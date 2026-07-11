Nueve migrantes detenidos en Texas por presunto tráfico
Publicado el11/07/2026 a las 10:29
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La Patrulla Fronteriza informó sobre la detención de nueve migrantes y el arresto del conductor, quien enfrenta cargos por presunto tráfico de personas en el sur de Texas.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó la detención de nueve migrantes durante un operativo realizado en el condado de Maverick, Texas.
La acción fue realizada en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Las autoridades señalaron que el caso está relacionado con un presunto intento de tráfico de personas.
Patrulla Fronteriza detiene a nueve migrantes en Texas
El operativo concluyó con la detención de los migrantes y el arresto del conductor del vehículo.
Según la información oficial, los agentes inspeccionaron el vehículo durante la intervención.
En el interior localizaron a nueve migrantes indocumentados, según Univision.
Las autoridades indicaron que varios de ellos vestían ropa de camuflaje.
No se dieron a conocer detalles adicionales sobre el recorrido del vehículo o las circunstancias previas al operativo.
Migrantes quedaron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza
La Patrulla Fronteriza informó que los migrantes quedaron bajo su custodia tras la intervención.
De acuerdo con las autoridades, las personas detenidas son originarias de México, Colombia y Guatemala.
La información oficial no precisó cuántos migrantes corresponden a cada nacionalidad.
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Tampoco se difundieron sus identidades ni sus edades.
Las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el operativo.
Hasta el momento, la información disponible se limita a los datos proporcionados por la Patrulla Fronteriza.
El caso forma parte de una investigación relacionada con el presunto traslado de migrantes sin autorización legal.
Las autoridades federales no anunciaron nuevas detenciones vinculadas con este incidente.
Arrestan al conductor y presentan cargos
El conductor fue identificado por las autoridades como Joel Jiménez.
Según la información oficial, Jiménez es residente de Eagle Pass, Texas.
Las autoridades procedieron con su arresto tras la intervención.
Posteriormente fue acusado de tráfico de personas.
La Patrulla Fronteriza no informó si el detenido contaba con representación legal al momento del anuncio.
Tampoco se dieron a conocer detalles sobre una posible comparecencia ante un tribunal.
Las autoridades no informaron si existen otros sospechosos relacionados con el caso.
La investigación continúa conforme al proceso correspondiente anunciado por las autoridades.