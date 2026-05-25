Nueva advertencia del papa León XIV: ahora pide “desarmar” la inteligencia artificial

Papa pide frenar IA

Vaticana alerta sobre guerras

León XIV exige regulación

La inteligencia artificial volvió a colocarse en el centro del debate global tras la publicación de la primera encíclica del papa León XIV, un documento en el que el pontífice aborda los riesgos éticos, políticos y sociales del avance tecnológico.

En su mensaje, el líder de la Iglesia católica pidió frenar el ritmo acelerado del desarrollo de la IA y alertó sobre el peligro de que esta herramienta termine alimentando conflictos, guerras y desigualdad de poder en el mundo.

El documento, titulado Magnifica Humanitas (“Humanidad Magnífica”), marca la postura oficial del primer papa estadounidense frente a uno de los temas más sensibles de la actualidad: el crecimiento sin control de la inteligencia artificial y su influencia sobre gobiernos, empresas y sociedades enteras.

El papa León XIV pidió “desarmar la IA” y frenar su concentración de poder

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En el texto, León XIV sostuvo que la inteligencia artificial no puede quedar “concentrada en manos de solo unas pocas personas”, y lanzó una de las frases más contundentes del documento: pidió “desarmar la IA”.

El pontífice aclaró que eso “no significa rechazar la tecnología, sino evitar que domine a la humanidad”, al tiempo que afirmó que “simplemente regularla es insuficiente”.

Por qué es importante: la declaración representa una de las críticas más directas hechas desde el Vaticano hacia el desarrollo actual de la inteligencia artificial, especialmente en un contexto donde grandes compañías tecnológicas lideran una carrera acelerada por dominar esta industria.

La encíclica fue publicada junto a Christopher Olah, cofundador de la empresa Anthropic, una de las compañías más importantes del sector de IA.

Durante el evento en el Vaticano, Olah reconoció públicamente que incluso las compañías tecnológicas enfrentan dilemas éticos internos.

“Todos los laboratorios de IA —incluido el nuestro— operan dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto”, dijo.

También destacó la importancia de que existan voces externas capaces de cuestionar el rumbo de esta tecnología.

“Es enormemente importante que haya personas fuera de esos incentivos” que “presten mucha atención, estén dispuestas a decir cosas difíciles y a ser críticos sinceros y reflexivos”.