Trump se somete a examen médico a pocos días de su cumpleaños y resurgen dudas sobre su salud
Publicado el26/05/2026 a las 08:27
- Trump pasa revisión médica
- Surgen dudas sobre salud
- Cumplirá 80 años pronto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a su examen médico anual en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.
El chequeo ocurrió a pocos días de que el mandatario cumpla 80 años el próximo 14 de junio.
Trump, republicano, es el presidente de mayor edad en haber asumido el cargo en Estados Unidos.
El mandatario llegó al centro médico alrededor de las 08:50 horas locales, según observó un periodista de AFP que viajaba en la caravana presidencial.
Examen médico de Trump reaviva dudas públicas
US President Donald Trump says that “Everything checked out PERFECTLY” after he completed a physical at Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/L0X3cF50uS
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 26, 2026
El examen incluyó revisiones médicas y dentales.
Por qué importa: La salud de Trump ha sido objeto de atención pública constante debido a su edad y a antecedentes médicos revelados por la Casa Blanca.
El presidente ha defendido repetidamente su estado físico y mental.
También ha comparado su condición con la de su antecesor demócrata, Joe Biden.
La salud de Trump vuelve al centro del debate
Donald Trump se sometió a examen médico antes de cumplir 80 años: esto se sabe https://t.co/jZR7w30QX0
— NTN24 (@NTN24) May 26, 2026
En los últimos meses, algunos observadores han señalado señales de somnolencia del mandatario durante actos públicos.
Además, medios estadounidenses han difundido imágenes donde aparecen pequeños moretones en las manos del presidente.
Trump ha explicado anteriormente que toma aspirinas diariamente.
Según médicos, ese medicamento reduce la coagulación sanguínea.
Esa condición podría explicar la aparición de los moratones observados en sus manos.
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El verano pasado, la Casa Blanca informó que Trump había sido evaluado por hinchazón en las piernas.
Posteriormente, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.
La afección ocurre cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente.
Eso provoca acumulación de sangre, así como hinchazón, calambres y cambios en la piel.
A pesar de esas condiciones, integrantes de su gabinete aseguran que mantiene un ritmo intenso de trabajo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que Trump conserva una agenda exigente para una persona de su edad.
Últimos dignósticos de Trump
Trump se sometió a dos chequeos médicos el año pasado.
Uno de ellos estaba programado y se realizó en abril.
El otro ocurrió en octubre y no había sido anunciado públicamente.
Esa visita inesperada al hospital provocó nuevas especulaciones sobre su estado de salud.
Tras aquel chequeo, Trump aseguró que una resonancia magnética mostró que su salud cardiovascular era “excelente”.
Posteriormente, la Casa Blanca difundió una carta firmada por su médico, Sean Barbabella.
El capitán de la Marina estadounidense afirmó que la edad cardíaca del presidente era aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica.
Trump mantiene agenda política y celebrará con UFC
Después del chequeo médico, Trump tenía previstas varias reuniones relacionadas con política interior y estrategia.
Uno de los temas principales de la jornada es la guerra en Irán.
El mandatario continúa desarrollando actividades oficiales mientras se acerca a su cumpleaños número 80.
Trump planea celebrar la fecha con un combate de artes marciales mixtas UFC.
El evento se realizará en los jardines de la Casa Blanca.
Según lo anunciado, asistirán miles de invitados.
La combinación entre actividad política, agenda pública y atención sobre su salud mantiene al mandatario bajo observación constante.
Especialmente ahora, cuando se aproxima a una nueva marca de edad en la presidencia estadounidense.