California lleva a Trump a los tribunales por millonario acuerdo que frena parque eólico
Publicado el28/08/2026 a las 12:39
- California demanda a Donald Trump
- Proyecto produciría 2 gigavatios
- California alerta sobre empleos
California abrió una nueva batalla judicial contra la Administración de Donald Trump por un proyecto energético que prometía inversiones, empleos y electricidad frente a su costa central.
El estado presentó este viernes una demanda para impugnar el acuerdo de $120 millones que permitió a Golden State Wind abandonar el desarrollo de un parque eólico marino en Morro Bay.
La Fiscalía de California sostiene que el Departamento del Interior actuó ilegalmente al utilizar esos fondos para cancelar el arrendamiento y favorecer inversiones vinculadas con combustibles fósiles.
El fiscal general Rob Bonta advirtió que la decisión también pone en riesgo $30 millones comprometidos para capacitación laboral, cadenas de suministro y beneficios destinados a comunidades locales.
California denuncia un acuerdo de $120 millones
Golden State Wind obtuvo en 2022 una concesión en el Área de Energía Eólica de Morro Bay, después de una competitiva subasta federal para desarrollar proyectos frente a California.
El plan contemplaba un parque eólico marino con capacidad de 2 gigavatios, además de inversiones dirigidas a trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas con actividades como la pesca.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Pero el Departamento del Interior suspendió la concesión en abril mediante un acuerdo con Golden State Wind que ahora California busca invalidar ante los tribunales.
“La cancelación del contrato de arrendamiento pondría en peligro 30 millones de dólares destinados a la formación de la fuerza laboral, el desarrollo de la cadena de suministro y los beneficios para las comunidades locales”, afirmó Bonta.
California advierte sobre empleos y energía eólica
La Fiscalía argumenta que detener este y otros desarrollos podría afectar hasta 174,750 puestos de trabajo y retrasar durante años el crecimiento de la industria eólica marina en California.
Según la demanda, Washington “reasignó ilegalmente 120 millones de dólares” para que Golden State Wind abandonara su arrendamiento y destinara una cantidad equivalente a otros proyectos energéticos.
California sostiene que esas nuevas inversiones estarían vinculadas con combustibles fósiles fuera del estado y, por tanto, no aportarían al desarrollo de su propia infraestructura energética.
Bonta calificó la operación como una “compra a puerta cerrada” y acusó a la Administración Trump de detener proyectos eólicos mientras impulsa la extracción de petróleo y gas.
La disputa por la energía eólica se extiende
El enfrentamiento trasciende Morro Bay y se produce en medio de una ofensiva de la Casa Blanca contra varios proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos.
A comienzos de agosto, el Gobierno alcanzó otro acuerdo relacionado con RWE U.S. Offshore para abandonar tres importantes arrendamientos ubicados frente a California, Nueva York y Luisiana.
Ese acuerdo contempla un pago de $1,220 millones, una cifra que muestra la dimensión económica de las decisiones federales sobre concesiones previamente destinadas a proyectos eólicos marinos.
Ahora serán los tribunales los que deberán determinar si la Administración actuó dentro de sus facultades, mientras California intenta preservar un proyecto que considera estratégico para empleos, inversiones y energía limpia, señaló ‘EFE’ y ‘Forbes‘.