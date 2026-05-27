Byron Donalds recibe poderoso respaldo político de Donald Trump

Trump respalda a Byron Donalds

Florida fortalece movimiento MAGA

Donalds lidera carrera republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente este martes al congresista republicano Byron Donalds en su candidatura para gobernador de Florida.

Donalds es considerado una de las figuras más relevantes del movimiento Make America Great Again (MAGA) dentro del estado.

Trump expresó su apoyo mediante una publicación en su plataforma Truth Social.

“Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará”, escribió el mandatario.

El presidente también afirmó que Donalds trabajará junto a él para impulsar la agenda de “Estados Unidos Primero” (America First).

“Como gobernador, Byron tendrá una gran voz y trabajará estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda de ‘Estados Unidos Primero’”, añadió Trump.

El respaldo presidencial fortalece la posición de Donalds dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones primarias de Florida.

Actualmente, el congresista aparece como uno de los favoritos republicanos en la contienda estatal.

Byron Donalds se afianza como figura del movimiento MAGA



Segun la agencia EFE, Byron Donalds tiene 47 años y representa a Florida en la Cámara de Representantes desde 2021.

Antes de llegar al Congreso federal, se desempeñó como congresista estatal entre 2016 y 2020.

El legislador se ha caracterizado por mantener posiciones conservadoras y una fuerte oposición a las políticas demócratas.

Esa postura le ha permitido ganar relevancia dentro del entorno político alineado con Trump.

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El presidente aseguró que la elección de Donalds fortalecería distintas prioridades republicanas.

Entre ellas mencionó la seguridad fronteriza y el combate contra la “delincuencia migrante”.

También destacó temas relacionados con energía y defensa.

Según Trump, Donalds ayudaría a impulsar el dominio energético estadounidense y fortalecer las Fuerzas Armadas.

La campaña del congresista se desarrolla en un estado clave para el Partido Republicano.

Florida ha sido uno de los principales bastiones conservadores en los últimos años.