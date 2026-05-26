ICE endurece vigilancia contra abogados de inmigración por solicitudes de asilo falsas
Publicado el26/05/2026 a las 10:20
- ICE vigila abogados migratorios
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- Asilos falsos bajo investigación
La administración del presidente Donald Trump volvió a endurecer su política migratoria con una nueva orden dirigida ahora a los abogados de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a reforzar acciones contra representantes legales acusados de presentar solicitudes de asilo consideradas fraudulentas o sin fundamento legal.
La medida, revelada este martes a través de un memorando citado por CBS News, se suma a la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca y marca un nuevo frente en la ofensiva migratoria federal.
DHS ordena a ICE desarrollar “políticas antifraude” contra abogados
El documento fue firmado por el asesor jurídico general del DHS, James Percival, quien ordenó a ICE implementar mecanismos más estrictos para detectar y combatir presuntos abusos dentro del sistema de asilo.
Según el memorando citado por CBS News, Percival instruyó a la agencia migratoria a desarrollar “políticas antifraude” enfocadas en evitar que abogados de inmigración presenten casos de asilo sin bases legítimas.
La directriz sostiene que, en muchos casos, las solicitudes de asilo habrían sido utilizadas como una estrategia recurrente para frenar deportaciones o retrasar procesos migratorios.
El texto afirma que las solicitudes de asilo se han convertido en una “práctica habitual” usada por abogados que argumentan que “prácticamente todo inmigrante indocumentado” enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a características protegidas, como la raza, religión u opinión política.
ICE podría usar con más fuerza herramientas administrativas existentes
Aunque el memorando no establece nuevas sanciones penales o civiles contra abogados de inmigración, sí deja claro que ICE tendrá mayor margen para actuar administrativamente contra quienes considere responsables de presentar solicitudes fraudulentas.
El documento señala que los esfuerzos de la agencia “deberían incluir medidas contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración”.
La orden también anticipa un uso más agresivo de las herramientas administrativas ya existentes dentro del sistema migratorio estadounidense.
Esto podría traducirse en investigaciones más frecuentes, revisiones de expedientes y posibles acciones disciplinarias contra representantes legales señalados por las autoridades.
Hasta el momento, el DHS no ha detallado cómo definirá exactamente cuándo una solicitud de asilo será considerada fraudulenta ni qué criterios específicos se utilizarán para evaluar la conducta de los abogados.
La ofensiva migratoria de Trump suma presión sobre procesos legales
La nueva directiva llega en medio de una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para restringir la inmigración y acelerar deportaciones.
La semana pasada, el Gobierno anunció otra política migratoria que obligará a ciertos inmigrantes a salir de Estados Unidos para solicitar la residencia permanente, conocida como “green card”.
Esa decisión también representa un desafío importante para abogados de inmigración, quienes históricamente acompañaban a sus clientes durante procesos realizados dentro del país.
Ahora, con la nueva instrucción del DHS, los representantes legales podrían enfrentar un ambiente mucho más hostil dentro de los tribunales migratorios y procesos de asilo.
Diversas organizaciones defensoras de inmigrantes han advertido anteriormente que medidas similares podrían generar temor entre abogados y afectar el acceso de migrantes a representación legal adecuada, especialmente en casos complejos donde demostrar persecución o riesgo en el país de origen requiere procesos extensos y pruebas difíciles de obtener.
Solicitudes de asilo quedan nuevamente bajo escrutinio federal
El sistema de asilo en Estados Unidos ha estado bajo presión durante años debido al aumento de solicitudes y acumulación de casos pendientes en tribunales migratorios.
Con esta nueva orden, la administración Trump coloca nuevamente el foco sobre el uso del asilo como herramienta de protección migratoria y sobre el papel que desempeñan los abogados en estos procesos.
El memorando deja claro que el Gobierno considera prioritario frenar lo que califica como abuso del sistema migratorio, mientras continúa reforzando medidas para limitar nuevas entradas de inmigrantes y acelerar expulsiones dentro del país.
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FUENTE: EFE