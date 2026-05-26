FDA lanza alerta urgente por famosas bebidas de matcha contaminadas
Publicado el25/05/2026 a las 16:13
- Retiran bebidas contaminadas
- FDA alerta por Salmonella
- Matcha genera preocupación sanitaria
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria relacionada con varias bebidas de matcha distribuidas por la empresa SKS Copack.
Las autoridades advirtieron sobre un posible riesgo de contaminación con la bacteria Salmonella.
Segun Heraldo de mexico ,el retiro involucra bebidas especiales elaboradas con leche descremada en polvo utilizada como ingrediente en algunos productos.
La Salmonella puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales en menores de edad, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Las autoridades sanitarias pidieron a consumidores evitar consumir los productos afectados mientras continúan las investigaciones.
Detectan posible contaminación en ingrediente utilizado por SKS Copack
Según el comunicado oficial, el retiro comenzó después de que uno de los proveedores notificara resultados positivos de Salmonella en un lote específico de leche descremada en polvo.
El ingrediente era utilizado en algunas bebidas especiales distribuidas por la compañía.
Tras conocer los resultados, SKS Copack decidió suspender inmediatamente la distribución de los productos potencialmente afectados.
La empresa también puso en cuarentena el resto del ingrediente relacionado con la alerta sanitaria.
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Las autoridades estadounidenses informaron que hasta el momento no existen casos confirmados de personas enfermas vinculados con este retiro.
Sin embargo, la FDA pidió a los consumidores revisar cuidadosamente los códigos de lote impresos en los envases.
La empresa aseguró que coopera con las autoridades sanitarias mientras continúan las investigaciones.
Estas son las bebidas de matcha incluidas en el retiro
SKS Copack indicó que los productos afectados pueden identificarse mediante los códigos de lote impresos en la parte posterior de los envases.
Entre los artículos incluidos en el retiro aparece el producto Angel Specialty Products Matcha Green Tea 4/3#.
La fecha de consumo preferente marcada en ese producto corresponde a agosto de 2027.
Los productos retirados fueron distribuidos en distintos estados de Estados Unidos.
Según la compañía, las bebidas fueron comercializadas mediante cafeterías, restaurantes y servicios de entrega directa.
Entre los estados donde se distribuyeron figuran California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Georgia, Illinois, Washington, Nevada y Virginia.
También fueron enviados a Connecticut y otras regiones del país.
Las personas que hayan comprado productos incluidos en la alerta fueron llamadas a devolverlos al establecimiento donde los adquirieron.
La empresa indicó que los consumidores podrán recibir un reembolso completo.
Además, SKS Copack habilitó una línea telefónica para resolver dudas relacionadas con el retiro sanitario.
FDA advierte sobre riesgos asociados con Salmonella
La FDA recordó que la bacteria Salmonella puede provocar infecciones gastrointestinales y otras complicaciones de salud.
Entre los síntomas más comunes asociados con la infección se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal.
Especialistas señalaron que algunas infecciones pueden agravarse y extenderse hacia el torrente sanguíneo.
En esos casos, las complicaciones pueden incluir infecciones arteriales, endocarditis o artritis.
Las autoridades sanitarias recomendaron evitar consumir cualquier producto relacionado con la alerta mientras continúan las investigaciones.
La FDA también pidió revisar cuidadosamente los códigos de lote de bebidas adquiridas recientemente.
El retiro se mantiene activo mientras las autoridades y la empresa determinan el alcance total del posible problema sanitario.