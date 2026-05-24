Retiran crutones vendidos en Kroger

Recall por posible Salmonella

Producto vendido en 17 estados

Una nueva alerta alimentaria pone bajo la lupa a un popular producto de supermercado distribuido en múltiples estados del país.

Sugar Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de crutones de ajo y queso estilo casero de la marca Kroger.

La medida responde a una posible contaminación por Salmonella vinculada con la leche en polvo utilizada en el condimento del producto.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con los lotes retirados.

Ingrediente bajo sospecha activa la alerta

La empresa explicó que la leche en polvo cuestionada fue suministrada por California Dairies, Inc.

Ese ingrediente llegó al proveedor de condimentos Solina USA, que a su vez lo incorporó en la mezcla utilizada por Sugar Foods.

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Aunque los lotes de condimento dieron negativo en pruebas de Salmonella antes de su uso, la compañía decidió actuar por precaución.

El retiro se produce tras una alerta previa emitida por el proveedor externo ante preocupaciones por posible contaminación.