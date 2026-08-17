Demócratas ven mejor al socialismo que al capitalismo: ¿giro a la izquierda?

El socialismo, una palabra que durante décadas ha provocado fuerte rechazo en la política estadounidense, está encontrando un terreno muy diferente dentro del Partido Demócrata.

Un nuevo sondeo de CBS News muestra que los demócratas tienen actualmente una impresión más favorable del socialismo que del capitalismo, una tendencia respaldada por otras encuestas recientes. Los datos abren una pregunta que podría pesar en las elecciones de 2026 y en la carrera presidencial de 2028: ¿los votantes demócratas están girando ideológicamente hacia la izquierda o están expresando frustración con un sistema económico que consideran cada vez menos justo?

Por qué importa: La creciente aceptación del socialismo entre los demócratas podría fortalecer al ala progresista y modificar el debate económico dentro del partido. Pero existe un obstáculo importante: fuera de las filas demócratas, el término continúa encontrando una resistencia considerable.

El socialismo gana terreno entre los demócratas

CBS News encontró una diferencia llamativa entre la opinión general del país y la de los demócratas. Mientras los estadounidenses, en conjunto, mantienen una visión más positiva del capitalismo que del socialismo y una mayoría considera que el libre mercado es bueno para la economía, entre los demócratas ocurre lo contrario: el socialismo recibe una valoración más favorable.

Eso no significa, sin embargo, que la mayoría de los demócratas se identifique como socialista o que respalde automáticamente las propuestas de organizaciones socialistas. La encuesta mide percepciones favorables sobre conceptos políticos y económicos.

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CBS también encontró diferencias importantes en lo que los estadounidenses entienden por «socialismo». Republicanos e independientes mencionan con mayor frecuencia el control o la propiedad gubernamental, mientras que los demócratas tienden a asociarlo con igualdad, justicia y servicios públicos.

La edad también pesa. Los demócratas más jóvenes muestran opiniones más favorables hacia el socialismo que los de mayor edad.