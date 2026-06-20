Inmigrante mexicano acusado por operar un dron en evento de la FIFA 2026
Publicado el20/06/2026 a las 10:55
- Cargos federales en Atlanta
- ICE y FBI investigaron
- Detenido de origen mexicano
Las autoridades estadounidenses presentaron cargos federales contra Lorenzo Rojas-Martínez, un inmigrante mexicano acusado de operar un dron en una zona de vuelo restringida.
El hecho ocurrió durante actividades relacionadas con la FIFA 2026 en Atlanta, Georgia, de acuerdo con información difundida por autoridades federales.
Rojas-Martínez presuntamente operó el dron cerca del Centennial Olympic Park el pasado 12 de junio.
Dron en evento FIFA 2026 genera cargos federales
🚨@FBI and @ICEgov ARREST criminal illegal alien who flew a drone in restricted FIFA airspace.
Lorenzo Rojas-Martinez, a criminal illegal alien from Mexico, operated a drone in restricted airspace near Centennial Olympic Park in Atlanta on June 12 during the 2026 FIFA Fan… https://t.co/Aut6gYNJRk pic.twitter.com/bbqcEyVkuD
— Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2026
Ese día se realizaba el Festival de Aficionados de la FIFA 2026, uno de los eventos vinculados al torneo.
Por qué importa: El caso ocurre en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad alrededor de la Copa Mundial FIFA 2026.
El torneo tendrá actividades en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.
La operación de drones en zonas restringidas representa una preocupación para las autoridades durante eventos masivos.
Autoridades investigaron el caso con apoyo de ICE y FBI
ATLANTA – Lorenzo Rojas-Martinez, an illegal alien from Mexico with a prior cocaine distribution conviction, faces federal charges for flying a drone over Centennial Olympic Park during the FIFA Fan Festival in Atlanta and for illegally reentering the United States after two… pic.twitter.com/LqEg8CvpYa
— US Attorney NDGA (@NDGAnews) June 15, 2026
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, la investigación fue realizada por ICE en coordinación con el FBI.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas participó en el caso junto con el Buró Federal de Investigaciones.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, agentes del FBI confrontaron al sospechoso.
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Los agentes también solicitaron su identificación durante la intervención.
Tras revisar su situación migratoria, las autoridades señalaron que Rojas-Martínez se encontraba de manera irregular en Estados Unidos.
Después de esa verificación, fue puesto bajo custodia. Posteriormente, el detenido fue transferido a ICE.
La información oficial indica que el caso avanzó hacia cargos federales tras esa intervención inicial.
Cargos federales fueron presentados el 15 de junio
Las autoridades informaron que los cargos fueron presentados el 15 de junio.
Rojas-Martínez enfrenta un cargo por operar un dron en una zona temporalmente restringida.
También enfrenta un cargo por reingreso irregular a Estados Unidos.
El caso fue difundido por la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia.
La acusación está relacionada con el incidente ocurrido tres días antes, el 12 de junio.
Según las autoridades, el presunto vuelo del dron ocurrió durante el Festival de Aficionados de la FIFA 2026.
El evento se desarrollaba cerca del Centennial Olympic Park, una zona emblemática de Atlanta.
La información disponible no detalla qué tipo de dron habría sido utilizado.
Tampoco se informó si el dispositivo causó interrupciones durante el evento.
DHS vincula el caso con seguridad en eventos masivos
El Departamento de Seguridad Nacional también incluyó antecedentes migratorios y penales atribuidos a Rojas-Martínez.
Según el comunicado, habría ingresado por primera vez a Estados Unidos en 1999.
Las autoridades señalaron que fue deportado en 2013.
Posteriormente, volvió al país y fue expulsado nuevamente en 2019.
De acuerdo con el DHS, Rojas-Martínez ingresó por tercera ocasión en una fecha no determinada.
El departamento también aseguró que cuenta con antecedentes penales.
Esos antecedentes estarían relacionados con tráfico de drogas, posesión de propiedad robada, fraude y otros delitos.
“La administración Trump no permitirá que inmigrantes irregulares amenacen la seguridad del pueblo estadounidense”, declaró Lauren Bis.
Bis fue identificada como secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional.