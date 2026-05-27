Trump abre batalla nacional por regulación de mercados de predicción

Trump defiende regulación federal

Estados cuestionan mercados predictivos

Crecen críticas por apuestas políticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los mercados de predicción deben ser regulados exclusivamente por el Gobierno federal.

El mandatario criticó además a varios gobernadores y funcionarios estatales que impulsan regulaciones más estrictas sobre estas plataformas.

Trump defendió específicamente el papel de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).

“Es de vital importancia que se mantenga la autoridad exclusiva de la CFTC sobre los Mercados de Predicción y que estos prosperen”, escribió en Truth Social.

El presidente sostuvo que su Administración está estableciendo reglas que servirán como “estándar de oro” para los estados.

En el mismo mensaje, Trump lanzó ataques directos contra distintas figuras políticas.

“No podemos permitir que escoria como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz y JB Pritzker dicten las normas”, escribió.

Los funcionarios mencionados han cuestionado públicamente el funcionamiento de estas plataformas.

Estados buscan tratar plataformas como apuestas deportivas



Segun la agencia EFE, la discusión gira en torno a mercados de predicción como Kalshi y Polymarket.

Estas plataformas permiten a usuarios apostar sobre el resultado de eventos políticos, económicos, deportivos y sociales.

Algunos estados consideran que operan de manera similar a las apuestas deportivas tradicionales.

Por esa razón, buscan que sean reguladas bajo leyes estatales de juego.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió recientemente sobre posibles riesgos financieros para usuarios.

También señaló que ciertas plataformas podrían infringir leyes estatales de apuestas.

Sus comentarios recibieron respaldo de los gobernadores Tim Walz, de Minnesota, y JB Pritzker, de Illinois.

Chris Christie también ha criticado el funcionamiento de estos mercados.

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El exgobernador de Nueva Jersey afirmó que estas plataformas son equivalentes a sitios de apuestas deportivas.

Según Christie, por esa razón deberían quedar bajo supervisión de gobiernos estatales.

Trump rechazó completamente esa postura.

El mandatario insistió en que Estados Unidos debe mantenerse al frente de esta nueva industria financiera.

“Otros países codician esta nueva forma de mercado financiero, y nosotros queremos mantenernos a la vanguardia”, afirmó.

Trump también elogió al presidente de la CFTC, Mike Selig.

“Está realizando una tarea excelente”, escribió.