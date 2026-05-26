FDA lanza alerta urgente por famosas bebidas de matcha contaminadas

Retiran bebidas contaminadas

FDA alerta por Salmonella

Matcha genera preocupación sanitaria

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria relacionada con varias bebidas de matcha distribuidas por la empresa SKS Copack.

Las autoridades advirtieron sobre un posible riesgo de contaminación con la bacteria Salmonella.

Segun Heraldo de mexico ,el retiro involucra bebidas especiales elaboradas con leche descremada en polvo utilizada como ingrediente en algunos productos.

La Salmonella puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales en menores de edad, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las autoridades sanitarias pidieron a consumidores evitar consumir los productos afectados mientras continúan las investigaciones.

Detectan posible contaminación en ingrediente utilizado por SKS Copack

Según el comunicado oficial, el retiro comenzó después de que uno de los proveedores notificara resultados positivos de Salmonella en un lote específico de leche descremada en polvo.

El ingrediente era utilizado en algunas bebidas especiales distribuidas por la compañía.

Tras conocer los resultados, SKS Copack decidió suspender inmediatamente la distribución de los productos potencialmente afectados.

La empresa también puso en cuarentena el resto del ingrediente relacionado con la alerta sanitaria.

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Las autoridades estadounidenses informaron que hasta el momento no existen casos confirmados de personas enfermas vinculados con este retiro.

Sin embargo, la FDA pidió a los consumidores revisar cuidadosamente los códigos de lote impresos en los envases.

La empresa aseguró que coopera con las autoridades sanitarias mientras continúan las investigaciones.