Melania rechaza los besos de Trump y revelan qué habría detrás de su distancia

Las apariciones de la primera dama junto al presidente han vuelto a alimentar especulaciones sobre su matrimonio, según el portal Atlanta Black Star.

Anthony Scaramucci, exasesor de Trump, asegura que la pareja “probablemente se ha distanciado”, aunque se trata de su interpretación personal.

Melania Trump ha protagonizado durante años momentos públicos en los que parece esquivar besos o gestos de afecto del presidente Donald Trump.

Ahora, Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, asegura que la relación entre ambos sería distante y reveló un episodio en el que Trump habría mostrado incomodidad por su cercanía con Melania.

Por qué importa: Las afirmaciones ofrecen la versión de un antiguo colaborador de Trump sobre una relación que genera atención pública, pero no prueban por sí solas cuál es la situación privada del matrimonio.

Melania rechaza los besos de Trump: ¿por qué?

UH, GROWN? Donald Trump and Wife Melania Have ‘Grown Apart’ as ‘Distant’ Relationship Leaves President ‘Unhinged,’ Ex-Aide Claims https://t.co/bcrLAtTaij — Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) August 10, 2026

Scaramucci contó en el podcast del Daily Beast del 9 de agosto que durante una cena en el Salón Azul de la Casa Blanca fue ubicado junto a Melania.

Según su relato, Trump se acercó y le preguntó: “¿Por qué estás sentado al lado de mi mujer?”. Scaramucci respondió que él no había preparado la distribución de los asientos.

Su interpretación: “Creo que le incomoda que la gente tenga una buena relación con ella”, afirmó el exfuncionario.

Scaramucci trabajó apenas 10 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca en julio de 2017 y posteriormente se convirtió en crítico de Trump.