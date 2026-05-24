Joven acusado de 69 cargos tras tiroteo que dejó cinco heridos en Washington
Publicado el24/05/2026 a las 09:01
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Un joven de Washington D.C. fue arrestado y acusado de 69 cargos luego de un tiroteo registrado en una parada de autobús que dejó cinco personas heridas.
Las autoridades identificaron al sospechoso como Anthony Del Cid-Morales, de 18 años.
La Fiscalía del Distrito de Columbia anunció los cargos el 22 de mayo.
Entre las acusaciones figuran agresión con intención de matar con arma de fuego, posesión de arma durante un delito violento y agresión agravada con arma de fuego.
El caso está relacionado con un incidente ocurrido el pasado 22 de enero en un autobús urbano de Washington.
Según las autoridades, el ataque ocurrió después de una presunta agresión sexual contra una menor dentro del transporte público.
La investigación sostiene que el sospechoso abrió fuego contra pasajeros y personas que se encontraban cerca de una parada de autobús.
Cinco personas resultaron heridas de bala.
Todas sobrevivieron con lesiones leves.
Fiscalía señala agresión sexual previa al tiroteo
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Segun USATODAY, de acuerdo con la fiscalía, Del Cid-Morales presuntamente agredió sexualmente a una joven alrededor de las 5:40 de la tarde dentro del autobús.
El hecho habría provocado un altercado físico entre ambos.
Las autoridades señalaron que la joven y un grupo de amigos descendieron del autobús por la parte trasera.
La parada se encontraba en la intersección de la calle 16 NW y la avenida Missouri NW, en el noroeste de Washington.
Mientras tanto, Del Cid-Morales habría bajado por la parte delantera del vehículo.
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Según la Fiscalía de Estados Unidos, al descender del autobús el sospechoso presuntamente sacó una pistola y amartilló el arma.
Posteriormente habría disparado cinco veces contra un grupo de aproximadamente 15 personas que estaban cerca de la parada.
Tras los disparos, el sospechoso huyó a pie del lugar.
Las autoridades iniciaron una investigación que culminó con el arresto y presentación de múltiples cargos en su contra.
Entre las víctimas había menores de edad
La fiscalía informó que cinco personas resultaron heridas durante el ataque armado.
Entre las víctimas estaban tres personas que acompañaban a la presunta víctima de agresión sexual.
También resultaron heridos un pasajero que esperaba el autobús para regresar a casa y otra persona que caminaba por la zona.
El Departamento de Policía Metropolitana indicó que entre los lesionados había una mujer, dos niñas y dos niños.
Las autoridades señalaron que todas las víctimas estaban conscientes y respirando cuando llegaron los equipos de emergencia.
Posteriormente fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica.
Los fiscales aseguraron que todas sobrevivieron con heridas leves.
El caso ha generado preocupación por la violencia armada en espacios públicos y el uso de armas de fuego en el sistema de transporte urbano.
Sospechoso permanecerá detenido hasta nueva audiencia
Según registros judiciales, a Del Cid-Morales se le negó la libertad bajo fianza.
La decisión fue tomada durante una audiencia realizada el 22 de mayo.
Las autoridades también rechazaron fijarle una fianza mientras avanza el proceso judicial.
El acusado deberá regresar a la corte en julio para una audiencia de detención.
USA TODAY informó que intentó contactar a los Servicios de Defensoría Pública de Washington D.C. para obtener comentarios sobre el caso.
Hasta el momento no se han dado a conocer declaraciones públicas de la defensa del acusado.
La investigación continúa abierta mientras las autoridades revisan los hechos ocurridos en el ataque.