Demócratas ven mejor al socialismo que al capitalismo: ¿giro a la izquierda?
Publicado el17/08/2026 a las 11:05
El socialismo, una palabra que durante décadas ha provocado fuerte rechazo en la política estadounidense, está encontrando un terreno muy diferente dentro del Partido Demócrata.
Un nuevo sondeo de CBS News muestra que los demócratas tienen actualmente una impresión más favorable del socialismo que del capitalismo, una tendencia respaldada por otras encuestas recientes. Los datos abren una pregunta que podría pesar en las elecciones de 2026 y en la carrera presidencial de 2028: ¿los votantes demócratas están girando ideológicamente hacia la izquierda o están expresando frustración con un sistema económico que consideran cada vez menos justo?
- Por qué importa: La creciente aceptación del socialismo entre los demócratas podría fortalecer al ala progresista y modificar el debate económico dentro del partido. Pero existe un obstáculo importante: fuera de las filas demócratas, el término continúa encontrando una resistencia considerable.
El socialismo gana terreno entre los demócratas
CBS News encontró una diferencia llamativa entre la opinión general del país y la de los demócratas. Mientras los estadounidenses, en conjunto, mantienen una visión más positiva del capitalismo que del socialismo y una mayoría considera que el libre mercado es bueno para la economía, entre los demócratas ocurre lo contrario: el socialismo recibe una valoración más favorable.
Eso no significa, sin embargo, que la mayoría de los demócratas se identifique como socialista o que respalde automáticamente las propuestas de organizaciones socialistas. La encuesta mide percepciones favorables sobre conceptos políticos y económicos.
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CBS también encontró diferencias importantes en lo que los estadounidenses entienden por «socialismo». Republicanos e independientes mencionan con mayor frecuencia el control o la propiedad gubernamental, mientras que los demócratas tienden a asociarlo con igualdad, justicia y servicios públicos.
La edad también pesa. Los demócratas más jóvenes muestran opiniones más favorables hacia el socialismo que los de mayor edad.
Otras encuestas muestran el mismo cambio
CBS News no es la única medición que detecta esta tendencia. Gallup ha seguido las opiniones de los demócratas sobre el socialismo desde 2010. Según los datos citados por USA Today, entonces el 50% tenía una imagen favorable. La cifra llegó al 57% en 2018, al 65% en 2021 y alcanzó el 66% en su medición de septiembre.
Además, la percepción del capitalismo siguió el camino contrario entre los demócratas: cayó del 51% al 42% durante ese periodo. Desde 2018, según esos datos, el socialismo recibe una valoración más positiva que el capitalismo dentro del partido.
Una encuesta de Fox News encontró igualmente que el 52% de los demócratas tiene una opinión favorable del socialismo.
La organización Democratic Socialists of America (DSA) también obtiene mejores números entre este electorado. Una encuesta de Marquette mostró que el 42% de los demócratas tenía una opinión favorable del grupo, frente al 17% que expresaba una opinión desfavorable.
¿Los demócratas quieren realmente un presidente socialista?
Una encuesta de Washington Post-Ipsos añade otra dimensión al debate: aproximadamente tres de cada cuatro demócratas dijeron estar abiertos a la posibilidad de votar por un socialista democrático para presidente.
Pero nuevamente aparece una diferencia importante entre las bases demócratas y el país. El 55% de todos los adultos estadounidenses dijo que no estaría abierto a esa posibilidad.
El contraste ayuda a dimensionar el desafío político. Una idea o etiqueta puede ganar aceptación suficiente para influir en unas primarias demócratas y, al mismo tiempo, convertirse en una vulnerabilidad cuando el candidato debe conquistar votantes independientes o competir en una elección nacional.
CBS encontró además que aproximadamente la mitad de los demócratas considera que su partido ya es tan progresista como debería ser, mientras que otra mitad cree que todavía no es suficientemente progresista.
La economía podría explicar parte del giro
Los números no necesariamente reflejan solamente un cambio ideológico. CBS News encontró que muchos estadounidenses consideran actualmente más difícil que generaciones anteriores comprar una vivienda, formar una familia o alcanzar seguridad económica.
La mayoría también considera injusto el funcionamiento actual del sistema económico en cuanto a las oportunidades para progresar. Ese descontento puede ser importante para entender por qué ciertas ideas asociadas al socialismo encuentran mayor aceptación.
Entre los demócratas, además, existe una demanda por propuestas económicas que representen cambios importantes y una percepción de que el partido debería luchar con mayor fuerza por sus intereses.
Incluso los resultados electorales muestran que el panorama no es uniforme. La socialista democrática Francesca Hong perdió las primarias demócratas para gobernadora de Wisconsin el 11 de agosto frente a David Crowley, respaldado por figuras del establishment, pese a que sondeos anteriores la habían colocado en una posición favorable.
Es decir, una mejor imagen del socialismo no garantiza victorias para candidatos que adopten esa etiqueta, según ‘USA Today‘.
POLL: Positive View of Socialism vs. Capitalism Among Democrats
-SOCIALISM: 58%
-CAPITALISM: 32% pic.twitter.com/8AH0iKOera
— America (@america) August 16, 2026
El dilema que podría llegar a 2026 y 2028
Para el Partido Demócrata, la tendencia presenta una oportunidad y un riesgo. Una base que demanda cambios económicos más profundos podría impulsar candidatos y propuestas progresistas en las primarias de 2026 y eventualmente influir en la carrera presidencial de 2028.
Los republicanos, por otra parte, podrían utilizar ese movimiento para presentar a sus rivales como demasiado alejados del centro político, especialmente porque el socialismo continúa siendo impopular entre buena parte del electorado nacional.
Ahí aparece la contradicción que los demócratas deberán resolver: aquello que entusiasma a una parte creciente de sus votantes podría complicar la búsqueda de apoyo fuera del partido. Los sondeos todavía no permiten concluir que los demócratas se hayan convertido en un partido socialista. Sí muestran que una etiqueta históricamente polémica está perdiendo parte de su carga negativa dentro de sus filas.
La gran pregunta rumbo a las próximas elecciones será determinar qué hay detrás de ese cambio: ¿un verdadero giro ideológico hacia la izquierda o, principalmente, el rechazo de muchos votantes al capitalismo tal como sienten que funciona actualmente?