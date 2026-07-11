Nueve migrantes detenidos en Texas por presunto tráfico

Nueve migrantes detenidos

Arrestan a conductor

Operativo en Texas

La Patrulla Fronteriza informó sobre la detención de nueve migrantes y el arresto del conductor, quien enfrenta cargos por presunto tráfico de personas en el sur de Texas.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó la detención de nueve migrantes durante un operativo realizado en el condado de Maverick, Texas.

La acción fue realizada en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las autoridades señalaron que el caso está relacionado con un presunto intento de tráfico de personas.

Patrulla Fronteriza detiene a nueve migrantes en Texas

El operativo concluyó con la detención de los migrantes y el arresto del conductor del vehículo.

Según la información oficial, los agentes inspeccionaron el vehículo durante la intervención.

En el interior localizaron a nueve migrantes indocumentados, según Univision.

Las autoridades indicaron que varios de ellos vestían ropa de camuflaje.

No se dieron a conocer detalles adicionales sobre el recorrido del vehículo o las circunstancias previas al operativo.