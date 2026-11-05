Sheinbaum vincula redadas del ICE con pérdida del voto latino para los republicanos en EE.UU.
Publicado el 05/11/2026 a las 17:15
- Sheinbaum relaciona redadas con resultados electorales
- Encuesta revela mayor respaldo latino demócrata
- Inflación y migración preocupan a hispanos.
Sheinbaum vincula redadas ICE. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que las redadas migratorias y el racismo contra la comunidad hispana en Estados Unidos pudieron influir en la pérdida de apoyo latino al Partido Republicano durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Durante su conferencia matutina del jueves 5 de noviembre, la mandataria señaló que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían explicar parte del cambio de preferencias electorales, aunque reconoció que no cuenta con datos que permitan establecer esa relación.
«Sí, es muy probable. No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata», declaró, según la agencia EFE.
Sheinbaum vinculó esa posibilidad con el «racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico».
Sheinbaum vincula redadas ICE: ¿Qué revelan las encuestas sobre los votantes latinos?
Las declaraciones llegan después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, en unas elecciones que evidenciaron cambios en el comportamiento de determinados sectores del electorado.
De acuerdo con una encuesta de UnidosUS citada por EFE, el 67 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes.
El estudio también encontró que el 17 % de los hispanos que habían votado por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 apoyó ahora a candidatos demócratas.
Sheinbaum destacó que algunos análisis apuntan a un cambio de preferencias entre votantes de origen mexicano que anteriormente habían respaldado al mandatario republicano.
Sin embargo, los resultados del sondeo muestran que las preocupaciones económicas también ocuparon un lugar central en las decisiones de los electores hispanos.
Inflación y costo de vida superan preocupación migratoria
La encuesta de UnidosUS identificó que el 58 % de los votantes latinos mencionó el costo de vida y la inflación entre sus principales preocupaciones.
En contraste, el 27 % señaló las políticas migratorias y las actuaciones del ICE, una diferencia que evidencia el peso de los problemas económicos dentro de esta comunidad.
Estos resultados aportan contexto a las declaraciones de Sheinbaum, aunque no permiten determinar por sí solos cuánto influyeron las redadas en el cambio de voto.
México reporta 17 muertes relacionadas con operativos del ICE
La situación migratoria también ha generado preocupación entre las autoridades mexicanas por los casos de connacionales fallecidos en Estados Unidos.
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores citados por EFE, 17 mexicanos han muerto durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del ICE desde 2025.
La cifra forma parte del contexto en el que Sheinbaum cuestionó las actuaciones migratorias y su posible repercusión entre los ciudadanos estadounidenses de origen latino.
Sheinbaum destaca victorias de políticos de origen mexicano
Un día antes, la presidenta mexicana también celebró los triunfos electorales de Xavier Becerra, elegido gobernador de California, y Gina Hinojosa, quien ganó la gubernatura de Texas.
Ambos demócratas son de origen mexicano, un aspecto que Sheinbaum destacó al comentar los resultados de las elecciones estadounidenses.
La mandataria consideró que los triunfos reflejaban un «sentimiento del pueblo» estadounidense, aunque evitó presentar una explicación definitiva sobre los motivos del cambio electoral.
Por ahora, las cifras de UnidosUS muestran un mayor respaldo demócrata entre los votantes latinos encuestados, mientras la economía y la política migratoria permanecen entre sus principales preocupaciones.