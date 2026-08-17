Todd Blanche se niega a garantizar independencia de Trump mientras el DOJ libra batalla por datos electorales

El nuevo fiscal general sostiene que el presidente puede opinar sobre casos individuales, mientras el Departamento de Justicia enfrenta a decenas de estados por el acceso a registros de votantes.

Todd Blanche se negó a garantizar que el Departamento de Justicia (DOJ) actuará siempre de manera independiente de la Casa Blanca y defendió que el presidente Donald Trump pueda expresar sus opiniones sobre casos individuales, según declaró a NBC News.

Por qué es importante: La postura adquiere especial peso mientras el DOJ mantiene una batalla con estados por datos electorales y Blanche no descarta llevar parte de esa disputa hasta la Corte Suprema.

Blanche dice que Trump puede opinar sobre casos del DOJ

Cuando Kristen Welker, de “Meet the Press”, preguntó si garantizaría que el Departamento de Justicia actuaría siempre independientemente de la Casa Blanca, Blanche respondió: “No, no voy a prometer eso”.

El fiscal general agregó que ningún titular del DOJ debería hacer esa promesa y contestó “sí, por supuesto” cuando le preguntaron si Trump debería tener voz en decisiones sobre procesos individuales.

Su argumento: Blanche sostiene que el DOJ forma parte del Poder Ejecutivo y que el presidente, como jefe de esa rama del gobierno, puede marcar su dirección política.

Blanche también rechazó la idea de que Trump le ordene directamente procesar a determinadas personas y aseguró que actuaría con integridad.

En otra entrevista con Fox News, afirmó que Trump esperaría que le dijera “no” cuando exista un desacuerdo legal.