Trump reduce ejercicios con Corea del Sur: ¿regalo para Kim Jong Un o EE.UU. está muy ocupado con Irán?

La orden coincide con una vieja exigencia de Pyongyang y llega mientras el despliegue estadounidense en Irán abre dudas sobre cuánto puede sostener Washington en varios frentes.

El presidente Donald Trump ordenó reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, calificándolos de costosos y “hostiles”, justo cuando comenzaban las maniobras Ulchi Freedom Shield, según informó EFE.

Por qué es importante: La decisión beneficia una demanda histórica de Corea del Norte y llega cuando el conflicto con Irán está obligando a Estados Unidos a mover recursos militares desde Asia, según CNN.

Trump cuestiona unos ejercicios que Corea del Norte rechaza desde hace años

Trump dijo que pidió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir las maniobras porque Estados Unidos paga “gran parte” de su costo y porque, a su juicio, envían una señal “inapropiada y hostil”.

También destacó su “muy buena relación” con Kim Jong Un y aseguró que Corea del Norte se ha mostrado “respetuosa” durante su presidencia.

La coincidencia: Pyongyang lleva años exigiendo el fin de estos ejercicios, que considera ensayos para una invasión.

Pyongyang lleva años exigiendo el fin de estos ejercicios, que considera ensayos para una invasión. El contraste: Corea del Norte lanzó la semana pasada otro misil balístico hacia el mar de Japón, el undécimo lanzamiento de este tipo en 2026, según EFE.

El Ulchi Freedom Shield está previsto como un ejercicio de 10 días. El año pasado involucró a unos 18,000 soldados surcoreanos e incluyó simulaciones y maniobras sobre el terreno.