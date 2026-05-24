Retiran crutones vendidos en Kroger por posible riesgo de Salmonella en ingrediente lácteo
Retiran crutones vendidos en Kroger Recall por posible Salmonella Producto vendido en 17 estados Una nueva alerta alimentaria pone bajo la lupa a un popular producto de supermercado distribuido en múltiples estados del país. Sugar Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de crutones de ajo y queso estilo casero de la marca […]
Publicado el24/05/2026 a las 09:12
- Retiran crutones vendidos en Kroger
- Recall por posible Salmonella
- Producto vendido en 17 estados
Una nueva alerta alimentaria pone bajo la lupa a un popular producto de supermercado distribuido en múltiples estados del país.
Sugar Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de crutones de ajo y queso estilo casero de la marca Kroger.
La medida responde a una posible contaminación por Salmonella vinculada con la leche en polvo utilizada en el condimento del producto.
Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con los lotes retirados.
Ingrediente bajo sospecha activa la alerta
La empresa explicó que la leche en polvo cuestionada fue suministrada por California Dairies, Inc.
Ese ingrediente llegó al proveedor de condimentos Solina USA, que a su vez lo incorporó en la mezcla utilizada por Sugar Foods.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Aunque los lotes de condimento dieron negativo en pruebas de Salmonella antes de su uso, la compañía decidió actuar por precaución.
El retiro se produce tras una alerta previa emitida por el proveedor externo ante preocupaciones por posible contaminación.
¿Qué productos están afectados?
La retirada se limita a bolsas de 5 onzas de crutones de ajo y queso estilo casero Kroger.
El producto identificado lleva el código UPC 0 11110 81353 4.
Las fechas de consumo preferente incluidas en el recall abarcan del 17 de febrero de 2027 al 7 de abril de 2027.
Los crutones fueron distribuidos entre el 7 de marzo y el 7 de abril de 2026 en tiendas Kroger de 17 estados.
Estados incluidos en la distribución
Los productos afectados llegaron a establecimientos en Alabama, Arkansas y Georgia.
También se distribuyeron en Illinois, Indiana, Kentucky y Luisiana.
Otros estados incluidos son Michigan, Misuri, Misisipi y Ohio.
La lista se completa con Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin y Virginia Occidental.
Riesgos asociados a la Salmonella
La Salmonella es una bacteria que puede causar infecciones graves, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.
En personas sanas, la infección puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En casos poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y generar complicaciones más severas.
Entre ellas se encuentran infecciones arteriales, endocarditis o artritis.
Qué deben hacer los consumidores
La compañía recomienda a quienes hayan adquirido los lotes señalados no consumir el producto.
Los clientes pueden comunicarse directamente con Sugar Foods LLC al 332-240-6676 para recibir orientación.
La línea de atención está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El retiro se realiza en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).