Humo de incendios en Canadá activa alertas por aire contaminado en Estados Unidos
Publicado el15/07/2026 a las 08:32
- Aire insalubre por humo.
- Minnesota, la más afectada.
- Alertas siguen activas.
El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a cubrir este sábado amplias zonas del Medio Oeste de Estados Unidos.
La contaminación provocó alertas por mala calidad del aire por tercer día consecutivo en varios estados de la región.
Las advertencias fueron emitidas en Iowa, Minnesota, Wisconsin y Michigan, además del este de Nebraska.
También quedaron bajo alerta algunas áreas de Indiana e Illinois, donde el cielo permanecía cubierto por una densa capa de humo.
Los meteorólogos anticiparon que la presencia de humo continuaría durante buena parte del día en las zonas afectadas.
El humo mantiene bajo alerta a varios estados del Medio Oeste
Ontario, Canada is currently battling several wildfires, with high heat and low RH, fires have taken off and are going berzerk
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— StrandenWX (@StrandenWX) July 15, 2026
Las autoridades medioambientales de Canadá señalaron que el humo de los incendios podría persistir hasta el domingo en algunas regiones.
La contaminación fue especialmente grave en Minnesota, donde varias comunidades registraron niveles considerados dañinos para la salud.
La plataforma internacional IQAir situó a Minneapolis entre las ciudades con mayor contaminación atmosférica del mundo desde el viernes.
La base de datos, con sede en Suiza, evalúa en tiempo real los niveles de contaminación del aire en distintas ciudades.
Los pronósticos indicaban que el Índice de Calidad del Aire podía alcanzar la categoría roja en una amplia franja de Minnesota.
Esa categoría significa que el aire es considerado insalubre y puede representar riesgos para la población general.
El AQI clasifica la calidad del aire mediante seis categorías identificadas con colores y recomendaciones de seguridad.
La escala comienza en verde, considerado “bueno”, y termina en marrón, que corresponde a condiciones “peligrosas”.
Grupos vulnerables enfrentan mayores riesgos por la contaminación
El cielo adquirió un intenso tono naranja y rojizo en el noroeste de Ontario, Canadá, debido al humo generado por los intensos incendios forestales que afectan la región.
Las imágenes compartidas por residentes muestran una densa cortina de humo que redujo considerablemente la… pic.twitter.com/clPBrmopJu
— Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 15, 2026
Las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas aparecen entre quienes pueden sufrir mayores efectos por respirar aire contaminado.
Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas también forman parte de los grupos considerados especialmente vulnerables.
«Lo que ha sido único en esta ocasión es que hemos tenido un prolongado periodo de partículas de humo cerca de la superficie, por lo que es ahí donde realmente hemos tenido la calidad del aire en rojo durante los últimos días», afirmó Joe Strus, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en el área de Minneapolis-Saint Paul, en Minnesota.
«Hemos estado lidiando con esto día tras día, en el que se sale a la calle y se puede saborear el humo, se puede oler», afirmó Strus.
«A veces hemos tenido concentraciones más altas que otras. Otras veces solo se veía un poco brumoso», agregó el meteorólogo.
Strus explicó que el aire comenzó a mejorar este sábado en las Ciudades Gemelas y el suroeste de Minnesota.
Sin embargo, las autoridades estatales advirtieron que la situación podría continuar siendo peligrosa para los grupos de riesgo hasta el lunes.
Autoridades piden reducir actividades al aire libre
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Los expertos alertaron que el humo también podría desplazarse hacia el sur y alcanzar zonas de Tennessee y Missouri.
El Índice de Calidad del Aire de la Agencia de Protección Ambiental reúne los niveles de diferentes contaminantes en una sola cifra.
Cuanto más bajo es el número, mejores son las condiciones para respirar y realizar actividades fuera de casa.
Un valor inferior a 50 es considerado saludable, mientras que entre 50 y 100 se clasifica como moderado.
Las mediciones entre 100 y 150 son consideradas dañinas para las personas pertenecientes a grupos sensibles.
Cualquier lectura superior a 150 representa malas condiciones para toda la población, no solamente para personas vulnerables.
Algunas zonas de Minnesota superaron ese nivel durante este sábado, según los reportes disponibles.
Las autoridades recomendaron que quienes padecen asma o enfermedades cardíacas eviten permanecer demasiado tiempo expuestos al humo.
También aconsejaron a los niños y adultos mayores reducir las actividades físicas intensas en espacios abiertos.
Mantener puertas cerradas puede reducir la exposición al humo
🚨 CANADA BATTLES MASSIVE WILDFIRES
Massive wildfires continue to spread across parts of Canada, with northwestern Ontario, including Thunder Bay, among the hardest-hit regions.
Thick smoke has blanketed communities, and evacuations are underway in some areas as crews battle… pic.twitter.com/aKpjfIymOY
— Rosa News Official (@Mirha1206) July 15, 2026
Los funcionarios de salud recomendaron mantener cerradas las puertas y ventanas mientras permanezcan las alertas por contaminación.
También solicitaron evitar quemar objetos, ya que esa práctica podría empeorar aún más las condiciones del aire.
«Esto es algo que se ha convertido en parte de nuestro verano aquí en los últimos años», comentó Strus.
«Y creo que muchos de nosotros estamos deseando que haya un poco más de movimiento en los vientos atmosféricos y que, con suerte, podamos dispersar parte del humo de aquí en los próximos días», concluyó.
Cómo protegerse del humo y reducir la exposición
Las autoridades de salud recomiendan tomar precauciones mientras permanezcan las alertas por mala calidad del aire.
- Evitar actividades intensas al aire libre, especialmente durante las horas con mayor concentración de humo.
- Mantener puertas y ventanas cerradas para impedir que las partículas entren en la vivienda.
- Usar aire acondicionado con filtro limpio y activar la recirculación del aire cuando sea posible.
- Limitar la exposición de niños, adultos mayores y embarazadas, debido a que enfrentan mayores riesgos.
- Tener a la mano medicamentos para el asma, siguiendo siempre las indicaciones del médico.
- Consultar el Índice de Calidad del Aire antes de salir o realizar ejercicio fuera de casa.
- Buscar atención médica si aparecen dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos o tos persistente.
Las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas deben extremar las precauciones y evitar permanecer fuera durante periodos prolongados.
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FUENTE: Telemundo