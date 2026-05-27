Trump abre batalla nacional por regulación de mercados de predicción
Publicado el26/05/2026 a las 16:29
- Trump defiende regulación federal
- Estados cuestionan mercados predictivos
- Crecen críticas por apuestas políticas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los mercados de predicción deben ser regulados exclusivamente por el Gobierno federal.
El mandatario criticó además a varios gobernadores y funcionarios estatales que impulsan regulaciones más estrictas sobre estas plataformas.
Trump defendió específicamente el papel de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).
“Es de vital importancia que se mantenga la autoridad exclusiva de la CFTC sobre los Mercados de Predicción y que estos prosperen”, escribió en Truth Social.
El presidente sostuvo que su Administración está estableciendo reglas que servirán como “estándar de oro” para los estados.
En el mismo mensaje, Trump lanzó ataques directos contra distintas figuras políticas.
“No podemos permitir que escoria como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz y JB Pritzker dicten las normas”, escribió.
Los funcionarios mencionados han cuestionado públicamente el funcionamiento de estas plataformas.
Estados buscan tratar plataformas como apuestas deportivas
Segun la agencia EFE, la discusión gira en torno a mercados de predicción como Kalshi y Polymarket.
Estas plataformas permiten a usuarios apostar sobre el resultado de eventos políticos, económicos, deportivos y sociales.
Algunos estados consideran que operan de manera similar a las apuestas deportivas tradicionales.
Por esa razón, buscan que sean reguladas bajo leyes estatales de juego.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió recientemente sobre posibles riesgos financieros para usuarios.
También señaló que ciertas plataformas podrían infringir leyes estatales de apuestas.
Sus comentarios recibieron respaldo de los gobernadores Tim Walz, de Minnesota, y JB Pritzker, de Illinois.
Chris Christie también ha criticado el funcionamiento de estos mercados.
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El exgobernador de Nueva Jersey afirmó que estas plataformas son equivalentes a sitios de apuestas deportivas.
Según Christie, por esa razón deberían quedar bajo supervisión de gobiernos estatales.
Trump rechazó completamente esa postura.
El mandatario insistió en que Estados Unidos debe mantenerse al frente de esta nueva industria financiera.
“Otros países codician esta nueva forma de mercado financiero, y nosotros queremos mantenernos a la vanguardia”, afirmó.
Trump también elogió al presidente de la CFTC, Mike Selig.
“Está realizando una tarea excelente”, escribió.
Crecen controversias sobre uso de información privilegiada
Las críticas hacia los mercados de predicción han aumentado durante las últimas semanas en Estados Unidos.
Uno de los casos más comentados involucró a un militar que obtuvo ganancias utilizando información privilegiada.
Según reportes, el hombre apostó correctamente sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
El episodio intensificó preocupaciones sobre el posible uso indebido de información confidencial.
Algunas voces también han alertado sobre mercados relacionados con hechos violentos.
Entre ellos aparecen apuestas sobre muertes de líderes políticos o eventos desestabilizadores.
Los críticos advierten que estas plataformas podrían incentivar acciones violentas.
El temor radica en que personas con dinero apostado intenten provocar directamente ciertos eventos.
La discusión ha generado tensiones entre reguladores estatales y organismos federales.
La CFTC sostiene que los mercados de predicción funcionan como instrumentos financieros y no como apuestas tradicionales.
Trump refuerza respaldo político a la CFTC
El debate también ocurre mientras distintas plataformas expanden rápidamente su presencia en Estados Unidos.
Empresas como Kalshi y Polymarket han ganado notoriedad en temas políticos y deportivos.
En paralelo, varios estados intentan imponer restricciones legales adicionales.
Trump insistió en que la regulación federal es clave para mantener la competitividad estadounidense frente a otros países.
El mandatario busca además consolidar el papel de la CFTC como autoridad principal en esta industria emergente.
Mientras continúa la batalla legal y política, los mercados de predicción siguen generando fuertes divisiones entre defensores de innovación financiera y críticos preocupados por apuestas, seguridad y posible manipulación de información.