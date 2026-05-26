Trump se somete a examen médico a pocos días de su cumpleaños y resurgen dudas sobre su salud

Trump pasa revisión médica

Surgen dudas sobre salud

Cumplirá 80 años pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a su examen médico anual en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.

El chequeo ocurrió a pocos días de que el mandatario cumpla 80 años el próximo 14 de junio.

Trump, republicano, es el presidente de mayor edad en haber asumido el cargo en Estados Unidos.

El mandatario llegó al centro médico alrededor de las 08:50 horas locales, según observó un periodista de AFP que viajaba en la caravana presidencial.

Examen médico de Trump reaviva dudas públicas

US President Donald Trump ⁠says that “Everything ⁠checked out ⁠PERFECTLY” after he completed a physical at ⁠Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/L0X3cF50uS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 26, 2026

El examen incluyó revisiones médicas y dentales.

Por qué importa: La salud de Trump ha sido objeto de atención pública constante debido a su edad y a antecedentes médicos revelados por la Casa Blanca.

El presidente ha defendido repetidamente su estado físico y mental.

También ha comparado su condición con la de su antecesor demócrata, Joe Biden.