Trump pone a prueba su poder en Texas apoyando a Ken Paxton

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Las elecciones de segunda vuelta en Texas de este martes se perfilan como una de las pruebas políticas más importantes para Donald Trump dentro del Partido Republicano.

El presidente decidió intervenir directamente en la contienda por el Senado al respaldar al fiscal general Ken Paxton frente al senador John Cornyn, un veterano republicano que busca mantenerse vigente dentro de un partido cada vez más alineado con el movimiento MAGA.

Por qué es importante: La disputa no solo definirá quién representará al Partido Republicano en la carrera por el Senado, sino también hasta qué punto Trump sigue teniendo el control absoluto sobre las primarias republicanas.

Además, varias contiendas demócratas y republicanas podrían redefinir el mapa político de Texas rumbo a las elecciones generales.

Trump sacude la primaria republicana al respaldar a Ken Paxton

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El respaldo de Trump a Paxton llegó apenas una semana antes de la segunda vuelta republicana y representó un golpe político para Cornyn, quien también buscaba el apoyo del presidente.

Paxton y Cornyn avanzaron al balotaje luego de que ninguno lograra mayoría en la primaria del 3 de marzo. Cornyn obtuvo el 42% de los votos frente al 41% de Paxton, reflejando lo cerrada que se mantiene la disputa.

Trump justificó su respaldo describiendo a Paxton como un “True MAGA warrior” y resaltando su apoyo a eliminar el filibusterismo en el Senado para impulsar la SAVE America Act, una propuesta que endurecería las leyes electorales federales al exigir prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para votar.

Al mismo tiempo, Trump lanzó críticas directas contra Cornyn.

“No me apoyó cuando los tiempos eran difíciles”, dijo el presidente, recordando que el senador se mantuvo neutral durante las primarias republicanas de 2016.

Cornyn respondió tratando de reafirmar su cercanía con Trump y defendiendo su historial conservador.

“Ahora es momento de que los votantes republicanos de Texas decidan si quieren un candidato fuerte que ayude a nuestros candidatos republicanos en la boleta y derrote a Talarico en noviembre, o un candidato débil que ponga en riesgo todo lo que nos importa”, afirmó el senador.