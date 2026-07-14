Retiran bolitas de arroz por riesgo oculto que podría causar reacciones graves
Publicado el14/07/2026 a las 12:04
- Retiran bolitas de arroz
- Riesgo para alérgicos
- Producto vendido en varios estados
Autoridades alertan sobre el retiro de bolitas de arroz del mercado. El producto podría representar un riesgo para personas alérgicas.
La medida fue anunciada por Khong Guan Corporation. Afecta a lotes específicos distribuidos en varios estados.
El problema radica en un ingrediente no declarado en el empaque. Se trata de la posible presencia de cacahuetes.
Esto podría provocar reacciones severas en consumidores sensibles. Especialmente en casos de alergias graves.
Producto afectado y distribución en tiendas
El producto retirado son bolas de arroz glutinoso con sésamo negro. Se comercializan en bolsas de 14.1 onzas.
Incluyen un código específico de identificación del lote. También una fecha de caducidad determinada.
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Fueron distribuidos en tiendas físicas y en línea. Principalmente en estados como California, Texas y Nueva Jersey.
Cadenas como Weee! y Boss Supermarket están involucradas. También mercados locales especializados en alimentos asiáticos.
Alerta preventiva tras reporte de consumidor
El retiro comenzó tras la queja de un cliente. Reportó la posible presencia de cacahuetes en el producto.
Además, el etiquetado no mencionaba este ingrediente. Esto generó preocupación por la seguridad alimentaria.
Hasta ahora no se han reportado casos de enfermedad. Sin embargo, el riesgo potencial sigue siendo alto.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones inmediatas. Sobre todo a personas con antecedentes de alergias.
Recomendaciones para consumidores y contacto
Se pide a los consumidores no ingerir el producto afectado. Deben devolverlo al lugar de compra.
Las tiendas ofrecerán un reembolso completo. La medida busca evitar cualquier riesgo adicional.
La empresa habilitó una línea de atención para dudas. Los usuarios pueden comunicarse directamente con el fabricante.
Este tipo de retiros busca prevenir incidentes graves. Y reforzar controles en el etiquetado de alimentos, detalló la ‘FDA‘.