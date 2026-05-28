Proyecto en Colorado desafía discurso antiinmigrante

Documentales contra narrativa migrante

Colorado impulsa historias inmigrantes

Proyecto denuncia abusos laborales

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) lanzó este miércoles un nuevo proyecto comunitario que busca cambiar la percepción negativa sobre los inmigrantes en Estados Unidos.

Por qué importa: La iniciativa surge en medio de debates constantes sobre inmigración y busca responder a narrativas que, según la organización, generan miedo y división en las comunidades.

El proyecto lleva por nombre The Colorado Story y fue presentado como una plataforma digital enfocada en relatos humanos de inmigrantes y recién llegados.

La propuesta incluye entrevistas con decenas de residentes de Colorado, según Efe.

Inmigrantes en Colorado enfrentan narrativas negativas

Según CIRC, el objetivo es demostrar que las historias migrantes forman parte de la identidad del estado.

Karen Orona, portavoz de la organización, explicó a EFE que la idea es “confrontar y desmantelar directamente las narrativas dominantes y perjudiciales que rodean a los inmigrantes y a los recién llegados”.

Orona afirmó que durante décadas los opositores a la justicia migratoria han influido en el debate público mediante mensajes engañosos.

Según indicó, esas narrativas generan temor, confusión y división social.

La organización también sostiene que algunos medios de comunicación han promovido una “cobertura sensacionalista” sobre inmigración.

Por ello, los documentales buscan ofrecer historias centradas en “la vida, la esperanza y la resiliencia” de las comunidades inmigrantes.

CIRC señaló además que el proyecto pretende crear conciencia sobre desigualdades raciales y problemas sistémicos que afectan a estas poblaciones.

Entre esos problemas mencionaron la precariedad laboral y la falta de protección legal.