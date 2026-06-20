Inmigrante mexicano acusado por operar un dron en evento de la FIFA 2026

Cargos federales en Atlanta

ICE y FBI investigaron

Detenido de origen mexicano

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos federales contra Lorenzo Rojas-Martínez, un inmigrante mexicano acusado de operar un dron en una zona de vuelo restringida.

El hecho ocurrió durante actividades relacionadas con la FIFA 2026 en Atlanta, Georgia, de acuerdo con información difundida por autoridades federales.

Rojas-Martínez presuntamente operó el dron cerca del Centennial Olympic Park el pasado 12 de junio.

Dron en evento FIFA 2026 genera cargos federales

🚨@FBI and @ICEgov ARREST criminal illegal alien who flew a drone in restricted FIFA airspace. Lorenzo Rojas-Martinez, a criminal illegal alien from Mexico, operated a drone in restricted airspace near Centennial Olympic Park in Atlanta on June 12 during the 2026 FIFA Fan… https://t.co/Aut6gYNJRk pic.twitter.com/bbqcEyVkuD — Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2026

Ese día se realizaba el Festival de Aficionados de la FIFA 2026, uno de los eventos vinculados al torneo.

Por qué importa: El caso ocurre en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad alrededor de la Copa Mundial FIFA 2026.

El torneo tendrá actividades en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

La operación de drones en zonas restringidas representa una preocupación para las autoridades durante eventos masivos.