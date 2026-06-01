Jon Ossoff destroza a Trump por su maratón de publicaciones en redes

Ossoff critica publicaciones de Trump

Trump compartió 52 mensajes

Senador lo llama vergüenza

El senador demócrata Jon Ossoff lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump durante un mitin de campaña celebrado el domingo en Atlanta, Georgia.

Por qué importa: Ossoff, quien busca la reelección este otoño en una contienda considerada clave para el control del Senado, cuestionó tanto la conducta de Trump en redes sociales como varias de sus iniciativas recientes.

Según el senador, Trump dedicó gran parte del sábado a publicar contenido en internet.

De acuerdo con la información difundida, el presidente de 79 años compartió 52 mensajes en un lapso de seis horas a través de Truth Social.

Las publicaciones incluyeron memes, contenido generado por inteligencia artificial, ataques políticos y homenajes creados por sus seguidores.

Entre las imágenes difundidas aparecieron representaciones que describían a Trump como el GOAT, una expresión utilizada para referirse al mejor de todos los tiempos.

También se publicaron comparaciones entre Trump y George Washington, además de referencias a otros padres fundadores de Estados Unidos.

Ossoff se burla de las publicaciones del presidente



Segun thedailybeast, durante su discurso en Atlanta, Ossoff afirmó ante los asistentes que “Donald se pasó el sábado quejándose en internet”.

El senador señaló que el presidente atacó al papa y compartió imágenes sobre sí mismo.

También mencionó una publicación en la que Trump aparecía en el Monte Rushmore.

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Además, criticó la difusión de un supuesto premio de la paz relacionado con Trump.

Ossoff dijo que el mandatario anunció en tres ocasiones que “Estados Unidos ha vuelto”.

Según el senador, Trump también aseguró a sus seguidores que goza de excelente salud.

Sus comentarios provocaron risas entre parte del público y algunos abucheos.