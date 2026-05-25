Estampida en festival de motocicletas en Carolina del Sur deja 19 heridos durante celebración masiva
Publicado el25/05/2026 a las 08:56
- Estampida en EEUU deja heridos
- Pánico en multitud
- Evento Día de los Caídos
Una jornada que prometía música, motores y tradición terminó en momentos de tensión este domingo en Atlantic Beach, Carolina del Sur, donde una estampida dejó al menos 19 personas heridas durante un concurrido festival de motocicletas.
El incidente ocurrió en el marco del Festival de Motocicletas y Patrimonio Cultural “Black Pearl”, un evento que cada año reúne a miles de asistentes en esta ciudad costera ubicada al norte de Charleston.
Las autoridades locales informaron que el altercado se produjo cerca del escenario principal, en uno de los puntos de mayor concentración de público durante la celebración.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el caos se desató cuando un hombre comenzó a correr repentinamente entre la multitud, lo que provocó una reacción en cadena y escenas de pánico que se extendieron por varios segundos.
Autoridades descartan violencia o amenazas directas
El administrador municipal interino de Atlantic Beach, Titus Leaks, explicó en un comunicado que no hubo indicios de peleas, armas ni amenazas concretas contra la seguridad pública.
Según la versión oficial citada por medios locales, el movimiento inesperado de un individuo fue suficiente para generar confusión y miedo entre los asistentes que se encontraban cerca del escenario.
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La reacción colectiva derivó en empujones y caídas, en medio de la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Agentes de policía que ya se encontraban asignados al evento intervinieron rápidamente y lograron controlar la situación tras calmar a la multitud.
Servicios de emergencia atendieron a múltiples víctimas
El Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Horry confirmó que la estampida dejó “múltiples víctimas” que requirieron atención médica en el lugar.
En total, 19 personas fueron evaluadas por lesiones que no ponían en peligro sus vidas, de acuerdo con el reporte oficial emitido tras el incidente.
Además, tres de los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para una revisión más detallada, aunque sus heridas tampoco fueron consideradas graves.
Las autoridades no reportaron fallecidos ni lesiones críticas relacionadas con el episodio ocurrido durante el festival.
🚨🏍️ Panic erupted during Black Bike Week in Atlantic Beach, South Carolina after a sudden crowd stampede injured 19 people near the festival stage area.
Officials say the chaos began when one person started running, triggering panic through the packed crowd.
⚠️ Authorities… pic.twitter.com/yqlSgC8gXw
— THE INFORMANT (@TheInformantUSA) May 25, 2026
Un evento tradicional marcado por el susto
El Festival “Black Pearl” es considerado uno de los encuentros más multitudinarios del estado durante el fin de semana del Día de los Caídos, con una trayectoria de aproximadamente cuatro décadas.
Cada año, motociclistas y visitantes de distintas partes del país se congregan para celebrar la cultura y la tradición vinculadas al motociclismo.
Lo ocurrido este domingo generó preocupación entre los asistentes y organizadores, pese a que la situación fue controlada en cuestión de minutos.
Las autoridades continúan evaluando lo sucedido mientras el evento, que forma parte de una tradición de 40 años, queda marcado por un episodio que transformó una celebración en un momento de alarma colectiva, detalló ‘EFE’ y ‘FOX 13 News‘.
An unprecedented hazmat emergency is unfolding in southern California after officials found a crack in a chemical tank.
Fire officials say they’ve been conducting an all-night mission monitoring the overheated tank to see if the threat of an explosion has passed, as Governor… pic.twitter.com/RKQNbgZUpO
— Fox News (@FoxNews) May 25, 2026