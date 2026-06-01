Jon Ossoff destroza a Trump por su maratón de publicaciones en redes
Publicado el01/06/2026 a las 14:09
- Ossoff critica publicaciones de Trump
- Trump compartió 52 mensajes
- Senador lo llama vergüenza
El senador demócrata Jon Ossoff lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump durante un mitin de campaña celebrado el domingo en Atlanta, Georgia.
Por qué importa: Ossoff, quien busca la reelección este otoño en una contienda considerada clave para el control del Senado, cuestionó tanto la conducta de Trump en redes sociales como varias de sus iniciativas recientes.
Según el senador, Trump dedicó gran parte del sábado a publicar contenido en internet.
De acuerdo con la información difundida, el presidente de 79 años compartió 52 mensajes en un lapso de seis horas a través de Truth Social.
Las publicaciones incluyeron memes, contenido generado por inteligencia artificial, ataques políticos y homenajes creados por sus seguidores.
Entre las imágenes difundidas aparecieron representaciones que describían a Trump como el GOAT, una expresión utilizada para referirse al mejor de todos los tiempos.
También se publicaron comparaciones entre Trump y George Washington, además de referencias a otros padres fundadores de Estados Unidos.
Ossoff se burla de las publicaciones del presidente
6 hours. 52 posts. pic.twitter.com/VAaHoLCHpy
— Jon Ossoff (@ossoff) June 1, 2026
Segun thedailybeast, durante su discurso en Atlanta, Ossoff afirmó ante los asistentes que “Donald se pasó el sábado quejándose en internet”.
El senador señaló que el presidente atacó al papa y compartió imágenes sobre sí mismo.
También mencionó una publicación en la que Trump aparecía en el Monte Rushmore.
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Además, criticó la difusión de un supuesto premio de la paz relacionado con Trump.
Ossoff dijo que el mandatario anunció en tres ocasiones que “Estados Unidos ha vuelto”.
Según el senador, Trump también aseguró a sus seguidores que goza de excelente salud.
Sus comentarios provocaron risas entre parte del público y algunos abucheos.
Las críticas por el uso constante de Truth Social
El senador aprovechó el acto para cuestionar la actividad frecuente de Trump en Truth Social.
Según la información disponible, el presidente suele pasar horas publicando mensajes en la plataforma.
Esto ocurre incluso durante días festivos nacionales.
También se indicó que Trump acostumbra compartir mensajes durante la madrugada, cuando la mayoría de las personas está durmiendo.
Un análisis de The Daily Beast concluyó que Trump publicó en redes sociales durante 25 de las 30 noches del mes de abril.
Ossoff utilizó esos antecedentes para reforzar sus críticas al comportamiento del mandatario.
Acusaciones sobre proyectos y gastos cuestionados
Durante el mismo discurso, Ossoff afirmó que cuando Trump no está publicando en redes sociales, “ha estado tratando de robarnos”.
La declaración provocó fuertes abucheos entre los asistentes al evento.
El senador criticó la demanda de 10.000 millones de dólares presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
También cuestionó el fondo discrecional de 1.800 millones de dólares creado por el Departamento de Justicia para recompensar a los participantes en los disturbios del Capitolio.
Además, mencionó varios proyectos que calificó como superfluos.
Entre ellos destacó un intento del Departamento del Tesoro de colocar el rostro de Trump en un billete de 250 dólares.
Ossoff recordó que la ley federal prohíbe que los presidentes vivos aparezcan en la moneda estadounidense.
El senador aseguró que Trump impulsa este tipo de iniciativas porque, según sus palabras, “nadie lo honrará cuando ya no esté”.
La declaración fue recibida con aplausos y vítores por parte de sus simpatizantes.
Ossoff concluyó su intervención con una de sus críticas más severas.
“Es un presidente fracasado y una vergüenza nacional”, afirmó ante la multitud.
Mientras tanto, The Daily Beast informó que se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre las declaraciones del senador.