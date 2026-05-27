Ken Paxton derrota a John Cornyn y conquista la nominación republicana al Senado en Texas

Paxton derrota a Cornyn

Trump respalda a Paxton

Senado cambia en Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ganó la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos tras derrotar al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas.

La victoria de Paxton marca un duro golpe político para Cornyn, quien llevaba cuatro mandatos en el Senado y buscaba mantenerse como uno de los republicanos más influyentes de Texas.

Paxton recibió el respaldo del presidente Donald Trump la semana pasada, un apoyo que terminó siendo clave en la contienda interna republicana.

La derrota de Cornyn convierte al senador en el primer republicano de Texas en perder la nominación de su partido para la reelección.

El resultado también refleja la influencia de Trump dentro del Partido Republicano y su capacidad para respaldar candidatos alineados con su agenda política.

Trump respaldó a Paxton en la recta final

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Segun Koat , Donald Trump respaldó públicamente a Ken Paxton como parte de su estrategia para sacar del camino a funcionarios republicanos que, según él, no le han mostrado suficiente lealtad.

En 2023, mientras Trump buscaba regresar a la Casa Blanca, John Cornyn aseguró que el tiempo político del ahora presidente “ya pasó”.

Ese distanciamiento terminó convirtiéndose en un punto de tensión dentro de las primarias republicanas en Texas.

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El apoyo de Trump a Paxton llegó apenas la semana pasada, pero ayudó a consolidar el respaldo del ala más conservadora del partido.

La victoria del fiscal general refuerza además la influencia de Trump sobre las bases republicanas en uno de los estados más importantes para el partido.

Cornyn no logró evitar la segunda vuelta

John Cornyn terminó por delante de Paxton en las primarias celebradas el 3 de marzo.

Sin embargo, no consiguió la mayoría de los votos necesaria para asegurar directamente la nominación republicana.

Ese escenario obligó a realizar una segunda vuelta el martes, donde Paxton logró imponerse.

Durante la campaña, Cornyn y los grupos aliados que lo respaldaban gastaron aproximadamente 109 millones de dólares en publicidad entre las primarias y la segunda vuelta.

Los líderes republicanos del Senado respaldaban a Cornyn y sostenían que era el candidato más fuerte para enfrentar las elecciones generales de noviembre.

Pese a ello, el senador no logró contener el avance político de Paxton dentro del electorado republicano de Texas.