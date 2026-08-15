Trump no descarta declarar una emergencia nacional para intentar controlar las elecciones de 2026

El presidente Donald Trump se negó a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada con las elecciones de mitad de mandato de 2026, después de que el comentarista Wayne Allyn Root le planteara esa opción durante una entrevista.

Por qué importa: Una medida de ese tipo abriría una nueva disputa sobre hasta dónde puede llegar el poder presidencial para intervenir en reglas electorales que tradicionalmente administran los estados.

Trump deja abierta una vía para elecciones 2026

“You have the right to declare a national security emergency for elections…” TRUMP: “Let me just say — stranger things have happened. I’ll leave it at that.” 🤔 pic.twitter.com/TrbvDxDZht — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) August 11, 2026

Durante la entrevista en Real America’s Voice, Root planteó que Trump podría recurrir a una emergencia nacional si el Senado no aprueba el proyecto electoral conocido como SAVE America Act.

Root sostuvo que esa vía podría utilizarse para impulsar requisitos como identificación con fotografía, prueba de ciudadanía para registrarse como votante y límites al voto por correo.

Trump no confirmó que vaya a hacerlo, pero tampoco rechazó la propuesta.

“Permítanme decir que cosas más extrañas han sucedido, ¿de acuerdo?”, respondió el presidente. “Lo dejaré ahí”.

El límite: La declaración de Trump no constituye un anuncio formal ni confirma que la Casa Blanca esté preparando una emergencia nacional relacionada con las elecciones.

La respuesta mantiene abierta una posibilidad planteada por el entrevistador, pero por sí sola no permite concluir que exista una decisión tomada.