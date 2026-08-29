Retiran medicamento para la tiroides en todo EE.UU.: advierten riesgo por dosis excesiva
Publicado el29/08/2026 a las 08:16
- Retiro de medicamento para la tiroides
- Medicamento podría ser superpotente
- Pacientes deben consultar al médico
Un lote de tabletas para tratar el hipotiroidismo está siendo retirado en todo Estados Unidos después de que pruebas confirmaran que el medicamento podría tener una potencia mayor a la prevista.
Vitruvias Therapeutics Inc. inició voluntariamente el retiro del lote 504950 de Thyroid, USP 30 mg, una preparación que contiene levotiroxina y liotironina y se utiliza para tratar la tiroides hipoactiva.
El producto afectado tiene el NDC 69680-166-00 y fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2026, información clave para que los pacientes puedan revisar sus envases.
Además, el lote fue distribuido a cuentas directas de la compañía en todo el país entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2025. El retiro se realiza con conocimiento de la FDA.
¿Qué riesgo tienen las tabletas para la tiroides retiradas?
La compañía explicó que las pruebas determinaron que el medicamento podría ser excesivamente potente, lo que significa que un paciente podría recibir una cantidad de hormona tiroidea superior a la esperada.
Según la advertencia, consumir tabletas con demasiada potencia puede provocar hipertiroidismo, con síntomas como pérdida de peso, intolerancia al calor, fatiga, nerviosismo, debilidad muscular e hipertensión.
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También pueden presentarse efectos potencialmente más graves, entre ellos dolor en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco o arritmias, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.
Las personas mayores, embarazadas y lactantes figuran entre los grupos de mayor riesgo. Sin embargo, Vitruvias Therapeutics señaló que hasta ahora no ha recibido reportes de eventos adversos conocidos vinculados al retiro.
¿Cómo saber si tienes el medicamento retirado?
Los consumidores deben comprobar tres datos en el producto: Thyroid, USP 30 mg, número de lote 504950 y NDC 69680-166-00. La fecha de vencimiento es septiembre de 2026.
De acuerdo con la información del retiro, fueron liberadas 3,655 unidades del lote afectado y se vendieron 1,955 antes de que se pusiera en marcha la medida.
Vitruvias Therapeutics está contactando a sus mayoristas para detener la distribución y coordinando la destrucción del medicamento afectado que todavía permanezca disponible.
La compañía recalcó una recomendación especialmente importante para los pacientes: quienes estén tomando tabletas correspondientes al lote retirado no deben suspender el tratamiento por su cuenta.
¿Qué deben hacer los pacientes afectados por el retiro?
Los pacientes deben comunicarse primero con su médico para recibir instrucciones y, cuando corresponda, obtener una receta de reemplazo antes de dejar de tomar el medicamento.
Quienes hayan experimentado síntomas o algún problema posiblemente relacionado con el tratamiento también deben contactar a un médico o profesional de la salud para recibir orientación.
Los consumidores pueden llamar a Vitruvias Therapeutics al (256) 239-9373, de lunes a viernes, entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m., hora central, o escribir a safety@vitruvias.com.
Las reacciones adversas y problemas de calidad también pueden reportarse mediante MedWatch, el programa de la FDA para recibir informes relacionados con medicamentos y otros productos regulados, señaló la ‘FDA‘ y ‘DailyMed‘.