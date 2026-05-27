La ex fiscal general Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer tras polémica salida del DOJ
Publicado el27/05/2026 a las 08:00
- Pam Bondi revela cáncer
- Caso Epstein sigue afectando
- Trump criticó a Bondi
La exfiscal general Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides después de dejar el Departamento de Justicia en abril, según declaró a CNN.
La noticia surge en medio de una nueva etapa política para la exfuncionaria y mientras continúa bajo atención pública por su papel dentro de la administración de Donald Trump.
Pam Bondi confirma cáncer de tiroides
Bondi aseguró que actualmente recibe tratamiento médico. También confirmó que se sometió a una cirugía hace algunas semanas y que todavía continúa en recuperación.
“Se encuentra bien”, comentó a CNN sobre su estado de salud.
Por qué importa: El diagnóstico de Bondi ocurre mientras mantiene presencia dentro del entorno político de Trump y cuando se prepara para participar en una investigación federal de alto perfil relacionada con Jeffrey Epstein.
Bondi continúa activa tras dejar el Departamento de Justicia
Donald Trump destituyó a Bondi como fiscal general a principios de abril. Desde entonces, Todd Blanche asumió como fiscal general interino.
Pese a su salida, Bondi seguirá vinculada a la administración. Axios informó que tendrá un nuevo cargo dentro del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología.
La exfiscal también tiene previsto testificar el viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
La audiencia forma parte de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein, un tema que ha generado presión constante para la administración Trump.
JD Vance respalda el regreso político de Bondi
El vicepresidente JD Vance reaccionó públicamente al nuevo papel de Bondi dentro del gobierno.
“Pam ha sido un activo enormemente valioso para el equipo del presidente”, declaró Vance a CNN.
El vicepresidente añadió que está “encantado” de que Bondi continúe involucrada en asuntos importantes para la administración.
Las declaraciones buscan mostrar respaldo político hacia Bondi en un momento marcado por cuestionamientos públicos y problemas de salud.
Su regreso a una función oficial ocurre mientras sigue siendo una figura cercana al círculo político de Trump.
El manejo del caso Epstein generó críticas internas
Durante los meses previos a su despido, Trump expresó frustración por el trabajo de Bondi al frente del Departamento de Justicia.
Según CNN, el presidente consideraba que Bondi no actuaba con suficiente contundencia contra adversarios políticos.
La entonces fiscal también enfrentó críticas por el manejo de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein.
Ese tema se convirtió en un problema constante para la administración y para el propio Trump.
El presidente recibió cuestionamientos debido a su amistad pasada con el delincuente sexual convicto.
La controversia alrededor de los archivos de Epstein aumentó la presión política sobre Bondi antes de su salida oficial del Departamento de Justicia.
Ahora, mientras enfrenta un tratamiento médico y se recupera de cirugía, Bondi permanece vinculada al entorno político republicano y a investigaciones que siguen atrayendo atención nacional.