Tiroteo en Chicago deja al menos 12 heridos tras un ataque contra una multitud desde una camioneta roja. La policía investiga el caso.

12 heridos en Chicago

Dos heridos críticos

No hay arrestos Un tiroteo masivo en Chicago dejó al menos 12 personas heridas la noche del 19 de junio. De acuerdo con la policía, dos individuos abrieron fuego contra una multitud desde una camioneta SUV roja. El ataque ocurrió en el extremo sur de la ciudad, donde había una gran concentración de personas. Tiroteo en Chicago deja al menos 12 heridos 🚨BREAKING🚨: MASS

SHOOTING LEAVES AT LEAST 12 WOUNDED IN CHICAGO 🇺🇸⚠️ At least 12 people were struck by gunfire after an SUV pulled up to a crowd on a Chicago street & two occupants opened fire, according to police. Emergency crews rushed victims to nearby hospitals. pic.twitter.com/GtDNtnHi1p — Al Hind (@AlHind0) June 20, 2026 Las autoridades informaron que no se han reportado fallecimientos hasta el momento. Por qué importa: El tiroteo ocurrió durante un fin de semana festivo marcado por Juneteenth y el Día del Padre. La policía de Chicago indicó que los detectives continúan investigando el caso. Hasta el 20 de junio, no se habían realizado arrestos relacionados con el ataque.

Dos personas dispararon desde una camioneta roja A pair of drive-by shooters injured at least 13 people on the city’s South Side on Friday evening, Chicago police said. https://t.co/r19uGhEMQ9 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 20, 2026 Según un comunicado policial, una camioneta SUV roja se detuvo junto a una multitud en el lado sur de Chicago. Dos personas que estaban dentro del vehículo comenzaron a disparar contra quienes se encontraban reunidos. Después del ataque, los sospechosos huyeron del lugar en la misma camioneta, según informó la policía. TE PUEDE INTERESAR: Inmigrante mexicano acusado por operar un dron en evento de la FIFA 2026 Los agentes respondieron poco después de las 23:00 horas a un aviso sobre una persona herida de bala. Al llegar, encontraron a una mujer de 32 años con dos heridas de bala en la espalda. También hallaron a un hombre de 44 años con cuatro heridas superficiales en la espalda. Ambos fueron trasladados a hospitales locales y se encontraban en buen estado, según el reporte policial. La policía informó que, en total, al menos 12 personas resultaron heridas por disparos. Las víctimas tienen entre 17 y 47 años, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

Dos heridos permanecen en estado crítico La mayoría de las personas heridas llegó por sus propios medios a hospitales locales tras el tiroteo. Entre los lesionados hay un joven de 17 años y un hombre de 26 años. Ambos se encuentran en estado crítico, según informó la policía. Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna muerte por el ataque. Una decimotercera persona rechazó atención médica tras sufrir lesiones de origen desconocido. Ese dato también fue incluido por la policía en un comunicado sobre el tiroteo. La policía informó a USA TODAY que no se habían realizado arrestos. El 20 de junio no había más detalles disponibles sobre los responsables o el motivo del ataque. Los detectives seguían investigando lo ocurrido en el extremo sur de Chicago. Las autoridades tampoco habían informado si el tiroteo estaba relacionado con alguna celebración o evento específico.