Irán denuncia grave violación del alto el fuego por parte de EE.UU.
Publicado el26/05/2026 a las 07:36
- Irán acusa violación estadounidense
- EE.UU. confirma ataques militares
- Teherán amenaza con responder
Los ataques lanzados por Estados Unidos contra el sur de Irán provocaron una fuerte reacción del gobierno iraní este martes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las operaciones militares como una “grave violación del alto el fuego”.
La tensión se concentra en la región de Hormozgan y en el estrecho de Ormuz, según CBS News.
Irán y Estados Unidos elevan tensión diplomática
Iran accuses U.S. of «grave violation» of ceasefire as Trump seeks «good deal or no deal» https://t.co/YtKd8s00mU
— CBS Sacramento (@CBSSacramento) May 26, 2026
Según medios estatales iraníes, al menos cuatro integrantes de las fuerzas navales de la República Islámica murieron durante los ataques.
Por qué importa: El intercambio de acusaciones ocurre mientras avanzan esfuerzos diplomáticos mediados por Pakistán.
Irán sostiene que las acciones estadounidenses afectan directamente ese proceso.
Washington aseguró que los bombardeos fueron operaciones de “autodefensa”.
Irán denuncia ataques durante la madrugada
US strikes🇮🇷 and Ceasefire is in shambles
US says it Self-defense strikes. We hit missile launch sites and boats laying mines near Bandar Abbas
While 🇮🇷 :Grave violation of the ceasefire. We fired at US jets and drones. An F-35 was forced to flee. An MQ-9 Reaper was shot down pic.twitter.com/SOhCDgR3TH
— Minu (@xminu_minu) May 26, 2026
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que Estados Unidos atacó embarcaciones y objetivos en el sur del país.
Las autoridades iraníes señalaron que las operaciones ocurrieron durante la noche.
Teherán acusó a Washington de cometer una “grave violación del alto el fuego en la región de Hormozgan”.
Los medios estatales iraníes reportaron la muerte de cuatro miembros de las fuerzas navales.
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La declaración oficial también vinculó los ataques con el contexto diplomático actual.
Según el ministerio, las acciones estadounidenses coincidieron con negociaciones mediadas por Pakistán.
“La comisión de estos actos de agresión, que coinciden con el proceso diplomático en curso mediado por Pakistán, expone una vez más la mala intención y la mala fe del gobierno estadounidense”, señaló el comunicado.
Irán afirmó que la actuación de Estados Unidos afecta no solo al pueblo iraní.
También aseguró que las consecuencias alcanzan a “los pueblos de la región y la comunidad internacional”.
Estados Unidos asegura que actuó en defensa propia
El Comando Central del ejército estadounidense confirmó los ataques realizados en la región.
Washington describió las operaciones como “ataques de autodefensa”.
Según las autoridades militares estadounidenses, los objetivos incluían plataformas de lanzamiento de misiles.
También señalaron que algunas embarcaciones intentaban colocar minas marinas.
El ejército estadounidense sostuvo que las acciones tenían como objetivo proteger a las fuerzas desplegadas en la zona.
La región del estrecho de Ormuz mantiene una importancia estratégica internacional.
Las declaraciones de ambas partes aumentaron la tensión en medio de las negociaciones diplomáticas.
Hasta el momento, no se informó sobre nuevos contactos directos entre Washington y Teherán tras los ataques.
Teherán advierte que responderá a cualquier agresión
El gobierno iraní responsabilizó directamente a Estados Unidos por las consecuencias derivadas de los ataques.
El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que no dejará “impune ningún acto de hostilidad”.
Irán aseguró que defenderá su soberanía frente a cualquier agresión.
“El régimen estadounidense” fue señalado por Teherán como responsable de los hechos ocurridos en Hormozgan.
La declaración oficial endureció el tono frente a Washington.
“Sin duda, la República Islámica de Irán no dejará impune ningún acto de hostilidad y no dudará en defender su soberanía”, indicó el ministerio.
Las autoridades iraníes insistieron en que las operaciones estadounidenses contradicen el proceso diplomático abierto en la región.
El intercambio de acusaciones ocurre en un momento de alta tensión militar y política.
Hasta ahora, ninguna de las partes anunció medidas inmediatas adicionales.