Melania rechaza los besos de Trump y revelan qué habría detrás de su distancia
Publicado el16/08/2026 a las 11:10
Las apariciones de la primera dama junto al presidente han vuelto a alimentar especulaciones sobre su matrimonio, según el portal Atlanta Black Star.
Anthony Scaramucci, exasesor de Trump, asegura que la pareja “probablemente se ha distanciado”, aunque se trata de su interpretación personal.
Melania Trump ha protagonizado durante años momentos públicos en los que parece esquivar besos o gestos de afecto del presidente Donald Trump.
Ahora, Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, asegura que la relación entre ambos sería distante y reveló un episodio en el que Trump habría mostrado incomodidad por su cercanía con Melania.
Por qué importa: Las afirmaciones ofrecen la versión de un antiguo colaborador de Trump sobre una relación que genera atención pública, pero no prueban por sí solas cuál es la situación privada del matrimonio.
Melania rechaza los besos de Trump: ¿por qué?
UH, GROWN? Donald Trump and Wife Melania Have ‘Grown Apart’ as ‘Distant’ Relationship Leaves President ‘Unhinged,’ Ex-Aide Claims https://t.co/bcrLAtTaij
— Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) August 10, 2026
Scaramucci contó en el podcast del Daily Beast del 9 de agosto que durante una cena en el Salón Azul de la Casa Blanca fue ubicado junto a Melania.
Según su relato, Trump se acercó y le preguntó: “¿Por qué estás sentado al lado de mi mujer?”. Scaramucci respondió que él no había preparado la distribución de los asientos.
Su interpretación: “Creo que le incomoda que la gente tenga una buena relación con ella”, afirmó el exfuncionario.
Scaramucci trabajó apenas 10 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca en julio de 2017 y posteriormente se convirtió en crítico de Trump.
Melania ha reducido sus apariciones públicas
Melania seems more credible with Justin Trudeau. Trump look pissed. pic.twitter.com/TUZpLF3zgH
— Alain.R (@Alain_Roy) October 28, 2024
Las especulaciones también se han alimentado de las ausencias de Melania y de momentos públicos en los que ha rechazado tomar la mano del presidente o ha esquivado sus besos.
De acuerdo con la información proporcionada, Melania realizó 47 apariciones públicas después de la investidura de Trump en enero de 2025 y 38 durante los primeros siete meses de 2026.
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La diferencia: Una menor presencia pública o determinados gestos frente a las cámaras no permiten establecer por sí solos cuál es el estado de su matrimonio.
Melania sí ha acompañado al presidente en eventos recientes, entre ellos la celebración de su cumpleaños 80 en un evento de UFC en la Casa Blanca y la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Nueva Jersey.
Trump habló de que solo puede haber “una estrella”
🚨 NOW: President Trump and First Lady Melania are hosting a Congressional Picnic at the White House
Melania spoke, then introduced 47.
POTUS: «I have to follow that?! I HATE it! I NEVER like following our great first lady, because it makes me look not so good.» 🤣
Slick 😂 pic.twitter.com/eENIALYX2S
— Nick Sortor (@nicksortor) May 19, 2026
Otro momento que llamó la atención ocurrió durante un discurso en mayo, cuando Trump elogió el documental de Melania, pero posteriormente hizo comentarios sobre el éxito dentro de su familia.
“No me gusta que el éxito se asocie con miembros de la familia”, afirmó Trump. Después agregó: “Solo hay espacio para una estrella en una familia”.
También bromeó con que sería mejor “deshacerse de ella”, antes de reconocer: “Pero la gente la adora”.
El contexto: Los comentarios provocaron especulaciones en internet sobre posibles celos, aunque Trump no afirmó que existiera un conflicto matrimonial.
Scaramucci cree que los Trump se han distanciado
Scaramucci describió el matrimonio como una “relación contractual transaccional”, aunque reconoció que nunca ha visto un contrato que respalde esa caracterización.
También aseguró que ambos “probablemente se han distanciado” y afirmó que considera “bastante evidente” que no viven juntos.
El límite: Estas afirmaciones corresponden a la opinión de Scaramucci y no constituyen una confirmación directa de Melania o Donald Trump sobre el estado actual de su relación.
Así, los besos esquivados y las apariciones separadas continúan provocando preguntas, pero la información disponible no permite establecer que exista una única causa confirmada detrás del comportamiento público de Melania.