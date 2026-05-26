Roblox enfrenta investigación en EE.UU por presunta explotación infantil y fallas de seguridad

Roblox bajo investigación estatal

Alertan riesgos para menores

Piden mayor protección infantil

La plataforma de videojuegos Roblox vuelve a quedar bajo presión en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Connecticut anunció este martes una demanda civil contra la compañía tras recibir denuncias relacionadas con explotación y daños a menores dentro de la plataforma, una de las más populares entre niños y adolescentes.

Por qué es importante: la investigación se suma a una creciente ola de cuestionamientos contra Roblox en varios estados de EE.UU., donde autoridades y organizaciones han advertido sobre riesgos de seguridad, posibles casos de abuso y mecanismos que podrían fomentar la adicción en menores de edad.

Fiscalía exige datos sobre menores, ganancias y tiempo de uso en Roblox

La Fiscalía de Connecticut informó que está solicitando información detallada a Roblox sobre el comportamiento de sus usuarios en el estado.

Entre los datos requeridos se encuentran las edades de los jugadores, las ganancias generadas por esos usuarios y la cantidad de tiempo que pasan conectados en la plataforma.

Las autoridades también buscan registros relacionados con investigaciones periodísticas y denuncias públicas sobre contenido sensible dentro del videojuego.

Uno de los casos que más preocupa a los fiscales es la existencia de un juego que supuestamente recrea el tiroteo de Sandy Hook, ocurrido en 2012 en Connecticut, donde murieron 20 niños y ocho adultos en una escuela primaria.

Además, la Fiscalía pidió información vinculada con el jugador conocido como “Schlep”, quien se autodenomina “cazador de depredadores” y que posteriormente fue expulsado de la plataforma.

La investigación también intenta esclarecer qué expertos o entidades de seguridad infantil consultó Roblox para diseñar sus sistemas de protección y controles parentales.