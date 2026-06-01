Esposa de Graham Platner confirma que el candidato envió mensajes explícitos a otras mujeres durante su matrimonio

Esposa confirma mensajes explícitos

Campaña conocía los mensajes

Platner enfrenta nueva polémica

Graham Platner, virtual candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Maine, enfrenta nuevas preguntas después de que salieran a la luz reportes sobre mensajes de texto sexualmente explícitos enviados a otras mujeres durante su matrimonio.

Por qué importa: La controversia surge en un momento clave para la campaña de Platner, quien busca desbancar a la senadora republicana Susan Collins en una de las contiendas más observadas del ciclo electoral.

Según reportaron The New York Times y The Wall Street Journal, la información fue compartida originalmente por Amy Gertner, esposa de Platner, con integrantes de la campaña durante 2025.

Platner, criador de ostras y ex marine estadounidense, quedó como principal aspirante demócrata después de que Janet Mills suspendiera su campaña el mes pasado.

Su candidatura ya había recibido atención nacional debido a la polémica relacionada con publicaciones racistas, sexistas y homófobas en redes sociales, así como por un tatuaje de una Totenkopf que posteriormente fue cubierto.

La campaña conocía la información desde 2025

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Segun theguardian , después del lanzamiento oficial de la campaña de Platner en agosto del año pasado, su equipo inició un proceso de revisión para identificar posibles temas que pudieran surgir durante la contienda electoral.

En ese contexto, Amy Gertner informó a Genevieve McDonald, entonces directora política de la campaña, que había descubierto mensajes sexualmente explícitos enviados por su esposo a otras mujeres durante la primavera de 2025.

De acuerdo con los reportes, la pareja comenzó terapia matrimonial tras ese episodio.

Los asesores de campaña concluyeron finalmente que el asunto pertenecía al ámbito privado.

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Sin embargo, la situación volvió a cobrar relevancia después de que McDonald compartiera detalles relacionados con esos mensajes con periodistas.

Gertner reaccionó mediante un comunicado difundido por la campaña de Platner.

“Le confié detalles muy personales sobre mi matrimonio a alguien a quien consideraba un amigo”, afirmó.

También señaló que compartió aspectos íntimos de su relación cuando ni siquiera imaginaban una campaña electoral.