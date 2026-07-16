Mamdani ve semifinal del Mundial con presos de Rikers

Mamdani visita Rikers Island.

Reclusos ven el Mundial.

Persisten críticas al penal.

Más de 100 reclusos con comportamiento ejemplar asistieron a una proyección especial de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina en Rikers Island.

La actividad formó parte de un programa penitenciario que las autoridades presentan como una herramienta para mejorar el ambiente dentro de la cárcel, en medio de persistentes críticas por las condiciones del complejo.

La guía oficial de la Copa Mundial de la ciudad de Nueva York incluye más de 100 espacios gratuitos para seguir los partidos en pantallas gigantes.

Entre esos lugares figura Rikers Island, el complejo penitenciario más conocido por denuncias de hacinamiento y violencia.

El miércoles, más de 100 reclusos asistieron a una proyección especial de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Mamdani visita programa del Mundial en Rikers Island

🚨Newly elected New York mayor Zohran Mamdani watched the World Cup semi final with inmates in Rikers island jail. Fair to say these brothers know ball even in jail. pic.twitter.com/P8G4vttjMI — EuroFooty (@EuroFootyYT) July 16, 2026

La invitación estuvo reservada para internos que obtuvieron ese beneficio gracias a su comportamiento ejemplar, según ABC 7.

Los asistentes, vestidos con uniformes color canela, ocuparon mesas frente a una pantalla instalada en un gimnasio.

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Según funcionarios penitenciarios, la cárcel ha organizado alrededor de 90 actividades similares desde el inicio del torneo.

Esos eventos han contado con la participación de aproximadamente 4.500 de los cerca de 6.600 reclusos del complejo.

Las autoridades sostienen que este tipo de actividades forman parte de la estrategia para mantener el orden dentro de la prisión.

«Programas como este garantizan la seguridad en nuestra cárcel», afirmó Stanley Richards, comisionado de prisiones de Nueva York y exrecluso de Rikers.

«Lo que les decimos es que su humanidad es vista, escuchada y valorada», agregó Richards.