Huelga de hambre en centro de ICE desata denuncias de presión contra inmigrantes detenidos

ICE niega huelga activa

Familias denuncian represalias

Detenidos exigen liberación

La tensión dentro y fuera del centro de detención Delaney Hall, operado por ICE en Newark, Nueva Jersey, continúa aumentando luego de que inmigrantes detenidos iniciaran una huelga de hambre y laboral para exigir mejores condiciones y su liberación.

La protesta ya provocó la visita de legisladores federales y nuevas denuncias de presuntas represalias contra familiares y detenidos.

Por qué es importante: El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones dentro de los centros privados de detención migratoria en Estados Unidos, mientras organizaciones y familias denuncian presiones, falta de atención médica y violaciones al debido proceso.

Congresistas de Nueva Jersey alertan sobre posibles represalias contra inmigrantes detenidos

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El senador Andy Kim y el representante Rob Menendez realizaron el sábado una visita de supervisión al centro de detención, donde conversaron con algunos inmigrantes que participan en la huelga iniciada el viernes por la mañana.

Menendez expresó preocupación por posibles represalias de ICE contra quienes participan en la protesta y aseguró que las huelgas de hambre tienen un fuerte impacto político y social.

“Me preocupa que ICE vaya a intentar presionarlos porque esto tiene poder. Cuando las personas hacen huelgas de hambre, eso es poderoso”, dijo el congresista.

La manifestación fue anunciada públicamente durante una protesta realizada afuera de Delaney Hall, donde familiares y activistas exigieron el cierre del centro y la liberación de los detenidos.