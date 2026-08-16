Senador republicano critica a Trump por comentarios “erróneos” sobre las vacunas

El senador republicano Bill Cassidy criticó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pide reducir algunas vacunas infantiles y separar ciertas inmunizaciones que actualmente se administran juntas.

Por qué importa: Cassidy, médico y presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, sostiene que la medida no aportaría beneficios para los niños y podría complicar el acceso a las vacunas.

Bill Cassidy critica a Trump por las vacunas infantiles

Republican Sen. Bill Cassidy on Sunday blasted President Donald Trump’s executive order last week targeting the childhood vaccine schedule, calling the action «a stupid thing to do.» https://t.co/z8NKkzsGsv — ABC News (@ABC) August 16, 2026

Durante una entrevista con CNN este 16 de agosto, Cassidy cuestionó la propuesta relacionada con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como MMR.

Según explicó, dividir esa inmunización podría obligar a los padres a llevar a sus hijos al médico muchas más veces.

“Esto es un inconveniente. Contribuirá a una mayor pérdida de ingresos”, dijo Cassidy al referirse al tiempo que los padres podrían tener que ausentarse de sus trabajos.

El cambio: Según Cassidy, algunas familias podrían pasar de dos visitas médicas a seis para completar las inmunizaciones.

El costo: El senador advirtió que las aseguradoras también tendrían que cubrir más consultas, algo que, según él, podría terminar elevando las primas.

Cassidy argumentó que separar las vacunas no ofrecería un beneficio adicional para la salud de los menores.