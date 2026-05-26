ICE endurece vigilancia contra abogados de inmigración por solicitudes de asilo falsas

ICE vigila abogados migratorios

Trump endurece política migratoria

Asilos falsos bajo investigación

La administración del presidente Donald Trump volvió a endurecer su política migratoria con una nueva orden dirigida ahora a los abogados de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a reforzar acciones contra representantes legales acusados de presentar solicitudes de asilo consideradas fraudulentas o sin fundamento legal.

La medida, revelada este martes a través de un memorando citado por CBS News, se suma a la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca y marca un nuevo frente en la ofensiva migratoria federal.

DHS ordena a ICE desarrollar “políticas antifraude” contra abogados

El documento fue firmado por el asesor jurídico general del DHS, James Percival, quien ordenó a ICE implementar mecanismos más estrictos para detectar y combatir presuntos abusos dentro del sistema de asilo.

Según el memorando citado por CBS News, Percival instruyó a la agencia migratoria a desarrollar “políticas antifraude” enfocadas en evitar que abogados de inmigración presenten casos de asilo sin bases legítimas.

La directriz sostiene que, en muchos casos, las solicitudes de asilo habrían sido utilizadas como una estrategia recurrente para frenar deportaciones o retrasar procesos migratorios.

El texto afirma que las solicitudes de asilo se han convertido en una “práctica habitual” usada por abogados que argumentan que “prácticamente todo inmigrante indocumentado” enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a características protegidas, como la raza, religión u opinión política.