Irán denuncia grave violación del alto el fuego por parte de EE.UU.

Irán acusa violación estadounidense

EE.UU. confirma ataques militares

Teherán amenaza con responder

Los ataques lanzados por Estados Unidos contra el sur de Irán provocaron una fuerte reacción del gobierno iraní este martes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las operaciones militares como una “grave violación del alto el fuego”.

La tensión se concentra en la región de Hormozgan y en el estrecho de Ormuz, según CBS News.

Irán y Estados Unidos elevan tensión diplomática

Iran accuses U.S. of «grave violation» of ceasefire as Trump seeks «good deal or no deal» https://t.co/YtKd8s00mU — CBS Sacramento (@CBSSacramento) May 26, 2026

Según medios estatales iraníes, al menos cuatro integrantes de las fuerzas navales de la República Islámica murieron durante los ataques.

Por qué importa: El intercambio de acusaciones ocurre mientras avanzan esfuerzos diplomáticos mediados por Pakistán.

Irán sostiene que las acciones estadounidenses afectan directamente ese proceso.

Washington aseguró que los bombardeos fueron operaciones de “autodefensa”.