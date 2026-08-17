Trump reduce ejercicios con Corea del Sur: ¿regalo para Kim Jong Un o EE.UU. está muy ocupado con Irán?
Publicado el17/08/2026 a las 06:48
La orden coincide con una vieja exigencia de Pyongyang y llega mientras el despliegue estadounidense en Irán abre dudas sobre cuánto puede sostener Washington en varios frentes.
El presidente Donald Trump ordenó reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, calificándolos de costosos y “hostiles”, justo cuando comenzaban las maniobras Ulchi Freedom Shield, según informó EFE.
Por qué es importante: La decisión beneficia una demanda histórica de Corea del Norte y llega cuando el conflicto con Irán está obligando a Estados Unidos a mover recursos militares desde Asia, según CNN.
Trump cuestiona unos ejercicios que Corea del Norte rechaza desde hace años
Trump dijo que pidió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir las maniobras porque Estados Unidos paga “gran parte” de su costo y porque, a su juicio, envían una señal “inapropiada y hostil”.
También destacó su “muy buena relación” con Kim Jong Un y aseguró que Corea del Norte se ha mostrado “respetuosa” durante su presidencia.
- La coincidencia: Pyongyang lleva años exigiendo el fin de estos ejercicios, que considera ensayos para una invasión.
- El contraste: Corea del Norte lanzó la semana pasada otro misil balístico hacia el mar de Japón, el undécimo lanzamiento de este tipo en 2026, según EFE.
El Ulchi Freedom Shield está previsto como un ejercicio de 10 días. El año pasado involucró a unos 18,000 soldados surcoreanos e incluyó simulaciones y maniobras sobre el terreno.
Reducir las maniobras abre el debate sobre una concesión a Kim
CNN planteó que la decisión podría representar un beneficio para Kim sin que Corea del Norte haya ofrecido una concesión equivalente.
Trump, sin embargo, presenta la reducción como una forma de evitar gastos y señales hostiles hacia Pyongyang. La medida también podría interpretarse como un intento por disminuir tensiones y abrir espacio para un nuevo acercamiento diplomático.
- El antecedente: Trump y Kim celebraron tres encuentros durante el primer mandato del republicano, pero esas conversaciones no lograron terminar con el programa nuclear norcoreano.
CNN señala que Corea del Norte ha seguido desarrollando su capacidad militar y fortaleciendo su relación con Rusia y China.
Irán aumenta la presión sobre los recursos militares de EE.UU.
La decisión también llega mientras Washington mantiene importantes recursos militares concentrados alrededor de Irán.
CNN reportó que el Pentágono ha trasladado fuerzas y equipos desde Asia hacia Medio Oriente. Entre ellos estuvieron interceptores de misiles ubicados anteriormente en la península coreana.
El USS George Washington, único portaaviones estadounidense basado en el Pacífico occidental, también fue enviado hacia aguas cercanas a Irán para relevar al USS Abraham Lincoln, según el medio.
- La preocupación: Estos movimientos alimentan interrogantes sobre si Estados Unidos puede mantener el mismo nivel de presencia y preparación militar simultáneamente en Asia y Medio Oriente.
Eso no significa que Washington haya perdido su capacidad para defender a sus aliados. El debate es si mantener múltiples despliegues prolongados puede presionar recursos, equipos y preparación.
Corea del Sur enfrenta nuevas dudas sobre el respaldo estadounidense
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Una reducción prolongada de los ejercicios podría afectar la coordinación entre las fuerzas estadounidenses y surcoreanas, mientras Seúl enfrenta directamente la amenaza militar norcoreana.
CNN señala que existen posiciones enfrentadas: algunos especialistas consideran que reducir las maniobras permite ahorrar recursos, mientras otros advierten que podría disminuir la preparación conjunta.
Qué sigue: La magnitud real de la reducción todavía será clave para determinar cuánto cambia el ejercicio y qué señal recibe Pyongyang.
La decisión deja una pregunta que va más allá de Corea del Norte:
¿Puede EE.UU. sostener varios frentes y mantener al mismo tiempo la disuasión frente a sus adversarios?
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FUENTE: EFE / CNN