DHS oculta identidad de agente ICE que mató a mexicano

DHS oculta identidad

Fiscales buscan pruebas

Familia exige respuestas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó revelar la identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston.

La dependencia argumentó que hacer público su nombre podría exponer al agente a amenazas y actos de violencia.

También sostuvo que la seguridad de la familia del agente podría verse comprometida si se divulga su identidad.

El DHS no solo se negó a revelar el nombre del agente involucrado en el tiroteo.

La agencia tampoco respondió otras solicitudes de información relacionadas con el caso.

DHS mantiene reservada identidad de agente ICE en Houston

Un agente del #ICE baleó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que vivía en #EUA de manera irregular. Las autoridades explicaron que fue “en defensa propia”, porque intentó evadirlos y atropellar a uno de los agentes cuando le ordenaron detener su auto:#NoticiasImagen pic.twitter.com/voDI0GVSke — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 8, 2026

Entre ellas, no informó cuánto tiempo ha trabajado el agente para ICE.

Tampoco aclaró si alguno de los involucrados en el incidente fue colocado en licencia administrativa.

Según el departamento, esta postura ya ha sido aplicada anteriormente en otros tiroteos mortales con participación de agentes federales de inmigración.

En contraste, muchas corporaciones policiales estatales y locales suelen identificar públicamente a los oficiales involucrados en incidentes críticos.

Además, esas agencias acostumbran divulgar información biográfica básica sobre los elementos participantes.

Hasta ahora, el DHS no ha ofrecido detalles adicionales sobre el estado laboral del agente.