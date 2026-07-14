Retiran bolitas de arroz por riesgo oculto que podría causar reacciones graves

Retiran bolitas de arroz

Riesgo para alérgicos

Producto vendido en varios estados

Autoridades alertan sobre el retiro de bolitas de arroz del mercado. El producto podría representar un riesgo para personas alérgicas.

La medida fue anunciada por Khong Guan Corporation. Afecta a lotes específicos distribuidos en varios estados.

El problema radica en un ingrediente no declarado en el empaque. Se trata de la posible presencia de cacahuetes.

Esto podría provocar reacciones severas en consumidores sensibles. Especialmente en casos de alergias graves.

Producto afectado y distribución en tiendas

El producto retirado son bolas de arroz glutinoso con sésamo negro. Se comercializan en bolsas de 14.1 onzas.

Incluyen un código específico de identificación del lote. También una fecha de caducidad determinada.

TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

Fueron distribuidos en tiendas físicas y en línea. Principalmente en estados como California, Texas y Nueva Jersey.

Cadenas como Weee! y Boss Supermarket están involucradas. También mercados locales especializados en alimentos asiáticos.