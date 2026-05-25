Trump enfrentará nuevo examen médico en medio de crecientes dudas

Trump tendrá nuevo chequeo

Crecen dudas sobre Trump

Casa Blanca defiende salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se someterá este martes a un nuevo chequeo médico y dental.

La revisión se realizará en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Washington.

Será el tercer examen médico del mandatario en los últimos 13 meses de su segundo mandato.

La nueva evaluación médica ocurre mientras aumentan las dudas entre los estadounidenses sobre la capacidad física y mental de Trump para seguir liderando el país.

El mandatario, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, enfrenta crecientes cuestionamientos públicos sobre su estado de salud.

La Casa Blanca mantiene respaldo al estado de salud de Trump

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Segun la agencia EFE, La Casa Blanca anunció a principios de este mes la nueva visita médica del presidente.

Trump ya se había sometido a un examen físico anual en abril del año pasado.

Posteriormente regresó en octubre para una revisión de seguimiento.

En esa ocasión se le practicó una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.

Según informó la Casa Blanca en diciembre pasado, los resultados mostraron una “excelente salud” del mandatario.

“Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general”, afirmó entonces la portavoz Karoline Leavitt.

Trump ha insistido públicamente en que mantiene una buena condición física y mental.

El presidente también ha presumido constantemente de su vitalidad durante eventos públicos y mítines políticos.