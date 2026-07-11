DHS oculta identidad de agente ICE que mató a mexicano
Publicado el11/07/2026 a las 10:48
- DHS oculta identidad
- Fiscales buscan pruebas
- Familia exige respuestas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó revelar la identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston.
La dependencia argumentó que hacer público su nombre podría exponer al agente a amenazas y actos de violencia.
También sostuvo que la seguridad de la familia del agente podría verse comprometida si se divulga su identidad.
El DHS no solo se negó a revelar el nombre del agente involucrado en el tiroteo.
La agencia tampoco respondió otras solicitudes de información relacionadas con el caso.
DHS mantiene reservada identidad de agente ICE en Houston
Un agente del #ICE baleó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que vivía en #EUA de manera irregular. Las autoridades explicaron que fue “en defensa propia”, porque intentó evadirlos y atropellar a uno de los agentes cuando le ordenaron detener su auto:#NoticiasImagen pic.twitter.com/voDI0GVSke
— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 8, 2026
Entre ellas, no informó cuánto tiempo ha trabajado el agente para ICE.
Tampoco aclaró si alguno de los involucrados en el incidente fue colocado en licencia administrativa.
Según el departamento, esta postura ya ha sido aplicada anteriormente en otros tiroteos mortales con participación de agentes federales de inmigración.
En contraste, muchas corporaciones policiales estatales y locales suelen identificar públicamente a los oficiales involucrados en incidentes críticos.
Además, esas agencias acostumbran divulgar información biográfica básica sobre los elementos participantes.
Hasta ahora, el DHS no ha ofrecido detalles adicionales sobre el estado laboral del agente.
La investigación continúa con búsqueda de pruebas
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En los días posteriores a la muerte de Lorenzo Salgado Araujo han surgido pocas imágenes o videos relacionados con el tiroteo.
La falta de evidencia visual ha complicado el esclarecimiento público de lo ocurrido., según El Universal.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ofreció una recompensa de 5 mil dólares.
El incentivo busca obtener videos u otras pruebas que ayuden a reconstruir los hechos.
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Sin embargo, el director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, explicó que las cámaras de vigilancia cercanas no captaron el momento del tiroteo.
Según indicó, la posición de los vehículos impidió que las cámaras registraran el incidente.
Mientras tanto, fiscales locales desarrollan una investigación paralela.
Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, informó que su oficina no fue invitada por las autoridades federales a participar en la investigación oficial.
Pese a ello, señaló que durante los últimos tres días han recorrido el vecindario de Houston.
Los investigadores locales buscan grabaciones de cámaras privadas.
También han entrevistado a posibles testigos del hecho.
Teare pidió a cualquier persona que tenga videos o información relevante que la entregue a su oficina.
Familia denuncia falta de notificación directa
El fiscal aseguró que su objetivo es reunir todas las pruebas disponibles.
Explicó que el propósito es esclarecer lo ocurrido durante el operativo.
“Iremos hasta el fin del mundo para recopilar todas las pruebas, para que finalmente podamos informar al público lo que ocurrió”, afirmó Teare.
La familia de Lorenzo Salgado Araujo denunció que conoció la muerte del mexicano mediante un comunicado emitido por ICE.
Aseguró que la agencia no les notificó directamente el fallecimiento.
De acuerdo con Garcia, los agentes conservaron las pertenencias de Salgado Araujo.
También indicó que fue trasladado al hospital.
Según su versión, el hombre murió en ese lugar.
La familia sostiene que fue enviado al hospital sin que se incluyera su nombre.
Hasta el momento, el DHS mantiene sin responder las solicitudes de información adicionales relacionadas con el caso.
La investigación continúa mientras fiscales locales intentan reunir evidencia independiente para esclarecer el tiroteo ocurrido en Houston.