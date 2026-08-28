California lleva a Trump a los tribunales por millonario acuerdo que frena parque eólico

California demanda a Donald Trump

Proyecto produciría 2 gigavatios

California alerta sobre empleos

California abrió una nueva batalla judicial contra la Administración de Donald Trump por un proyecto energético que prometía inversiones, empleos y electricidad frente a su costa central.

El estado presentó este viernes una demanda para impugnar el acuerdo de $120 millones que permitió a Golden State Wind abandonar el desarrollo de un parque eólico marino en Morro Bay.

La Fiscalía de California sostiene que el Departamento del Interior actuó ilegalmente al utilizar esos fondos para cancelar el arrendamiento y favorecer inversiones vinculadas con combustibles fósiles.

El fiscal general Rob Bonta advirtió que la decisión también pone en riesgo $30 millones comprometidos para capacitación laboral, cadenas de suministro y beneficios destinados a comunidades locales.

California denuncia un acuerdo de $120 millones

Golden State Wind obtuvo en 2022 una concesión en el Área de Energía Eólica de Morro Bay, después de una competitiva subasta federal para desarrollar proyectos frente a California.

El plan contemplaba un parque eólico marino con capacidad de 2 gigavatios, además de inversiones dirigidas a trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas con actividades como la pesca.

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Pero el Departamento del Interior suspendió la concesión en abril mediante un acuerdo con Golden State Wind que ahora California busca invalidar ante los tribunales.

“La cancelación del contrato de arrendamiento pondría en peligro 30 millones de dólares destinados a la formación de la fuerza laboral, el desarrollo de la cadena de suministro y los beneficios para las comunidades locales”, afirmó Bonta.