Trump no descarta declarar una emergencia nacional para intentar controlar las elecciones de 2026
Publicado el15/08/2026 a las 10:22
El presidente Donald Trump se negó a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada con las elecciones de mitad de mandato de 2026, después de que el comentarista Wayne Allyn Root le planteara esa opción durante una entrevista.
Por qué importa: Una medida de ese tipo abriría una nueva disputa sobre hasta dónde puede llegar el poder presidencial para intervenir en reglas electorales que tradicionalmente administran los estados.
Trump deja abierta una vía para elecciones 2026
“You have the right to declare a national security emergency for elections…”
TRUMP: “Let me just say — stranger things have happened. I’ll leave it at that.” 🤔 pic.twitter.com/TrbvDxDZht
— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) August 11, 2026
Durante la entrevista en Real America’s Voice, Root planteó que Trump podría recurrir a una emergencia nacional si el Senado no aprueba el proyecto electoral conocido como SAVE America Act.
Root sostuvo que esa vía podría utilizarse para impulsar requisitos como identificación con fotografía, prueba de ciudadanía para registrarse como votante y límites al voto por correo.
Trump no confirmó que vaya a hacerlo, pero tampoco rechazó la propuesta.
“Permítanme decir que cosas más extrañas han sucedido, ¿de acuerdo?”, respondió el presidente. “Lo dejaré ahí”.
El límite: La declaración de Trump no constituye un anuncio formal ni confirma que la Casa Blanca esté preparando una emergencia nacional relacionada con las elecciones.
La respuesta mantiene abierta una posibilidad planteada por el entrevistador, pero por sí sola no permite concluir que exista una decisión tomada.
La propuesta busca cambios en las reglas electorales
El escenario surge mientras Trump continúa impulsando cambios en la manera en que se desarrollan las elecciones estadounidenses.
Entre las medidas mencionadas durante la entrevista están exigir documentos que prueben ciudadanía para el registro electoral y establecer nuevas restricciones sobre el voto por correo.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa con la salud de Trump? Médico cuestiona lo que no reveló su examen físico
La disputa: El proyecto electoral respaldado por Trump no ha logrado avanzar en el Senado, según la información de referencia.
El presidente ha cuestionado repetidamente el voto por correo y lo ha relacionado con fraude electoral generalizado, aunque esa afirmación no está sustentada en la información proporcionada.
La posibilidad de recurrir a poderes de emergencia elevaría el conflicto político porque trasladaría parte de esa batalla desde el Congreso hacia las facultades del Ejecutivo.
El voto por correo aparece nuevamente en el centro del conflicto
Otra de las disputas mencionadas involucra al Servicio Postal de Estados Unidos y la entrega de papeletas enviadas por correo, según CNN.
Según la información proporcionada, el gobierno ha amenazado con impedir que el Servicio Postal entregue esas papeletas a estados que no cumplan con una solicitud para proporcionar sus listas de votantes.
Los estados: Incluso algunos estados gobernados por republicanos han rechazado entregar esa información debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad.
El voto por correo tiene además una dimensión partidista. Los demócratas tienden a utilizarlo con mayor frecuencia, por lo que nuevas restricciones podrían tener consecuencias políticas diferentes para ambos partidos.
Las elecciones de 2026 elevan la presión sobre las reglas
Las declaraciones de Trump llegan antes de las elecciones intermedias de 2026, cuando los estadounidenses renovarán escaños del Congreso a mitad del mandato presidencial.
Por ahora, Trump únicamente dejó abierta la posibilidad planteada durante la entrevista. No anunció una declaración de emergencia ni explicó qué autoridad específica utilizaría para cambiar las reglas electorales.
Qué sigue: El punto inmediato será observar qué ocurre con el proyecto electoral en el Senado y si la Casa Blanca convierte la posibilidad mencionada por Trump en una propuesta concreta.