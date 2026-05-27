Byron Donalds recibe poderoso respaldo político de Donald Trump
Publicado el26/05/2026 a las 15:42
- Trump respalda a Byron Donalds
- Florida fortalece movimiento MAGA
- Donalds lidera carrera republicana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente este martes al congresista republicano Byron Donalds en su candidatura para gobernador de Florida.
Donalds es considerado una de las figuras más relevantes del movimiento Make America Great Again (MAGA) dentro del estado.
Trump expresó su apoyo mediante una publicación en su plataforma Truth Social.
“Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará”, escribió el mandatario.
El presidente también afirmó que Donalds trabajará junto a él para impulsar la agenda de “Estados Unidos Primero” (America First).
“Como gobernador, Byron tendrá una gran voz y trabajará estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda de ‘Estados Unidos Primero’”, añadió Trump.
El respaldo presidencial fortalece la posición de Donalds dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones primarias de Florida.
Actualmente, el congresista aparece como uno de los favoritos republicanos en la contienda estatal.
Byron Donalds se afianza como figura del movimiento MAGA
Segun la agencia EFE, Byron Donalds tiene 47 años y representa a Florida en la Cámara de Representantes desde 2021.
Antes de llegar al Congreso federal, se desempeñó como congresista estatal entre 2016 y 2020.
El legislador se ha caracterizado por mantener posiciones conservadoras y una fuerte oposición a las políticas demócratas.
Esa postura le ha permitido ganar relevancia dentro del entorno político alineado con Trump.
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El presidente aseguró que la elección de Donalds fortalecería distintas prioridades republicanas.
Entre ellas mencionó la seguridad fronteriza y el combate contra la “delincuencia migrante”.
También destacó temas relacionados con energía y defensa.
Según Trump, Donalds ayudaría a impulsar el dominio energético estadounidense y fortalecer las Fuerzas Armadas.
La campaña del congresista se desarrolla en un estado clave para el Partido Republicano.
Florida ha sido uno de los principales bastiones conservadores en los últimos años.
Florida se mantiene como territorio republicano
Florida celebrará sus elecciones primarias para gobernador el próximo 18 de agosto.
Además de Donalds, otros republicanos participan en la contienda.
Entre ellos aparecen el actual vicegobernador Jay Collins.
También figura el empresario James Fishback.
Fishback estuvo envuelto recientemente en polémica luego de ser acusado el mes pasado de violencia doméstica.
El actual gobernador, Ron DeSantis, no podrá buscar un nuevo mandato.
La legislación estatal le impide competir nuevamente tras completar su segunda legislatura consecutiva.
La salida de DeSantis abre la puerta a una nueva disputa interna dentro del Partido Republicano.
El respaldo de Trump podría resultar determinante para consolidar apoyos dentro del electorado conservador de Florida.
Trump busca mantener influencia política en Florida
Florida ha respaldado a Trump en las últimas tres elecciones presidenciales.
Además, el estado no ha tenido un gobernador demócrata desde 1999.
Ese contexto convierte la elección republicana en una de las competencias más relevantes dentro del panorama político estatal.
La figura de Donalds también representa la continuidad del movimiento MAGA en Florida.
Trump continúa utilizando su influencia política para respaldar candidatos alineados con su agenda.
El apoyo a Donalds refuerza además el peso político del mandatario dentro del Partido Republicano rumbo a futuras elecciones.
Con el proceso electoral acercándose, la carrera por la gobernación de Florida comienza a consolidarse como una de las disputas estatales más observadas por el movimiento conservador en Estados Unidos.