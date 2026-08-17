Todd Blanche se niega a garantizar independencia de Trump mientras el DOJ libra batalla por datos electorales
Publicado el17/08/2026 a las 08:11
El nuevo fiscal general sostiene que el presidente puede opinar sobre casos individuales, mientras el Departamento de Justicia enfrenta a decenas de estados por el acceso a registros de votantes.
Todd Blanche se negó a garantizar que el Departamento de Justicia (DOJ) actuará siempre de manera independiente de la Casa Blanca y defendió que el presidente Donald Trump pueda expresar sus opiniones sobre casos individuales, según declaró a NBC News.
Por qué es importante: La postura adquiere especial peso mientras el DOJ mantiene una batalla con estados por datos electorales y Blanche no descarta llevar parte de esa disputa hasta la Corte Suprema.
Blanche dice que Trump puede opinar sobre casos del DOJ
Cuando Kristen Welker, de “Meet the Press”, preguntó si garantizaría que el Departamento de Justicia actuaría siempre independientemente de la Casa Blanca, Blanche respondió: “No, no voy a prometer eso”.
El fiscal general agregó que ningún titular del DOJ debería hacer esa promesa y contestó “sí, por supuesto” cuando le preguntaron si Trump debería tener voz en decisiones sobre procesos individuales.
- Su argumento: Blanche sostiene que el DOJ forma parte del Poder Ejecutivo y que el presidente, como jefe de esa rama del gobierno, puede marcar su dirección política.
Blanche también rechazó la idea de que Trump le ordene directamente procesar a determinadas personas y aseguró que actuaría con integridad.
En otra entrevista con Fox News, afirmó que Trump esperaría que le dijera “no” cuando exista un desacuerdo legal.
El DOJ enfrenta a 30 estados y Washington por registros electorales
El debate sobre la independencia ocurre mientras el Departamento de Justicia intenta obtener datos de registros de votantes antes de las elecciones intermedias de noviembre.
NBC News reportó que la administración ha presentado 31 demandas contra 30 estados y Washington, D.C., después de que esas jurisdicciones se resistieran a entregar información solicitada por el gobierno federal.
Los datos buscados incluyen nombres, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, información de licencias de conducir y los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.
- La explicación del gobierno: El DOJ afirma que quiere identificar posibles “deficiencias” o “anomalías”, incluida la posibilidad de que personas no ciudadanas estén registradas para votar.
Tradicionalmente, los estados administran las elecciones y mantienen sus propios registros de votantes.
Jueces ya han frenado al gobierno en varios casos
La ofensiva judicial no ha avanzado sin obstáculos. Según NBC News, jueces federales han fallado contra el gobierno en al menos 22 de los casos.
Entre los estados donde tribunales han rechazado los intentos federales aparecen Oregon y Michigan.
Además, la resistencia no proviene únicamente de estados gobernados por demócratas: Idaho, Nevada, Utah, Georgia y Vermont también figuran entre los que enfrentan al gobierno.
La disputa: El conflicto enfrenta el objetivo federal de investigar posibles irregularidades electorales con la autoridad que históricamente han ejercido los estados sobre sus elecciones.
Blanche defendió la actuación del DOJ asegurando que garantizar elecciones justas es una responsabilidad que el departamento no debería evitar.
Blanche no descarta llevar la pelea a la Corte Suprema
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El fiscal general dejó abierta una nueva etapa judicial. Cuando NBC News le preguntó si el DOJ podría acudir a la Corte Suprema por los casos perdidos, respondió: “Absolutamente, es una posibilidad”.
La combinación de ambas controversias coloca una pregunta de fondo sobre la mesa: qué límites deben existir entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia cuando las decisiones federales afectan investigaciones, procesos judiciales y asuntos electorales.
- Qué sigue: El DOJ puede continuar apelando los fallos adversos y Blanche ha dejado abierta la posibilidad de pedir la intervención del máximo tribunal del país antes de las elecciones de noviembre.
La postura de Blanche y la batalla por los registros electorales convergen en un mismo debate: hasta dónde puede llegar la influencia presidencial sobre el Departamento de Justicia.
Con las elecciones de noviembre acercándose y varios casos todavía abiertos, la posible intervención de la Corte Suprema podría terminar definiendo los límites del poder federal frente a los estados en asuntos electorales.
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FUENTE: Axios / NBC News