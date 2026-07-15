Humo de incendios en Canadá activa alertas por aire contaminado en Estados Unidos

Aire insalubre por humo.

Minnesota, la más afectada.

Alertas siguen activas.

El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a cubrir este sábado amplias zonas del Medio Oeste de Estados Unidos.

La contaminación provocó alertas por mala calidad del aire por tercer día consecutivo en varios estados de la región.

Las advertencias fueron emitidas en Iowa, Minnesota, Wisconsin y Michigan, además del este de Nebraska.

También quedaron bajo alerta algunas áreas de Indiana e Illinois, donde el cielo permanecía cubierto por una densa capa de humo.

Los meteorólogos anticiparon que la presencia de humo continuaría durante buena parte del día en las zonas afectadas.

El humo mantiene bajo alerta a varios estados del Medio Oeste

Ontario, Canada is currently battling several wildfires, with high heat and low RH, fires have taken off and are going berzerk

📸:https://t.co/ceAds4EBo9 pic.twitter.com/uCohf1Tjbu — StrandenWX (@StrandenWX) July 15, 2026

Las autoridades medioambientales de Canadá señalaron que el humo de los incendios podría persistir hasta el domingo en algunas regiones.

La contaminación fue especialmente grave en Minnesota, donde varias comunidades registraron niveles considerados dañinos para la salud.

La plataforma internacional IQAir situó a Minneapolis entre las ciudades con mayor contaminación atmosférica del mundo desde el viernes.

La base de datos, con sede en Suiza, evalúa en tiempo real los niveles de contaminación del aire en distintas ciudades.

Los pronósticos indicaban que el Índice de Calidad del Aire podía alcanzar la categoría roja en una amplia franja de Minnesota.

Esa categoría significa que el aire es considerado insalubre y puede representar riesgos para la población general.

El AQI clasifica la calidad del aire mediante seis categorías identificadas con colores y recomendaciones de seguridad.

La escala comienza en verde, considerado “bueno”, y termina en marrón, que corresponde a condiciones “peligrosas”.