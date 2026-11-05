Sheinbaum relaciona redadas con resultados electorales

Encuesta revela mayor respaldo latino demócrata

Inflación y migración preocupan a hispanos.

Sheinbaum vincula redadas ICE. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que las redadas migratorias y el racismo contra la comunidad hispana en Estados Unidos pudieron influir en la pérdida de apoyo latino al Partido Republicano durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Durante su conferencia matutina del jueves 5 de noviembre, la mandataria señaló que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían explicar parte del cambio de preferencias electorales, aunque reconoció que no cuenta con datos que permitan establecer esa relación.

«Sí, es muy probable. No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata», declaró, según la agencia EFE.

Sheinbaum vinculó esa posibilidad con el «racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico».

Sheinbaum vincula redadas ICE: ¿Qué revelan las encuestas sobre los votantes latinos?

Las declaraciones llegan después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, en unas elecciones que evidenciaron cambios en el comportamiento de determinados sectores del electorado.

De acuerdo con una encuesta de UnidosUS citada por EFE, el 67 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes.

El estudio también encontró que el 17 % de los hispanos que habían votado por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 apoyó ahora a candidatos demócratas.

Sheinbaum destacó que algunos análisis apuntan a un cambio de preferencias entre votantes de origen mexicano que anteriormente habían respaldado al mandatario republicano.

Sin embargo, los resultados del sondeo muestran que las preocupaciones económicas también ocuparon un lugar central en las decisiones de los electores hispanos.