Estampida en festival de motocicletas en Carolina del Sur deja 19 heridos durante celebración masiva

Estampida en EEUU deja heridos

Pánico en multitud

Evento Día de los Caídos

Una jornada que prometía música, motores y tradición terminó en momentos de tensión este domingo en Atlantic Beach, Carolina del Sur, donde una estampida dejó al menos 19 personas heridas durante un concurrido festival de motocicletas.

El incidente ocurrió en el marco del Festival de Motocicletas y Patrimonio Cultural “Black Pearl”, un evento que cada año reúne a miles de asistentes en esta ciudad costera ubicada al norte de Charleston.

Las autoridades locales informaron que el altercado se produjo cerca del escenario principal, en uno de los puntos de mayor concentración de público durante la celebración.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el caos se desató cuando un hombre comenzó a correr repentinamente entre la multitud, lo que provocó una reacción en cadena y escenas de pánico que se extendieron por varios segundos.

Autoridades descartan violencia o amenazas directas

El administrador municipal interino de Atlantic Beach, Titus Leaks, explicó en un comunicado que no hubo indicios de peleas, armas ni amenazas concretas contra la seguridad pública.

Según la versión oficial citada por medios locales, el movimiento inesperado de un individuo fue suficiente para generar confusión y miedo entre los asistentes que se encontraban cerca del escenario.

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La reacción colectiva derivó en empujones y caídas, en medio de la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Agentes de policía que ya se encontraban asignados al evento intervinieron rápidamente y lograron controlar la situación tras calmar a la multitud.