Proyecto en Colorado desafía discurso antiinmigrante
Publicado el28/05/2026 a las 12:12
- Documentales contra narrativa migrante
- Colorado impulsa historias inmigrantes
- Proyecto denuncia abusos laborales
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) lanzó este miércoles un nuevo proyecto comunitario que busca cambiar la percepción negativa sobre los inmigrantes en Estados Unidos.
Por qué importa: La iniciativa surge en medio de debates constantes sobre inmigración y busca responder a narrativas que, según la organización, generan miedo y división en las comunidades.
El proyecto lleva por nombre The Colorado Story y fue presentado como una plataforma digital enfocada en relatos humanos de inmigrantes y recién llegados.
La propuesta incluye entrevistas con decenas de residentes de Colorado, según Efe.
Inmigrantes en Colorado enfrentan narrativas negativas
Según CIRC, el objetivo es demostrar que las historias migrantes forman parte de la identidad del estado.
Karen Orona, portavoz de la organización, explicó a EFE que la idea es “confrontar y desmantelar directamente las narrativas dominantes y perjudiciales que rodean a los inmigrantes y a los recién llegados”.
Orona afirmó que durante décadas los opositores a la justicia migratoria han influido en el debate público mediante mensajes engañosos.
Según indicó, esas narrativas generan temor, confusión y división social.
La organización también sostiene que algunos medios de comunicación han promovido una “cobertura sensacionalista” sobre inmigración.
Por ello, los documentales buscan ofrecer historias centradas en “la vida, la esperanza y la resiliencia” de las comunidades inmigrantes.
CIRC señaló además que el proyecto pretende crear conciencia sobre desigualdades raciales y problemas sistémicos que afectan a estas poblaciones.
Entre esos problemas mencionaron la precariedad laboral y la falta de protección legal.
Historias reflejan abuso y desgaste emocional
Uno de los cortometrajes se enfoca en Luis, un trabajador inmigrante al que se le negó el pago por trabajos realizados en Colorado.
Según el documental, su situación migratoria irregular facilitó los abusos laborales.
La producción destaca “la facilidad con la que se puede abusar” de inmigrantes que carecen de protección legal.
Otro de los testimonios corresponde a Sandra, quien ha vivido durante 30 años en Estados Unidos.
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En el documental, Sandra relata que todavía no ha podido regularizar su situación migratoria pese a múltiples gestiones.
Su historia refleja, según el proyecto, “el desgaste emocional y el abuso silencioso” de vivir sin estabilidad migratoria.
También expone la incertidumbre de no tener “un camino claro hacia el futuro”.
Orona afirmó que The Colorado Story parte de la idea de que las historias pueden transformar la percepción pública.
“Se fundamenta en la creencia de que las historias tienen el poder de cambiar corazones y mentes”, sostuvo.
La portavoz añadió que las narrativas humanas y reales permiten modificar la manera en que las personas perciben la inmigración.
Proyecto invita a la participación comunitaria
La iniciativa incluye un sitio web donde cualquier persona puede compartir experiencias personales.
Los interesados también pueden colaborar en la producción de futuros documentales.
Según CIRC, esa participación comunitaria busca fortalecer valores como la equidad, la comunidad y la oportunidad en Colorado.
La organización considera que la participación ciudadana es clave mientras persistan percepciones erróneas sobre los inmigrantes.
También señaló que muchas contribuciones de estas comunidades todavía no son plenamente reconocidas.
Para CIRC, mientras eso continúe, “la historia de Colorado seguirá sin cumplirse”.
El proyecto cuenta con el respaldo de la agencia de cambio social SE2 y de la productora Degotelo Studios.
La presentación oficial de The Colorado Story se realiza a través de YouTube.