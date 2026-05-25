Huelga de hambre en centro de ICE desata denuncias de presión contra inmigrantes detenidos
Publicado el25/05/2026 a las 07:29
- ICE niega huelga activa
- Familias denuncian represalias
- Detenidos exigen liberación
La tensión dentro y fuera del centro de detención Delaney Hall, operado por ICE en Newark, Nueva Jersey, continúa aumentando luego de que inmigrantes detenidos iniciaran una huelga de hambre y laboral para exigir mejores condiciones y su liberación.
La protesta ya provocó la visita de legisladores federales y nuevas denuncias de presuntas represalias contra familiares y detenidos.
Por qué es importante: El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones dentro de los centros privados de detención migratoria en Estados Unidos, mientras organizaciones y familias denuncian presiones, falta de atención médica y violaciones al debido proceso.
Congresistas de Nueva Jersey alertan sobre posibles represalias contra inmigrantes detenidos
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El senador Andy Kim y el representante Rob Menendez realizaron el sábado una visita de supervisión al centro de detención, donde conversaron con algunos inmigrantes que participan en la huelga iniciada el viernes por la mañana.
Menendez expresó preocupación por posibles represalias de ICE contra quienes participan en la protesta y aseguró que las huelgas de hambre tienen un fuerte impacto político y social.
“Me preocupa que ICE vaya a intentar presionarlos porque esto tiene poder. Cuando las personas hacen huelgas de hambre, eso es poderoso”, dijo el congresista.
La manifestación fue anunciada públicamente durante una protesta realizada afuera de Delaney Hall, donde familiares y activistas exigieron el cierre del centro y la liberación de los detenidos.
Familiares denuncian amenazas y presión dentro del centro de detención
🇺🇸The hunger and labor strike inside Delaney Hall ICE detention center in New Jersey has now entered its second day.
People outside set up tents to hand out donations and support families visiting detainees.
Still human after all.pic.twitter.com/T8MubxOxtC
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 23, 2026
Una de las voces más visibles de la protesta es Gabriela Soto, una madre de 28 años residente de Kearny, Nueva Jersey, cuyo esposo Martin Soto permanece detenido en Delaney Hall desde febrero.
Soto aseguró que empleados del centro amenazaron con restringir sus visitas debido a las manifestaciones organizadas afuera de las instalaciones. También denunció que su esposo habría sido sometido a interrogatorios prolongados por parte del personal.
“Ellos creen que él es parte de lo que estoy haciendo afuera. Creen que él forma parte de la protesta”, afirmó Soto.
“Soy solo yo. Él no está haciendo nada adentro”, agregó.
Las denuncias llegan en un momento de creciente presión sobre ICE y las compañías privadas encargadas de operar centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Detenidos acusan falta de comida adecuada y atención médica insuficiente
🇺🇸 ICE agents clashed with anti-ICE protesters outside Delaney Hall detention facility in New Jersey after demonstrators blocked vehicles from leaving.pic.twitter.com/nga9ZtOPte
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2026
Los inmigrantes detenidos en Delaney Hall han denunciado repetidamente problemas relacionados con la calidad de los alimentos y la atención médica desde que el centro reabrió el año pasado.
A principios de este mes, cerca de 300 detenidos firmaron una carta abierta en la que acusaron al sistema migratorio de negarles el debido proceso.
Menendez aseguró que durante la visita observó solidaridad y organización entre los detenidos pese a las condiciones denunciadas.
“Por más que ese lugar quiera quitarle la humanidad a las personas y destruirlas, uno ve a la gente unirse y cuidarse entre sí”, expresó el congresista.
El Departamento de Seguridad Nacional, agencia de la que depende ICE, negó en un comunicado enviado por correo electrónico que actualmente exista una huelga de hambre dentro del centro.
“No hay ninguna huelga de hambre en Delaney Hall en este momento”, señaló la agencia.
Sin embargo, la política interna de ICE establece que una protesta no es reconocida oficialmente como huelga de hambre hasta después de 72 horas continuas sin ingerir alimentos.
GEO Group guarda silencio mientras crece presión política sobre ICE
El centro Delaney Hall es operado por GEO Group, una empresa privada con sede en Florida dedicada a la administración de cárceles y centros de detención.
La compañía no respondió a solicitudes de comentarios relacionadas con las nuevas denuncias.
Tanto ICE como GEO Group han rechazado previamente acusaciones sobre represalias, abusos y malas condiciones dentro del centro.
El caso también volvió a colocar atención sobre el senador Cory Booker, quien visitó Delaney Hall en enero pasado y presentó legislación para prohibir que el gobierno federal continúe utilizando centros privados de detención migratoria.
Hasta el momento no está claro si Booker planea regresar al centro tras el inicio de la huelga.
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FUENTE: Gothamist