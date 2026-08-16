Senador republicano critica a Trump por comentarios “erróneos” sobre las vacunas
Publicado el16/08/2026 a las 09:24
El senador republicano Bill Cassidy criticó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pide reducir algunas vacunas infantiles y separar ciertas inmunizaciones que actualmente se administran juntas.
Por qué importa: Cassidy, médico y presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, sostiene que la medida no aportaría beneficios para los niños y podría complicar el acceso a las vacunas.
Bill Cassidy critica a Trump por las vacunas infantiles
Republican Sen. Bill Cassidy on Sunday blasted President Donald Trump’s executive order last week targeting the childhood vaccine schedule, calling the action «a stupid thing to do.» https://t.co/z8NKkzsGsv
— ABC News (@ABC) August 16, 2026
Durante una entrevista con CNN este 16 de agosto, Cassidy cuestionó la propuesta relacionada con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como MMR.
Según explicó, dividir esa inmunización podría obligar a los padres a llevar a sus hijos al médico muchas más veces.
“Esto es un inconveniente. Contribuirá a una mayor pérdida de ingresos”, dijo Cassidy al referirse al tiempo que los padres podrían tener que ausentarse de sus trabajos.
El cambio: Según Cassidy, algunas familias podrían pasar de dos visitas médicas a seis para completar las inmunizaciones.
El costo: El senador advirtió que las aseguradoras también tendrían que cubrir más consultas, algo que, según él, podría terminar elevando las primas.
Cassidy argumentó que separar las vacunas no ofrecería un beneficio adicional para la salud de los menores.
Trump cuestionó la aplicación conjunta de las vacunas
Republican senator criticizes Trump on ‘wrong’ comments about vaccines https://t.co/F5p91KXz4d
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) August 16, 2026
Las críticas llegan después de que Trump hiciera varias afirmaciones sobre las vacunas al firmar su orden ejecutiva la semana pasada.
El presidente planteó dudas específicamente sobre la aplicación conjunta de la vacuna MMR, según USA Today.
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“En conjunto, podría existir la posibilidad de que sea bastante letal y, por separado, parece que no son letales en absoluto, sino simplemente muy efectivas”, afirmó Trump ante periodistas.
La diferencia: Cassidy considera que Estados Unidos debería aumentar las tasas de vacunación, no reducirlas.
Su postura: El senador sostiene que las políticas federales deberían enfocarse en mejorar la salud de los estadounidenses sin crear obstáculos adicionales para las familias.
Cassidy vuelve a enfrentar preguntas por su apoyo a RFK Jr.
La posición del senador también volvió a poner bajo escrutinio su voto para confirmar a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud.
El periodista Jake Tapper le preguntó durante la entrevista sobre las críticas que Cassidy ha recibido por haber respaldado a Kennedy, conocido desde hace años por su escepticismo sobre las vacunas.
“La gente siempre quiere sacar eso a relucir y todo lo que puedo decir es que hay que seguir adelante con la vida”, respondió Cassidy.
El antecedente: Cassidy votó a favor de confirmar a Kennedy como secretario de Salud.
Ahora: El republicano cuestiona una política de la administración Trump que, según él, podría dificultar la vacunación infantil.
El republicano se distancia de Trump tras perder sus primarias
Cassidy perdió en mayo las primarias republicanas para buscar la reelección al Senado.
Ahora, desde su posición como médico y presidente del comité del Senado encargado de asuntos de salud, cuestiona abiertamente la dirección de la política de vacunación impulsada por Trump.
Su argumento central es que separar inmunizaciones podría multiplicar las consultas médicas y generar más gastos sin mejorar la protección de los niños.
El punto clave: Cassidy sostiene que recuperar mejores niveles de salud en Estados Unidos requiere incrementar la vacunación, no disminuirla.