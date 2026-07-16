Mamdani ve semifinal del Mundial con presos de Rikers
Publicado el16/07/2026 a las 07:23
- Mamdani visita Rikers Island.
- Reclusos ven el Mundial.
- Persisten críticas al penal.
Más de 100 reclusos con comportamiento ejemplar asistieron a una proyección especial de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina en Rikers Island.
La actividad formó parte de un programa penitenciario que las autoridades presentan como una herramienta para mejorar el ambiente dentro de la cárcel, en medio de persistentes críticas por las condiciones del complejo.
La guía oficial de la Copa Mundial de la ciudad de Nueva York incluye más de 100 espacios gratuitos para seguir los partidos en pantallas gigantes.
Entre esos lugares figura Rikers Island, el complejo penitenciario más conocido por denuncias de hacinamiento y violencia.
El miércoles, más de 100 reclusos asistieron a una proyección especial de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.
Mamdani visita programa del Mundial en Rikers Island
🚨Newly elected New York mayor Zohran Mamdani watched the World Cup semi final with inmates in Rikers island jail.
Fair to say these brothers know ball even in jail. pic.twitter.com/P8G4vttjMI
— EuroFooty (@EuroFootyYT) July 16, 2026
La invitación estuvo reservada para internos que obtuvieron ese beneficio gracias a su comportamiento ejemplar, según ABC 7.
Los asistentes, vestidos con uniformes color canela, ocuparon mesas frente a una pantalla instalada en un gimnasio.
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Según funcionarios penitenciarios, la cárcel ha organizado alrededor de 90 actividades similares desde el inicio del torneo.
Esos eventos han contado con la participación de aproximadamente 4.500 de los cerca de 6.600 reclusos del complejo.
Las autoridades sostienen que este tipo de actividades forman parte de la estrategia para mantener el orden dentro de la prisión.
«Programas como este garantizan la seguridad en nuestra cárcel», afirmó Stanley Richards, comisionado de prisiones de Nueva York y exrecluso de Rikers.
«Lo que les decimos es que su humanidad es vista, escuchada y valorada», agregó Richards.
Mamdani visita la proyección mientras continúan las críticas al penal
عمدة مدينة #نيويورك زهران #ممداني يتابع نصف نهائي المونديال مع 100 سجين أثبتوا حسن سلوكهم في سجن جزيرة #رايكرز سيئ السمعة#صحيفة_البيان pic.twitter.com/6aDczgAEMM
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 16, 2026
El alcalde Zohran Mamdani realizó una breve visita durante la proyección del encuentro.
«El Mundial ha sido un momento mágico para toda la ciudad», expresó el alcalde.
«Son neoyorquinos, y seguirán siéndolo cuando salgan de Rikers», añadió Mamdani durante su recorrido.
Con las mangas de la camisa remangadas, el alcalde conversó con distintos grupos de reclusos.
Uno de los internos comentó que esperaba una victoria de Argentina sobre Inglaterra.
También expresó su deseo de que posteriormente enfrentara a España, que había derrotado a Francia el día anterior.
«Nunca se sabe», respondió Mamdani, quien se declaró seguidor de Marruecos.
En otra mesa, un recluso le informó que recuperaría su libertad más tarde ese mismo día.
«Eso es increíble», respondió el alcalde antes de darle una palmada en la espalda.
Durante el partido, la audiencia reaccionó con una mezcla de aplausos y gestos de decepción cuando Inglaterra marcó el primer gol al inicio del segundo tiempo.
El evento ocurre mientras persisten los cuestionamientos sobre Rikers Island
La imagen del gimnasio lleno de espectadores contrastó con las constantes denuncias sobre las condiciones del complejo penitenciario.
Las críticas han sido tan severas que un juez federal designó a un administrador externo para apoyar las mejoras en la prisión.
El martes, el supervisor federal Nicholas Deml presentó un nuevo plan de reformas.
Deml fue director del Departamento Correccional de Vermont antes de asumir esta responsabilidad.
El informe describió un episodio en el que inspectores encontraron una unidad llena de humo por incendios provocados por reclusos.
También reportó alarmas activadas y personas golpeando las puertas de sus celdas.
Otro incidente citado ocurrió cuando varios reclusos atravesaron una puerta sin asegurar.
Posteriormente se produjo una pelea después de que un guardia abandonara su puesto de vigilancia.
«La violencia sigue siendo generalizada, las prácticas penitenciarias básicas siguen siendo poco fiables y persisten las condiciones inconstitucionales», señala el informe.
Mamdani ha reiterado su compromiso de cumplir la ley municipal de 2019 que ordena el cierre de Rikers Island, aunque reconoció que el plazo fijado para 2027 probablemente no sea realista debido a los retrasos acumulados.