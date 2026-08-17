Florida vota mañana: Trump mide su poder y el escaño de Marco Rubio entra en juego

Las primarias definirán candidatos para noviembre, con Ashley Moody respaldada por Trump y una disputa demócrata entre Angie Nixon y Alex Vindman por el Senado.

Florida votará este martes 18 de agosto en unas primarias que medirán la influencia del presidente Donald Trump entre los republicanos y definirán varias contiendas que podrían ser importantes para el equilibrio de fuerzas en el Congreso en noviembre.

Por qué importa: Además de varias carreras competitivas para la Cámara de Representantes, los votantes elegirán candidatos para disputar los dos años restantes del mandato en el Senado que dejó Marco Rubio.

Ashley Moody llega a las primarias con el respaldo de Trump

En la carrera republicana por el Senado, Ashley Moody cuenta con uno de los apoyos políticos más importantes dentro del partido: el de Trump.

Moody fue fiscal general de Florida y llegó al Senado en enero de 2025, después de ser designada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar temporalmente el puesto que dejó Rubio.

Trump respaldó públicamente su candidatura. Moody respondió que estaba “honrada” por el apoyo y reafirmó su compromiso con la agenda “America First”, según un comunicado de su campaña.