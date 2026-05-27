James Talarico explota y lanza feroz acusación contra Paxton: “El más corrupto”

James Talarico reaccionó tras la victoria de Ken Paxton y lanzó fuertes acusaciones en plena carrera por el Senado de Texas.

Talarico ataca a Paxton

Cornyn pierde interna republicana

Texas inicia nueva disputa La contienda republicana rumbo al Senado de Estados Unidos en Texas ya dejó una de sus primeras grandes fracturas políticas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó ampliamente al senador John Cornyn en la interna republicana para las elecciones de 2026. Tras conocerse el resultado, el legislador demócrata James Talarico reaccionó rápidamente en redes sociales. James Talarico busca votantes republicanos Ken Paxton should be nowhere near the U.S. Senate. So we’re hitting the road to stop him.

⁰Join us: https://t.co/4GP3Ljx72a pic.twitter.com/5lK5g3zPRZ — James Talarico (@jamestalarico) May 27, 2026 Primero adoptó un tono conciliador hacia Cornyn. Después lanzó un duro ataque contra Paxton. La estrategia del demócrata dejó claro que buscará atraer a votantes republicanos inconformes con el resultado de la primaria. También marcó el inicio de una campaña que apunta directamente contra el fiscal general texano.

Talarico agradece a Cornyn tras la derrota republicana I want to thank Senator John Cornyn for his years representing our state. We don’t agree on everything, but we both still believe in public service. To Senator Cornyn’s supporters: you have a place in our campaign. — James Talarico (@jamestalarico) May 27, 2026 Luego de confirmarse la victoria de Paxton, James Talarico publicó un mensaje dirigido al senador derrotado y a sus simpatizantes. El legislador reconoció la trayectoria política de John Cornyn y destacó diferencias políticas manejadas desde el servicio público. “Quiero agradecer al senador John Cornyn por sus años representando a nuestro estado. No coincidimos en todo, pero ambos creemos en el servicio público”, escribió Talarico en X. El mensaje llamó la atención porque evitó confrontar directamente al senador republicano. TE PUEDE INTERESAR: La ex fiscal general Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer tras polémica salida del DOJ En cambio, buscó tender puentes con sectores moderados del Partido Republicano. Talarico aprovechó el momento para invitar a esos votantes a sumarse a su proyecto político rumbo a la elección general. “A los partidarios del senador Cornyn: ustedes tienen un lugar en nuestra campaña”, añadió el dirigente demócrata. La publicación dejó ver una estrategia enfocada en captar republicanos desencantados tras la derrota de Cornyn. También reflejó un intento por ampliar su base política en un estado dominado históricamente por los republicanos.

El demócrata endurece su discurso contra Paxton Ken Paxton is the most corrupt politician in America. He embodies the broken system we’re running against. It’s time to come together: The People vs. Ken Paxton pic.twitter.com/xL3cckibX9 — James Talarico (@jamestalarico) May 27, 2026 Horas después de su mensaje conciliador, Talarico cambió completamente el tono. El legislador volvió a expresarse en redes sociales, aunque esta vez con críticas directas hacia Ken Paxton. El demócrata acusó al fiscal general de representar un sistema político corrupto. “Ken Paxton es el político más corrupto de Estados Unidos. Él personifica el sistema fallido contra el que estamos luchando”, afirmó. Las declaraciones marcaron el inicio de una ofensiva política contra el republicano. El mensaje también mostró que Talarico buscará convertir la figura de Paxton en el centro del debate electoral. La crítica fue mucho más agresiva que el mensaje dedicado previamente a Cornyn. Con ello, el demócrata dejó claro que ve una oportunidad política en la figura polarizante del fiscal general texano.