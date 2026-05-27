Trump estudia bloquear trámites migratorios en aeropuertos de ciudades santuario

Las ciudades santuario enfrentan nueva presión de Trump tras el análisis de restricciones migratorias en aeropuertos antes del Mundial 2026.

Trump presiona ciudades santuario

Aeropuertos podrían restringir vuelos

Mundial genera preocupación aérea La Administración del presidente Donald Trump estudia suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos ubicados en ciudades santuario. La medida busca aumentar la presión sobre gobiernos locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Trump evalúa castigo migratorio contra ciudades santuario Amenazan con suspender viajes internacionales en aeropuertos de «ciudades santuario» de EEUU https://t.co/yougd0ltDR #LaPatillaUSA — La Patilla (@la_patilla) May 21, 2026 El posible cambio podría afectar el tráfico aéreo internacional en Estados Unidos a pocas semanas del inicio del Mundial de fútbol, según Efe. Por qué importa: La propuesta pondría en riesgo las operaciones internacionales en algunos de los aeropuertos más transitados del país. También genera preocupación en la industria turística estadounidense ante la llegada prevista de cientos de miles de visitantes extranjeros por el Mundial.

Seguridad Nacional evalúa restricciones Amenaza de Trump a aeropuertos de ciudades santuario provoca inquietud en la industria de viajeshttps://t.co/9XlglMBTIe — Maz Digital Diario (@DiarioMaz80565) May 24, 2026 El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que su departamento ya trabaja en planes relacionados con esta iniciativa. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Fox News el martes. Según Mullin, el Gobierno considera retirar servicios federales de procesamiento internacional en ciudades que restringen la colaboración con ICE. TE PUEDE INTERESAR: Trump autoriza más cupos para refugiados sudafricanos “Está elaborando planes” para dejar de procesar vuelos internacionales en esas ciudades, señaló el funcionario. Mullin cuestionó que algunas jurisdicciones limiten la aplicación de leyes migratorias federales, pero mantengan servicios federales en sus aeropuertos. “No quieren que hagamos cumplir las leyes de inmigración, pero sí quieren que procesemos los trámites de inmigración en sus instalaciones”, declaró. El funcionario añadió que esa situación “no tiene sentido”.

Protestas en Nueva Jersey elevan tensión Las declaraciones del secretario ocurren después de las protestas registradas el fin de semana en Nueva Jersey. En ese estado se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las protestas ocurrieron frente al centro de detención Delaney Hall. Según Mullin, los manifestantes bloquearon el acceso de empleados federales a las instalaciones. “Están impidiendo, mediante barricadas, que nuestros empleados entren y salgan de las instalaciones”, afirmó. El funcionario utilizó ese caso como ejemplo para justificar la posible suspensión de procesamiento migratorio en aeropuertos de ciudades santuario. Sin embargo, aclaró que la medida todavía no ha sido aprobada de forma definitiva. También señaló que la iniciativa aún no ha sido implementada oficialmente.