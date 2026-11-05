Una valla en Teherán muestra al presidente estadounidense como prisionero. El mensaje aparece tras nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y mientras Washington busca un acuerdo con Irán.

Una valla publicitaria con la frase “Mataremos a Trump” apareció el martes 3 de noviembre en Teherán, capital de Irán, acompañada de una imagen del presidente estadounidense como prisionero.

- Por qué importa: El mensaje refleja el rechazo público contra Donald Trump mientras Estados Unidos e Irán mantienen diferencias sobre un posible acuerdo de paz.

Amenaza contra Trump en Irán: “Lo mataremos”

‘We Will Kill Trump’ Billboard Crops Up In Tehran In Latest Display Against The U.S. President

https://t.co/3SxFO5bQUP https://t.co/ecCjBRtwD5 — Forbes (@Forbes) November 3, 2026

El cartel fue instalado en la plaza Enghelab, un espacio público de la capital iraní, y presenta a Trump con la cabeza inclinada.

La imagen forma parte de una serie de representaciones hostiles contra el mandatario estadounidense que han aparecido en Teherán desde febrero.

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Otro cartel cercano muestra a cuatro figuras vinculadas con las negociaciones y el conflicto, con los rostros ensangrentados y la ropa deteriorada.

- Los protagonistas: Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Las imágenes constituyen expresiones públicas de hostilidad, pero la información disponible no demuestra que representen una amenaza operativa o un plan oficial para atacar al presidente.