico.
En su mensaje, el líder de la Iglesia católica pidió frenar el ritmo acelerado del desarrollo de la IA y alertó sobre el peligro de que esta herramienta termine alimentando conflictos, guerras y desigualdad de poder en el mundo.
El documento, titulado Magnifica Humanitas (“Humanidad Magnífica”), marca la postura oficial del primer papa estadounidense frente a uno de los temas más sensibles de la actualidad: el crecimiento sin control de la inteligencia artificial y su influencia sobre gobiernos, empresas y sociedades enteras.
El papa León XIV pidió “desarmar la IA” y frenar su concentración de poder
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En el texto, León XIV sostuvo que la inteligencia artificial no puede quedar “concentrada en manos de solo unas pocas personas”, y lanzó una de las frases más contundentes del documento: pidió “desarmar la IA”.
El pontífice aclaró que eso “no significa rechazar la tecnología, sino evitar que domine a la humanidad”, al tiempo que afirmó que “simplemente regularla es insuficiente”.
Por qué es importante: la declaración representa una de las críticas más directas hechas desde el Vaticano hacia el desarrollo actual de la inteligencia artificial, especialmente en un contexto donde grandes compañías tecnológicas lideran una carrera acelerada por dominar esta industria.
La encíclica fue publicada junto a Christopher Olah, cofundador de la empresa Anthropic, una de las compañías más importantes del sector de IA.
Durante el evento en el Vaticano, Olah reconoció públicamente que incluso las compañías tecnológicas enfrentan dilemas éticos internos.
“Todos los laboratorios de IA —incluido el nuestro— operan dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto”, dijo.
También destacó la importancia de que existan voces externas capaces de cuestionar el rumbo de esta tecnología.
“Es enormemente importante que haya personas fuera de esos incentivos” que “presten mucha atención, estén dispuestas a decir cosas difíciles y a ser críticos sinceros y reflexivos”.
El Vaticano comparó la revolución de la IA con la revolución industrial
El documento fue firmado el pasado 15 de mayo, fecha elegida para coincidir con el aniversario número 135 de una histórica encíclica escrita por el papa León XIII en 1891, centrada en los derechos laborales durante la revolución industrial.
Sin embargo, León XIV aseguró que el momento actual requiere nuevas respuestas frente a los cambios tecnológicos modernos.
“No podemos limitarnos simplemente a repetir sus enseñanzas esclarecedoras”, escribió el papa. “Debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo, particularmente los avances tecnológicos”.
El pontífice también quiso dejar claro que no rechaza la ciencia ni los avances modernos. En uno de los pasajes más comentados afirmó que “la tecnología no debe considerarse, en sí misma, como una fuerza antagonista para la humanidad”.
Aun así, insistió en que el problema aparece cuando el desarrollo tecnológico queda en manos de intereses privados poderosos y sin suficiente control gubernamental.
“No basta con una IA más moral si esa moral es determinada por unos pocos”, escribió.
León XIV alertó sobre armas autónomas y guerras impulsadas por IA
Uno de los apartados más duros de la encíclica aborda el uso militar de la inteligencia artificial.
El papa lamentó “la creciente facilidad con la que pueden desplegarse sistemas de armas autónomas”, una situación que, según dijo, “hace la guerra más ‘factible’ y menos sujeta al control humano”.
Además, pidió imponer límites éticos estrictos al desarrollo militar de estas tecnologías.
“El uso de la IA en la guerra debe estar sujeto a las restricciones éticas más rigurosas, para garantizar el respeto a la dignidad humana y la santidad de la vida, y evitar una carrera por desarrollar este tipo de armas”, afirmó.
El pontífice también lanzó una advertencia sobre el clima global actual.
“La humanidad está deslizándose hacia una cultura violenta del poder, donde la paz ya no aparece como una responsabilidad que asumir, sino como un frágil intervalo entre conflictos”, escribió.
Hacia el final del documento, León XIV insistió en que el desafío de la inteligencia artificial no es únicamente tecnológico.
“Nuestra tarea hoy no es solo ética o técnica. Es ecológica en el sentido más profundo, porque se refiere a una nueva dimensión de nuestra casa común”, afirmó. “La IA ya es un entorno en el que estamos inmersos, así como una fuerza con la que debemos interactuar. Por esta razón, simplemente regularla es insuficiente; debe ser desarmada, acogedora y accesible”.
Con esta encíclica, León XIV deja claro que la inteligencia artificial será uno de los temas centrales de su pontificado.
El papa no solo pidió mayor regulación, sino también un debate global sobre los límites éticos de una tecnología que, según advirtió, ya está transformando la política, la guerra y la vida cotidiana mucho más rápido de lo que las sociedades pueden controlar.
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FUENTE: NBC News