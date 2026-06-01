Esposa de Graham Platner confirma que el candidato envió mensajes explícitos a otras mujeres durante su matrimonio
Publicado el01/06/2026 a las 14:23
- Esposa confirma mensajes explícitos
- Campaña conocía los mensajes
- Platner enfrenta nueva polémica
Graham Platner, virtual candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Maine, enfrenta nuevas preguntas después de que salieran a la luz reportes sobre mensajes de texto sexualmente explícitos enviados a otras mujeres durante su matrimonio.
Por qué importa: La controversia surge en un momento clave para la campaña de Platner, quien busca desbancar a la senadora republicana Susan Collins en una de las contiendas más observadas del ciclo electoral.
Según reportaron The New York Times y The Wall Street Journal, la información fue compartida originalmente por Amy Gertner, esposa de Platner, con integrantes de la campaña durante 2025.
Platner, criador de ostras y ex marine estadounidense, quedó como principal aspirante demócrata después de que Janet Mills suspendiera su campaña el mes pasado.
Su candidatura ya había recibido atención nacional debido a la polémica relacionada con publicaciones racistas, sexistas y homófobas en redes sociales, así como por un tatuaje de una Totenkopf que posteriormente fue cubierto.
La campaña conocía la información desde 2025
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Segun theguardian, después del lanzamiento oficial de la campaña de Platner en agosto del año pasado, su equipo inició un proceso de revisión para identificar posibles temas que pudieran surgir durante la contienda electoral.
En ese contexto, Amy Gertner informó a Genevieve McDonald, entonces directora política de la campaña, que había descubierto mensajes sexualmente explícitos enviados por su esposo a otras mujeres durante la primavera de 2025.
De acuerdo con los reportes, la pareja comenzó terapia matrimonial tras ese episodio.
Los asesores de campaña concluyeron finalmente que el asunto pertenecía al ámbito privado.
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Sin embargo, la situación volvió a cobrar relevancia después de que McDonald compartiera detalles relacionados con esos mensajes con periodistas.
Gertner reaccionó mediante un comunicado difundido por la campaña de Platner.
“Le confié detalles muy personales sobre mi matrimonio a alguien a quien consideraba un amigo”, afirmó.
También señaló que compartió aspectos íntimos de su relación cuando ni siquiera imaginaban una campaña electoral.
Amy Gertner defiende su matrimonio
En su declaración, Gertner aseguró que ella y Platner enfrentaron juntos la situación.
“Hicimos el trabajo duro que requiere el matrimonio. Fuimos a terapia. Fuimos honestos el uno con el otro de maneras que no fueron fáciles”, expresó.
Añadió que lograron superar las dificultades gracias al amor que comparten y a la vida que han construido juntos.
Según sus palabras, el matrimonio es actualmente “más fuerte que nunca”.
Gertner también manifestó su respaldo personal al candidato.
“Sé quién es Graham. Conozco al hombre con el que me casé y al esposo que ha sido para mí en los mejores y en los peores días de mi vida”, declaró.
Afirmó además que esa percepción no ha cambiado ni cambiará.
Exasesora cuestiona la integridad del candidato
Genevieve McDonald, quien dejó la campaña junto a otros dos funcionarios después de las controversias relacionadas con el tatuaje y publicaciones en redes sociales de Platner, ofreció una valoración crítica sobre el aspirante.
“El Senado de Estados Unidos no es un campo de entrenamiento para la redención. Es un lugar para líderes probados con claridad moral e integridad”, declaró al New York Times.
Por otra parte, The Wall Street Journal informó que Platner mantiene una cuenta activa en Kik, una plataforma de mensajería privada.
Según el reporte, la cuenta utiliza el nombre de usuario phustle0331.
La fotografía de perfil muestra a un hombre sin camisa frente a un espejo, con tatuajes que, según el medio, parecen coincidir con los de los brazos de Platner.
El año pasado, Platner declaró a la revista New Yorker que conoció a Amy Gertner a través de amigos antes de coincidir posteriormente en Bumble, una aplicación de citas.
La controversia se suma a una serie de cuestionamientos que han acompañado la campaña del virtual candidato demócrata al Senado mientras se prepara para una elección de alta relevancia política en Maine.