Universidad de California bajo presión tras demanda de Administración Trump

Trump demanda a UCLA

Protestas propalestinas generan polémica

Estudiantes judíos denuncian discriminación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este martes a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por presunta discriminación contra estudiantes judíos e israelíes.

La Administración Trump acusó a la universidad de actuar con “indiferencia deliberada” frente a un supuesto ambiente hostil dentro del campus.

La denuncia sostiene que UCLA permitió actos de discriminación relacionados con raza y origen nacional.

El caso se centra en estudiantes judíos e israelíes afectados durante protestas propalestinas realizadas en abril de 2024.

Según el Departamento de Justicia, la universidad violó el Título VI de la legislación federal.

Esa norma prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en instituciones que reciben fondos federales.

La demanda fue presentada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Protestas propalestinas detonaron la demanda federal

EEUU denuncia a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por no abordar el antisemitismo en su campus https://t.co/mVbKZ91XgP — EP Internacional (@EPinternacional) May 26, 2026



Segun la agencia EFE, las manifestaciones señaladas en la denuncia ocurrieron en medio de protestas que exigían un alto al fuego en Gaza.

Durante esas movilizaciones se instaló un campamento dentro del campus universitario.

El Departamento de Justicia utilizó como base central del caso las denuncias presentadas por estudiantes judíos.

Según el expediente, algunos estudiantes resultaron golpeados durante las protestas.

Las autoridades federales sostienen que UCLA no actuó adecuadamente frente a esos incidentes.

TE PUEDE INTERESAR: Huelga de inmigrantes en Nueva Jersey provoca nuevos enfrentamientos con ICE

La fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, integrante de la División de Derechos Civiles, emitió declaraciones sobre el caso.

“A principios de este año, demandamos a la UCLA por someter a sus empleados judíos e israelíes a un ambiente laboral hostil y antisemita”, afirmó.

Dhillon aseguró que ahora el Gobierno federal busca responsabilizar a la universidad por el ambiente educativo dentro del campus.

“Ahora, el Departamento de Justicia exige a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia ante el igualmente deplorable ambiente educativo hostil contra sus estudiantes judíos e israelíes”, señaló.

La demanda forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump relacionada con denuncias de antisemitismo en universidades estadounidenses.