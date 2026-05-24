Joven acusado de 69 cargos tras tiroteo que dejó cinco heridos en Washington

Tiroteo deja cinco heridos

Acusan joven en Washington

Autobús termina en violencia

Un joven de Washington D.C. fue arrestado y acusado de 69 cargos luego de un tiroteo registrado en una parada de autobús que dejó cinco personas heridas.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Anthony Del Cid-Morales, de 18 años.

La Fiscalía del Distrito de Columbia anunció los cargos el 22 de mayo.

Entre las acusaciones figuran agresión con intención de matar con arma de fuego, posesión de arma durante un delito violento y agresión agravada con arma de fuego.

El caso está relacionado con un incidente ocurrido el pasado 22 de enero en un autobús urbano de Washington.

Según las autoridades, el ataque ocurrió después de una presunta agresión sexual contra una menor dentro del transporte público.

La investigación sostiene que el sospechoso abrió fuego contra pasajeros y personas que se encontraban cerca de una parada de autobús.

Cinco personas resultaron heridas de bala.

Todas sobrevivieron con lesiones leves.

Fiscalía señala agresión sexual previa al tiroteo

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Segun USATODAY , de acuerdo con la fiscalía, Del Cid-Morales presuntamente agredió sexualmente a una joven alrededor de las 5:40 de la tarde dentro del autobús.

El hecho habría provocado un altercado físico entre ambos.

Las autoridades señalaron que la joven y un grupo de amigos descendieron del autobús por la parte trasera.

La parada se encontraba en la intersección de la calle 16 NW y la avenida Missouri NW, en el noroeste de Washington.

Mientras tanto, Del Cid-Morales habría bajado por la parte delantera del vehículo.

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Según la Fiscalía de Estados Unidos, al descender del autobús el sospechoso presuntamente sacó una pistola y amartilló el arma.

Posteriormente habría disparado cinco veces contra un grupo de aproximadamente 15 personas que estaban cerca de la parada.

Tras los disparos, el sospechoso huyó a pie del lugar.

Las autoridades iniciaron una investigación que culminó con el arresto y presentación de múltiples cargos en su contra.