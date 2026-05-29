Suicidios de inmigrantes bajo custodia de ICE alcanzan cifras récord durante segundo mandato de Trump

Suicidios en ICE alcanzan niveles históricos y revelan una crisis que genera preocupación entre expertos y defensores de inmigrantes.

Suicidios en ICE aumentan

Denuncian fallas de atención

Crece crisis migratoria interna El aumento de muertes y suicidios dentro de centros de detención migratoria ha reavivado el debate sobre las condiciones de encierro, el acceso a servicios de salud mental y la capacidad del sistema para atender a una población migrante cada vez más numerosa. El sistema migratorio enfrenta el año más letal de su historia reciente De acuerdo con la investigación de Associated Press, al menos 10 inmigrantes detenidos por ICE se han quitado la vida desde enero de 2025. La cifra representa un incremento histórico para la agencia y supera ampliamente los registros previos conocidos dentro del sistema de detención migratoria. Los datos indican que siete de esas muertes fueron clasificadas oficialmente como suicidios desde octubre pasado, convirtiendo este periodo en el más letal del que se tenga registro para las instalaciones administradas o supervisadas por ICE.

El aumento ocurre en un contexto marcado por una expansión significativa de las operaciones migratorias. Actualmente, la población bajo custodia de ICE ronda las 60 mil personas, aproximadamente un 50% más que al inicio del actual mandato presidencial. Especialistas consultados por AP consideran que este crecimiento acelerado ha expuesto problemas estructurales dentro de los centros de detención. “Algo está fallando profundamente desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental”, declaró el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco. La investigación sostiene que en varios casos de suicidios existieron señales previas de crisis emocional que no fueron atendidas oportunamente. También documenta retrasos en tratamientos psicológicos y fallas en la supervisión de personas consideradas vulnerables. La mayoría de los fallecidos eran hombres hispanos de entre 19 y 45 años originarios de países como México, Colombia y Nicaragua. Según AP, siete de ellos no contaban con antecedentes relacionados con delitos violentos en Estados Unidos. El caso de Brayan Rayo Garzón expone presuntas fallas de atención Uno de los casos más impactantes documentados por AP es el de Brayan Rayo Garzón, un colombiano de 26 años que permanecía detenido en Misuri. Documentos revisados por la agencia señalan que el joven estaba aislado después de contagiarse de COVID-19 y había solicitado asistencia psicológica mientras experimentaba ansiedad, fiebre y dificultades respiratorias. Además, pidió en repetidas ocasiones la posibilidad de comunicarse con su madre. “Siento en mi corazón que está muy preocupada por mí”, escribió en español en una nota entregada a los guardias. Horas después fue encontrado inconsciente dentro de su celda. Posteriormente, la autopsia concluyó que la causa de muerte fue suicidio. Su madre, Adriana Garzón, relató que su hijo había emigrado desde Colombia en 2023 y se encontraba trabajando como pintor y repartidor de comida mientras buscaba regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. La investigación señala además que la cárcel del condado de Phelps, donde permanecía detenido, habría incumplido protocolos básicos establecidos por ICE, incluyendo retrasos en evaluaciones médicas y cancelaciones de consultas relacionadas con salud mental.

El aislamiento y las barreras lingüísticas aparecen en varios casos Associated Press también identificó otros episodios donde los inmigrantes permanecieron aislados, incomunicados o sin acceso adecuado a servicios en su idioma. Entre ellos figura el caso de Chaofeng Ge, ciudadano chino detenido en Pensilvania tras enfrentar cargos menores de fraude. Su abogado aseguró que el inmigrante presentaba problemas mentales severos y que no recibió apoyo psicológico durante los cinco días que permaneció bajo custodia. “Es evidente que el ICE ha tomado muy pocas medidas para garantizar la seguridad de estas personas”, afirmó el abogado David Rankin. Otro incidente documentado ocurrió en Texas, donde un inmigrante fue enviado a aislamiento después de denunciar acoso por parte de otros detenidos. Días más tarde falleció en una aparente crisis suicida. Empresas privadas enfrentan cuestionamientos por las muertes La investigación también coloca bajo escrutinio a compañías privadas como CoreCivic y GEO Group, encargadas de administrar varios de los centros donde ocurrieron los fallecimientos. Inspectores de ICE detectaron múltiples incumplimientos a las normas internas, incluyendo herramientas potencialmente peligrosas sin asegurar, deficiencias en la vigilancia de los detenidos y fallas en los mecanismos destinados a prevenir autolesiones. “El aumento refleja fallos graves en las primeras etapas del proceso de detención”, afirmó Homer Venters, exdirector médico del sistema penitenciario de Nueva York y exasesor del ICE. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional defendió los protocolos vigentes. Lauren Bies, subsecretaria interina del DHS, sostuvo que los suicidios siguen siendo “extremadamente raros” y aseguró que los detenidos reciben atención médica y psicológica adecuada.