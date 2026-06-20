Policía confirma muerte de sospechoso que disparó contra un agente en Minnesota

Sospechoso hallado muerto

Agente herido por disparos

Investigan operativo en Saint Peter

Las autoridades confirmaron que el hombre que disparó contra un agente durante una emergencia en Saint Peter fue encontrado muerto dentro de una vivienda.

El caso comenzó el jueves, tras una persecución iniciada por agentes de Mankato contra un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

El conductor ignoró las órdenes de alto y escapó hacia el norte por la autopista 169, hasta ingresar a la ciudad de Saint Peter.

Por qué importa: El incidente provocó una intensa movilización policial, dejó a un agente herido y terminó con el sospechoso muerto.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Saint Peter, agentes de Mankato intentaron detener el vehículo por exceso de velocidad.

Sospechoso muerto tras persecución en Saint Peter

El conductor no obedeció las indicaciones de los oficiales y comenzó una persecución por la autopista 169.

La huida avanzó hacia el norte y posteriormente ingresó a Saint Peter, donde la situación escaló rápidamente.

Los oficiales intentaron detener el avance del vehículo usando dispositivos para desinflar los neumáticos cerca de la autopista 99.

Sin embargo, el sospechoso logró continuar su escape, pese al despliegue realizado por las autoridades.

La persecución terminó en la cuadra 2100 de Bunker Lane, donde el hombre abandonó el vehículo.

Después de bajarse, corrió hacia una vivienda adosada y se atrincheró en el interior.

Ese momento marcó el inicio de una emergencia que mantuvo movilizados a los cuerpos policiales durante varias horas.