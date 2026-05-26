Huelga de inmigrantes en Nueva Jersey provoca nuevos enfrentamientos con ICE
Publicado el26/05/2026 a las 14:40
- Huelga migrante continúa en ICE
- Denuncian condiciones deplorables internas
- Protestas generan enfrentamientos violentos
Decenas de inmigrantes detenidos en el centro Delaney Hall, en Nueva Jersey, mantienen este martes una huelga de hambre y de trabajo que ya suma cinco días consecutivos.
La protesta ocurre después de enfrentamientos registrados el fin de semana entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y manifestantes que mantienen una vigilia frente al centro de detención.
Los detenidos comenzaron la huelga el viernes pasado.
La protesta surgió tras meses de denuncias relacionadas con las condiciones dentro de la instalación.
Entre las principales exigencias se encuentra la intervención de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.
La mandataria estatal acudió el lunes junto a una delegación demócrata del Congreso.
Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso al centro.
Sherrill aseguró que la negativa “plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público”.
También reiteró su oposición al funcionamiento de Delaney Hall y a la expansión de centros de detención masiva en el estado.
Legisladores denuncian caos y uso de fuerza
I rushed to ICE detention center Delaney Hall yesterday when I heard detainees began a hunger strike. Here’s what I saw: THREAD pic.twitter.com/N1npX2Mx4V
— Andy Kim (@AndyKimNJ) May 24, 2026
Segun la agencia EFE, el senador Andy Kim participó el lunes en la vigilia frente al centro de detención.
A diferencia de otros representantes, sí se le permitió ingresar a Delaney Hall.
Tras su visita, afirmó haber presenciado “el caos dentro y fuera del centro de detención”.
Kim señaló que ICE respondió a las críticas con un despliegue de fuerza.
“En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas”, escribió en su cuenta de X.
El senador también denunció que civiles fueron derribados y sometidos.
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Además, afirmó que agentes utilizaron balas de pimienta y gas pimienta contra los manifestantes.
El lunes, manifestantes formaron una cadena humana frente al centro para impedir posibles traslados de inmigrantes detenidos.
Posteriormente se registraron nuevos enfrentamientos.
Según Kim, lo ocurrido en Delaney Hall refleja “más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”.
“Lo que presencié y viví fue vergonzoso”, añadió.
El senador Cory Booker también denunció públicamente las condiciones del centro.
Booker afirmó que los inmigrantes mantienen la huelga porque “luchan por sus derechos humanos”.
También calificó las condiciones dentro de Delaney Hall como “deplorables”.
ICE niega la existencia de la huelga
Desde el Departamento de Seguridad Nacional rechazaron las acusaciones realizadas por legisladores y activistas.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró en redes sociales que “no hay ninguna huelga”.
Según Mullin, se trata de “una maniobra política de los políticos de Nueva Jersey”.
La discusión también se intensificó por un nuevo proyecto en Roxbury, Nueva Jersey.
El Departamento de Seguridad Nacional busca convertir un almacén en un centro de detención con capacidad para albergar hasta 1.500 inmigrantes.
Por ahora, los trabajos permanecen limitados mientras se realiza una evaluación ambiental.
Denuncian moho, comida contaminada y negligencia médica
Organizaciones y familiares continúan denunciando condiciones insalubres dentro de Delaney Hall.
Paulo Almirón, portavoz de Resistencia en Acción de Nueva Jersey, explicó que los detenidos reciben un dólar por hora por labores de limpieza.
“A los detenidos se les da un dólar la hora por trabajos como la limpieza. Eso no les alcanza para comprar nada ni para las llamadas”, declaró.
Almirón denunció la presencia de moho y la falta de suministros adecuados de limpieza.
También aseguró que algunos detenidos han tenido que limpiar utilizando el mismo jabón con el que se bañan.
Durante la protesta del lunes, un detenido logró comunicarse telefónicamente desde el interior del centro.
Según Almirón, denunció que la última comida servida contenía “gusanos vivos”.
También afirmó que el agua de las duchas “está hirviendo”.
Familiares han denunciado además escasez de alimentos y falta de atención médica.
“A muchos se les ha negado la atención médica salvo en casos crónicos”, sostuvo Almirón.
El activista aseguró que un detenido con leucemia tardó más de un mes en recibir tratamiento médico.
Delaney Hall tiene capacidad para 1.196 personas.
El centro funcionó previamente entre 2011 y 2017.
Reabrió en mayo de este año bajo administración de GEO Group mediante un contrato de 15 años valorado en 1.000 millones de dólares.