Huelga de inmigrantes en Nueva Jersey provoca nuevos enfrentamientos con ICE

Huelga migrante continúa en ICE

Denuncian condiciones deplorables internas

Protestas generan enfrentamientos violentos

Decenas de inmigrantes detenidos en el centro Delaney Hall, en Nueva Jersey, mantienen este martes una huelga de hambre y de trabajo que ya suma cinco días consecutivos.

La protesta ocurre después de enfrentamientos registrados el fin de semana entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y manifestantes que mantienen una vigilia frente al centro de detención.

Los detenidos comenzaron la huelga el viernes pasado.

La protesta surgió tras meses de denuncias relacionadas con las condiciones dentro de la instalación.

Entre las principales exigencias se encuentra la intervención de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

La mandataria estatal acudió el lunes junto a una delegación demócrata del Congreso.

Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso al centro.

Sherrill aseguró que la negativa “plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público”.

También reiteró su oposición al funcionamiento de Delaney Hall y a la expansión de centros de detención masiva en el estado.

Legisladores denuncian caos y uso de fuerza

I rushed to ICE detention center Delaney Hall yesterday when I heard detainees began a hunger strike. Here’s what I saw: THREAD pic.twitter.com/N1npX2Mx4V — Andy Kim (@AndyKimNJ) May 24, 2026



Segun la agencia EFE, el senador Andy Kim participó el lunes en la vigilia frente al centro de detención.

A diferencia de otros representantes, sí se le permitió ingresar a Delaney Hall.

Tras su visita, afirmó haber presenciado “el caos dentro y fuera del centro de detención”.

Kim señaló que ICE respondió a las críticas con un despliegue de fuerza.

“En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas”, escribió en su cuenta de X.

El senador también denunció que civiles fueron derribados y sometidos.

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Además, afirmó que agentes utilizaron balas de pimienta y gas pimienta contra los manifestantes.

El lunes, manifestantes formaron una cadena humana frente al centro para impedir posibles traslados de inmigrantes detenidos.

Posteriormente se registraron nuevos enfrentamientos.

Según Kim, lo ocurrido en Delaney Hall refleja “más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”.

“Lo que presencié y viví fue vergonzoso”, añadió.

El senador Cory Booker también denunció públicamente las condiciones del centro.

Booker afirmó que los inmigrantes mantienen la huelga porque “luchan por sus derechos humanos”.

También calificó las condiciones dentro de Delaney Hall como “deplorables”.