Trump enfrentará nuevo examen médico en medio de crecientes dudas
Publicado el25/05/2026 a las 14:53
- Trump tendrá nuevo chequeo
- Crecen dudas sobre Trump
- Casa Blanca defiende salud
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se someterá este martes a un nuevo chequeo médico y dental.
La revisión se realizará en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Washington.
Será el tercer examen médico del mandatario en los últimos 13 meses de su segundo mandato.
La nueva evaluación médica ocurre mientras aumentan las dudas entre los estadounidenses sobre la capacidad física y mental de Trump para seguir liderando el país.
El mandatario, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, enfrenta crecientes cuestionamientos públicos sobre su estado de salud.
La Casa Blanca mantiene respaldo al estado de salud de Trump
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Segun la agencia EFE, La Casa Blanca anunció a principios de este mes la nueva visita médica del presidente.
Trump ya se había sometido a un examen físico anual en abril del año pasado.
Posteriormente regresó en octubre para una revisión de seguimiento.
En esa ocasión se le practicó una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.
Según informó la Casa Blanca en diciembre pasado, los resultados mostraron una “excelente salud” del mandatario.
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“Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general”, afirmó entonces la portavoz Karoline Leavitt.
Trump ha insistido públicamente en que mantiene una buena condición física y mental.
El presidente también ha presumido constantemente de su vitalidad durante eventos públicos y mítines políticos.
Encuestas muestran creciente preocupación pública
A pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca, la percepción pública sobre la salud del mandatario ha cambiado.
Una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos publicada a principios de este mes mostró preocupación entre los estadounidenses.
El 59 % de los encuestados afirmó que Trump no posee la agudeza mental necesaria para liderar el país.
En contraste, el 40 % consideró que sí cuenta con la capacidad mental suficiente para ejercer la Presidencia.
La cifra representa una caída frente al 47 % registrado en septiembre pasado.
Las dudas también alcanzan la condición física del mandatario.
El 55 % de los adultos estadounidenses consultados aseguró que Trump no tiene las condiciones físicas suficientes para ejercer el cargo.
Ese porcentaje representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al sondeo del año pasado.
Trump insiste en defender su capacidad física y mental
El presidente reiteró el pasado viernes durante un mitin sus afirmaciones sobre su excelente estado cognitivo.
Durante la campaña presidencial de 2024, Trump utilizó frecuentemente el tema de la salud como argumento político.
El mandatario comparó constantemente su condición física y mental con la del entonces presidente Joe Biden.
Trump suele referirse a Biden como “Joe el dormilón”.
Sin embargo, ahora enfrenta cuestionamientos similares por parte del público y médicos independientes.
Las preocupaciones recientes se han centrado en los hematomas visibles en las manos del mandatario.
También han surgido preguntas sobre episodios ocasionales de somnolencia.
Las dudas apuntan a si esos signos podrían reflejar un problema de salud más profundo.