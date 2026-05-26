Roblox enfrenta investigación en EE.UU por presunta explotación infantil y fallas de seguridad
Publicado el26/05/2026 a las 11:15
- Roblox bajo investigación estatal
- Alertan riesgos para menores
- Piden mayor protección infantil
La plataforma de videojuegos Roblox vuelve a quedar bajo presión en Estados Unidos.
La Fiscalía General de Connecticut anunció este martes una demanda civil contra la compañía tras recibir denuncias relacionadas con explotación y daños a menores dentro de la plataforma, una de las más populares entre niños y adolescentes.
Por qué es importante: la investigación se suma a una creciente ola de cuestionamientos contra Roblox en varios estados de EE.UU., donde autoridades y organizaciones han advertido sobre riesgos de seguridad, posibles casos de abuso y mecanismos que podrían fomentar la adicción en menores de edad.
Fiscalía exige datos sobre menores, ganancias y tiempo de uso en Roblox
La Fiscalía de Connecticut informó que está solicitando información detallada a Roblox sobre el comportamiento de sus usuarios en el estado.
Entre los datos requeridos se encuentran las edades de los jugadores, las ganancias generadas por esos usuarios y la cantidad de tiempo que pasan conectados en la plataforma.
Las autoridades también buscan registros relacionados con investigaciones periodísticas y denuncias públicas sobre contenido sensible dentro del videojuego.
Uno de los casos que más preocupa a los fiscales es la existencia de un juego que supuestamente recrea el tiroteo de Sandy Hook, ocurrido en 2012 en Connecticut, donde murieron 20 niños y ocho adultos en una escuela primaria.
Además, la Fiscalía pidió información vinculada con el jugador conocido como “Schlep”, quien se autodenomina “cazador de depredadores” y que posteriormente fue expulsado de la plataforma.
La investigación también intenta esclarecer qué expertos o entidades de seguridad infantil consultó Roblox para diseñar sus sistemas de protección y controles parentales.
Las autoridades cuestionan cómo Roblox protege a los menores
Otro de los puntos bajo investigación es el funcionamiento de Robux, la moneda virtual utilizada dentro del videojuego, y las medidas implementadas por la empresa para evitar un posible uso indebido.
La presión sobre Roblox no es nueva. Connecticut se suma ahora a otros estados como Texas, Florida, Nebraska, Luisiana y Kentucky, donde también se han presentado demandas o acuerdos relacionados con seguridad infantil en plataformas digitales.
En paralelo, Roblox enfrenta múltiples demandas en Estados Unidos por presuntamente no proteger adecuadamente a los menores y permitir dinámicas que podrían generar dependencia al juego.
El fiscal general William Tong lanzó fuertes críticas contra la empresa tecnológica.
“Roblox creó un paraíso para la pedofilia en línea. Nuestra investigación busca descubrir qué sabía exactamente la compañía sobre la explotación infantil generalizada en su plataforma, cómo se ha beneficiado y qué ha hecho o no ha hecho para proteger a nuestros hijos”, afirmó Tong.
Las declaraciones reflejan el nivel de preocupación de las autoridades estatales sobre el alcance de la plataforma y el impacto que puede tener en usuarios menores de edad.
Padres y funcionarios alertan sobre los riesgos para niños y adolescentes
Funcionarios estatales insistieron en que la seguridad digital de los menores debe convertirse en una prioridad para las grandes empresas tecnológicas.
El congresista estatal David Rutigliano aseguró que las familias necesitan confiar en que las plataformas utilizadas por sus hijos son espacios seguros.
“Especialmente considerando que el 35 % de los usuarios de Roblox son menores de 13 años y el 38 % tienen entre 13 y 17 años”, señaló el legislador.
Por su parte, Bryan T. Cafferell, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor, afirmó que la plataforma “crea un ambiente propicio” para los “depredadores”, debido a que gran parte de sus usuarios son menores de 18 años.
Las declaraciones se producen en medio de un debate nacional sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y los límites de protección para niños y adolescentes en internet.
Fiscales presionan al Congreso por leyes más estrictas para proteger a menores
William Tong recordó además que una coalición bipartidista de fiscales generales envió este martes una carta al Congreso federal para rechazar la propuesta conocida como Ley KIDS impulsada en la Cámara de Representantes.
Según los fiscales, esa iniciativa debilitaría la capacidad de los estados para proteger a menores en línea y podría beneficiar a las grandes empresas tecnológicas al reducir mecanismos de supervisión.
En contraste, los fiscales respaldaron la versión del Senado conocida como KOSA (Ley de Seguridad Infantil en Línea), la cual incluye obligaciones para que las plataformas actúen en beneficio de los menores y mantengan estándares más estrictos de protección.
La postura oficial fue enviada tanto a líderes demócratas como republicanos del Congreso estadounidense, mientras continúa creciendo la presión política y legal sobre las compañías tecnológicas enfocadas en audiencias infantiles.
Cómo pueden los padres proteger a niños y adolescentes en Roblox
Activar controles parentales: Roblox permite limitar chats, contenidos y solicitudes de amistad desde la configuración de la cuenta.
Supervisar el tiempo de juego: Expertos recomiendan establecer horarios claros para evitar uso excesivo o dependencia de la plataforma.
Revisar los juegos que utilizan: No todos los mundos dentro de Roblox son adecuados para menores, por lo que es importante verificar qué experiencias están visitando.
Hablar sobre seguridad digital: Los padres deben recordar a niños y adolescentes que nunca compartan información personal con desconocidos dentro del juego.
Mantener conversaciones abiertas: Preguntar regularmente con quién juegan y qué ocurre dentro de la plataforma puede ayudar a detectar situaciones de riesgo.
Reportar comportamientos sospechosos: Roblox cuenta con herramientas para denunciar usuarios, mensajes o contenidos inapropiados.
Actualizar la configuración de privacidad: Se recomienda limitar quién puede enviar mensajes, invitaciones o interactuar con menores dentro del videojuego.
Prestar atención a compras con Robux: Supervisar gastos y transacciones evita posibles fraudes o compras impulsivas dentro de la plataforma.
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FUENTE: EFE