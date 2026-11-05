“Mataremos a Trump”: aparece valla amenazante en Irán mientras sigue abierta la negociación de paz
Publicado el 05/11/2026 a las 07:00
Una valla en Teherán muestra al presidente estadounidense como prisionero. El mensaje aparece tras nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y mientras Washington busca un acuerdo con Irán.
Una valla publicitaria con la frase “Mataremos a Trump” apareció el martes 3 de noviembre en Teherán, capital de Irán, acompañada de una imagen del presidente estadounidense como prisionero.
- Por qué importa: El mensaje refleja el rechazo público contra Donald Trump mientras Estados Unidos e Irán mantienen diferencias sobre un posible acuerdo de paz.
Amenaza contra Trump en Irán: “Lo mataremos”
‘We Will Kill Trump’ Billboard Crops Up In Tehran In Latest Display Against The U.S. President
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— Forbes (@Forbes) November 3, 2026
El cartel fue instalado en la plaza Enghelab, un espacio público de la capital iraní, y presenta a Trump con la cabeza inclinada.
La imagen forma parte de una serie de representaciones hostiles contra el mandatario estadounidense que han aparecido en Teherán desde febrero.
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Otro cartel cercano muestra a cuatro figuras vinculadas con las negociaciones y el conflicto, con los rostros ensangrentados y la ropa deteriorada.
- Los protagonistas: Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Las imágenes constituyen expresiones públicas de hostilidad, pero la información disponible no demuestra que representen una amenaza operativa o un plan oficial para atacar al presidente.
Irán exhibe otras imágenes violentas contra Trump
Desde el comienzo de la guerra en febrero, distintos espacios de Teherán han exhibido representaciones del mandatario estadounidense asociadas con su muerte o captura.
Entre ellas figura un cartel donde aparece dentro de un ataúd, además de una instalación que recrea una celda con un actor caracterizado como Trump.
También se han presentado pinturas que lo muestran ensangrentado o con el rostro cubierto por una bomba.
- El límite: La presencia de estos mensajes no permite establecer quién ordenó cada instalación ni atribuir automáticamente su contenido al Gobierno iraní.
La aparición de la nueva valla coincide con un momento de tensión militar y diplomática entre Washington y Teherán.
Estados Unidos e Irán mantienen la tensión en Ormuz
El lunes 2 de noviembre, fuerzas estadounidenses realizaron ataques limitados contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de petróleo.
Según un funcionario estadounidense citado por Forbes, la operación respondió a disparos de la Guardia Revolucionaria iraní contra una aeronave de Estados Unidos.
- El dato: Washington describió los ataques como acciones defensivas limitadas, no como el inicio anunciado de una nueva ofensiva militar.
Pese a estos incidentes, Trump sostuvo que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán.
El presidente aseguró que Irán busca una solución rápida, aunque ambas partes mantienen exigencias que dificultan las conversaciones.
La amenaza aparece durante las elecciones de EE.UU.
La exhibición coincidió con las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, celebradas a mitad del segundo mandato de Trump.
Según AFP, manifestantes reunidos en la plaza Enghelab también exigieron venganza por la muerte del líder supremo Alí Jameneí, ocurrida durante ataques estadounidenses e israelíes en febrero.
El mensaje público contra Trump contrasta con los esfuerzos diplomáticos para evitar nuevos enfrentamientos entre ambos países.
- Lo que sigue: La principal incógnita es si Washington y Teherán podrán acercar sus posiciones mientras continúan las amenazas públicas y los incidentes militares.
Por ahora, la aparición de la valla no demuestra que exista un plan concreto para asesinar al mandatario estadounidense.
Fuente: Forbes