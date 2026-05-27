Universidad de California bajo presión tras demanda de Administración Trump
Publicado el26/05/2026 a las 16:13
- Trump demanda a UCLA
- Protestas propalestinas generan polémica
- Estudiantes judíos denuncian discriminación
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este martes a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por presunta discriminación contra estudiantes judíos e israelíes.
La Administración Trump acusó a la universidad de actuar con “indiferencia deliberada” frente a un supuesto ambiente hostil dentro del campus.
La denuncia sostiene que UCLA permitió actos de discriminación relacionados con raza y origen nacional.
El caso se centra en estudiantes judíos e israelíes afectados durante protestas propalestinas realizadas en abril de 2024.
Según el Departamento de Justicia, la universidad violó el Título VI de la legislación federal.
Esa norma prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en instituciones que reciben fondos federales.
La demanda fue presentada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Protestas propalestinas detonaron la demanda federal
EEUU denuncia a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por no abordar el antisemitismo en su campus https://t.co/mVbKZ91XgP
— EP Internacional (@EPinternacional) May 26, 2026
Segun la agencia EFE, las manifestaciones señaladas en la denuncia ocurrieron en medio de protestas que exigían un alto al fuego en Gaza.
Durante esas movilizaciones se instaló un campamento dentro del campus universitario.
El Departamento de Justicia utilizó como base central del caso las denuncias presentadas por estudiantes judíos.
Según el expediente, algunos estudiantes resultaron golpeados durante las protestas.
Las autoridades federales sostienen que UCLA no actuó adecuadamente frente a esos incidentes.
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La fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, integrante de la División de Derechos Civiles, emitió declaraciones sobre el caso.
“A principios de este año, demandamos a la UCLA por someter a sus empleados judíos e israelíes a un ambiente laboral hostil y antisemita”, afirmó.
Dhillon aseguró que ahora el Gobierno federal busca responsabilizar a la universidad por el ambiente educativo dentro del campus.
“Ahora, el Departamento de Justicia exige a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia ante el igualmente deplorable ambiente educativo hostil contra sus estudiantes judíos e israelíes”, señaló.
La demanda forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump relacionada con denuncias de antisemitismo en universidades estadounidenses.
Gobierno federal acusa violaciones al Título VI
El Departamento de Justicia sostiene que UCLA incumplió obligaciones federales vinculadas con derechos civiles.
La acusación menciona específicamente el Título VI.
Esa legislación aplica a cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.
Según las autoridades, la universidad no protegió adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes durante las protestas.
La Administración Trump considera que existió una respuesta insuficiente frente a las denuncias presentadas por los estudiantes afectados.
El Gobierno federal no detalló nuevas medidas adicionales contra la institución educativa.
Sin embargo, el caso aumenta la presión política y legal sobre universidades vinculadas con protestas relacionadas con Gaza.
Las movilizaciones estudiantiles registradas en distintos campus de Estados Unidos durante 2024 generaron múltiples debates sobre libertad de expresión y seguridad estudiantil.
En el caso de UCLA, las protestas derivaron ahora en una acción judicial directa impulsada por el Departamento de Justicia.
UCLA enfrenta nueva presión judicial
La demanda presentada este martes se suma a otra acción previa mencionada por la fiscal Harmeet K. Dhillon.
Según indicó, la universidad ya había sido demandada anteriormente por presuntas condiciones hostiles hacia empleados judíos e israelíes.
La Administración Trump sostiene que el problema también se extendió al entorno estudiantil.
Hasta ahora, la información oficial del caso se concentra en las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia.
El expediente coloca nuevamente a UCLA en el centro del debate nacional sobre protestas universitarias y acusaciones de antisemitismo.
El caso también refleja el endurecimiento de la postura de la Administración Trump frente a universidades relacionadas con manifestaciones propalestinas.
Mientras avanza el proceso judicial, el Departamento de Justicia insiste en que la universidad debe responder por lo ocurrido durante las protestas de abril de 2024.