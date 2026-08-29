Retiran medicamento para la tiroides en todo EE.UU.: advierten riesgo por dosis excesiva

Retiro de medicamento para la tiroides

Medicamento podría ser superpotente

Pacientes deben consultar al médico

Un lote de tabletas para tratar el hipotiroidismo está siendo retirado en todo Estados Unidos después de que pruebas confirmaran que el medicamento podría tener una potencia mayor a la prevista.

Vitruvias Therapeutics Inc. inició voluntariamente el retiro del lote 504950 de Thyroid, USP 30 mg, una preparación que contiene levotiroxina y liotironina y se utiliza para tratar la tiroides hipoactiva.

El producto afectado tiene el NDC 69680-166-00 y fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2026, información clave para que los pacientes puedan revisar sus envases.

Además, el lote fue distribuido a cuentas directas de la compañía en todo el país entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2025. El retiro se realiza con conocimiento de la FDA.

¿Qué riesgo tienen las tabletas para la tiroides retiradas?

La compañía explicó que las pruebas determinaron que el medicamento podría ser excesivamente potente, lo que significa que un paciente podría recibir una cantidad de hormona tiroidea superior a la esperada.

Según la advertencia, consumir tabletas con demasiada potencia puede provocar hipertiroidismo, con síntomas como pérdida de peso, intolerancia al calor, fatiga, nerviosismo, debilidad muscular e hipertensión.

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También pueden presentarse efectos potencialmente más graves, entre ellos dolor en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco o arritmias, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

Las personas mayores, embarazadas y lactantes figuran entre los grupos de mayor riesgo. Sin embargo, Vitruvias Therapeutics señaló que hasta ahora no ha recibido reportes de eventos adversos conocidos vinculados al retiro.