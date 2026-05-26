Trump pone a prueba su poder en Texas apoyando a Ken Paxton
Publicado el26/05/2026 a las 09:57
- Polémica por comentarios antisemitas
- Critican publicación sobre ICE
- Demócratas condenan declaraciones
Las elecciones de segunda vuelta en Texas de este martes se perfilan como una de las pruebas políticas más importantes para Donald Trump dentro del Partido Republicano.
El presidente decidió intervenir directamente en la contienda por el Senado al respaldar al fiscal general Ken Paxton frente al senador John Cornyn, un veterano republicano que busca mantenerse vigente dentro de un partido cada vez más alineado con el movimiento MAGA.
Por qué es importante: La disputa no solo definirá quién representará al Partido Republicano en la carrera por el Senado, sino también hasta qué punto Trump sigue teniendo el control absoluto sobre las primarias republicanas.
Además, varias contiendas demócratas y republicanas podrían redefinir el mapa político de Texas rumbo a las elecciones generales.
Trump sacude la primaria republicana al respaldar a Ken Paxton
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El respaldo de Trump a Paxton llegó apenas una semana antes de la segunda vuelta republicana y representó un golpe político para Cornyn, quien también buscaba el apoyo del presidente.
Paxton y Cornyn avanzaron al balotaje luego de que ninguno lograra mayoría en la primaria del 3 de marzo. Cornyn obtuvo el 42% de los votos frente al 41% de Paxton, reflejando lo cerrada que se mantiene la disputa.
Trump justificó su respaldo describiendo a Paxton como un “True MAGA warrior” y resaltando su apoyo a eliminar el filibusterismo en el Senado para impulsar la SAVE America Act, una propuesta que endurecería las leyes electorales federales al exigir prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para votar.
Al mismo tiempo, Trump lanzó críticas directas contra Cornyn.
“No me apoyó cuando los tiempos eran difíciles”, dijo el presidente, recordando que el senador se mantuvo neutral durante las primarias republicanas de 2016.
Cornyn respondió tratando de reafirmar su cercanía con Trump y defendiendo su historial conservador.
“Ahora es momento de que los votantes republicanos de Texas decidan si quieren un candidato fuerte que ayude a nuestros candidatos republicanos en la boleta y derrote a Talarico en noviembre, o un candidato débil que ponga en riesgo todo lo que nos importa”, afirmó el senador.
Las controversias de Paxton vuelven al centro del debate
Uno de los principales argumentos de los aliados de Cornyn es que Paxton podría poner en riesgo un escaño republicano históricamente seguro debido a sus múltiples polémicas.
El fiscal general fue sometido a juicio político en 2023 por cargos relacionados con corrupción y soborno, aunque posteriormente fue absuelto por el Senado estatal.
Además, su vida personal también volvió a generar titulares luego de que su esposa anunciara públicamente el año pasado que solicitaría el divorcio por “biblical grounds”.
Pese a ello, Trump terminó alineándose completamente con Paxton, dejando claro que la lealtad política tiene un peso central dentro del Partido Republicano actual.
Una polémica primaria demócrata genera preocupación nacional
La atención también se concentra en el Distrito 35 de Texas, donde la segunda vuelta demócrata se convirtió en una controversia nacional.
La terapeuta sexual Maureen Galindo enfrenta fuertes críticas tras varios comentarios que líderes demócratas calificaron como antisemitas. La controversia aumentó después de una publicación en Instagram en la que aseguró que convertiría un centro de detención de ICE “en una prisión para sionistas estadounidenses y exoficiales de ICE por tráfico humano”.
Pese a las críticas, un grupo externo llamado Lead Left PAC ha invertido cerca de un millón de dólares impulsando su campaña.
Reportes señalan que el grupo tendría vínculos con plataformas republicanas de recaudación de fondos, lo que alimentó sospechas sobre posibles intentos de debilitar a los demócratas en la elección general.
Varias figuras demócratas podrían perder su carrera política
Otro foco importante está en Houston, donde los congresistas demócratas Christian Menefee y Al Green se enfrentan luego de que el rediseño electoral republicano los colocara en el mismo distrito.
La contienda refleja una división generacional dentro del Partido Demócrata. Menefee tiene 37 años y llegó recientemente al Congreso, mientras que Green, de 78 años, busca mantenerse vigente tras décadas representando la zona.
Mientras tanto, en Dallas, el exjugador profesional y excandidato al Senado Colin Allred intenta regresar al Congreso enfrentando a la representante Julie Johnson en otra segunda vuelta muy observada.
Texas también define futuros rostros del Congreso
Las elecciones de este martes también podrían definir quiénes ocuparán varios escaños republicanos seguros en el Congreso el próximo año.
Entre las contiendas más observadas aparece la del Distrito 9, donde la veterana militar Alex Mealer —respaldada por Trump— enfrenta al representante estatal Briscoe Cain, apoyado por el gobernador Greg Abbott.
En paralelo, la carrera por suceder a Ken Paxton como fiscal general de Texas también mantiene tensión dentro del Partido Republicano.
El senador estatal Mayes Middleton, quien se autodenomina “MAGA Mayes”, compite contra el congresista Chip Roy, una figura conservadora que en ocasiones ha tenido diferencias públicas con Trump.
Aunque Trump no respaldó oficialmente a ninguno de los dos, su influencia sigue marcando el tono de prácticamente todas las contiendas republicanas en Texas.
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FUENTE: NBC News