Florida vota mañana: Trump mide su poder y el escaño de Marco Rubio entra en juego
Publicado el17/08/2026 a las 07:31
Las primarias definirán candidatos para noviembre, con Ashley Moody respaldada por Trump y una disputa demócrata entre Angie Nixon y Alex Vindman por el Senado.
Florida votará este martes 18 de agosto en unas primarias que medirán la influencia del presidente Donald Trump entre los republicanos y definirán varias contiendas que podrían ser importantes para el equilibrio de fuerzas en el Congreso en noviembre.
Por qué importa: Además de varias carreras competitivas para la Cámara de Representantes, los votantes elegirán candidatos para disputar los dos años restantes del mandato en el Senado que dejó Marco Rubio.
Ashley Moody llega a las primarias con el respaldo de Trump
En la carrera republicana por el Senado, Ashley Moody cuenta con uno de los apoyos políticos más importantes dentro del partido: el de Trump.
Moody fue fiscal general de Florida y llegó al Senado en enero de 2025, después de ser designada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar temporalmente el puesto que dejó Rubio.
Trump respaldó públicamente su candidatura. Moody respondió que estaba “honrada” por el apoyo y reafirmó su compromiso con la agenda “America First”, según un comunicado de su campaña.
- La prueba: El resultado permitirá observar nuevamente cuánto pesa el respaldo presidencial entre los votantes republicanos de Florida.
Angie Nixon busca el voto cubano frente a Alex Vindman
La disputa demócrata presenta un contraste marcado. Angie Nixon, representante estatal por Jacksonville, enfrenta a Alex Vindman, teniente coronel retirado que declaró durante el primer juicio político contra Trump.
Nixon llevó su campaña el sábado a la Pequeña Habana de Miami, donde recorrió la Calle Ocho buscando acercarse directamente a votantes cubanos, según informó EFE.
Allí defendió retomar una política de acercamiento hacia Cuba similar a la impulsada durante la presidencia de Barack Obama y calificó el embargo estadounidense como “un fracaso”.
Nixon, quien se incorporó a los Socialistas Democráticos de América, también rechazó las críticas sobre sus posiciones políticas.
- Su respuesta: “No voy a permitir que me sigan pintando como comunista o socialista”, dijo a EFE.
- La diferencia: Vindman llega a la contienda con un perfil nacional marcado por su participación como testigo en el proceso político contra Trump.
El Congreso también está en juego en varias carreras de Florida
Las primarias no decidirán por sí solas quién controlará el Congreso.
Sí determinarán quiénes competirán en noviembre en distritos que podrían resultar relevantes para la mayoría de la Cámara.
Según The Center Square, Florida se encuentra entre los estados que modificaron sus mapas electorales a mitad de década.
El nuevo mapa podría favorecer a los republicanos en varios distritos actualmente representados por demócratas.
Uno de los focos está en el Distrito 25, considerado competitivo por Cook Political Report.
Allí, el demócrata Jared Moskowitz enfrenta un desafío de Oliver Larkin, mientras varios republicanos buscan la nominación.
- En números: La Cámara está actualmente dividida 217-212 a favor de los republicanos, según los datos proporcionados por The Center Square.
- Otro frente: Los distritos 14 y 22 también presentan competencias que definirán los candidatos para noviembre.
El ganador del Senado completará el mandato de Rubio
La elección general será el 3 de noviembre. Quien gane la carrera especial por el Senado completará los dos años restantes del mandato de Rubio, de acuerdo con EFE.
Los republicanos controlan actualmente el Senado con 53 escaños frente a 47, por lo que la carrera de Florida formará parte de una batalla nacional más amplia por el Congreso.
- Qué sigue: Las urnas estarán abiertas el martes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora local.
- La clave: Las primarias definirán los enfrentamientos de noviembre, pero será la elección general la que determine quién ocupa los cargos en disputa.
Florida llega a estas primarias con varias disputas que van más allá de elegir candidatos.
El respaldo de Trump a Ashley Moody pondrá nuevamente a prueba su influencia entre los republicanos, mientras Angie Nixon y Alex Vindman compiten por representar a los demócratas en la batalla por el antiguo escaño de Marco Rubio.
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FUENTE: EFE / The Center Square / Ashley Moody