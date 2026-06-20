Policía confirma muerte de sospechoso que disparó contra un agente en Minnesota
Publicado el20/06/2026 a las 10:22
- Sospechoso hallado muerto
- Agente herido por disparos
- Investigan operativo en Saint Peter
Las autoridades confirmaron que el hombre que disparó contra un agente durante una emergencia en Saint Peter fue encontrado muerto dentro de una vivienda.
El caso comenzó el jueves, tras una persecución iniciada por agentes de Mankato contra un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.
El conductor ignoró las órdenes de alto y escapó hacia el norte por la autopista 169, hasta ingresar a la ciudad de Saint Peter.
Por qué importa: El incidente provocó una intensa movilización policial, dejó a un agente herido y terminó con el sospechoso muerto.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Saint Peter, agentes de Mankato intentaron detener el vehículo por exceso de velocidad.
Sospechoso muerto tras persecución en Saint Peter
El conductor no obedeció las indicaciones de los oficiales y comenzó una persecución por la autopista 169.
La huida avanzó hacia el norte y posteriormente ingresó a Saint Peter, donde la situación escaló rápidamente.
Los oficiales intentaron detener el avance del vehículo usando dispositivos para desinflar los neumáticos cerca de la autopista 99.
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Sin embargo, el sospechoso logró continuar su escape, pese al despliegue realizado por las autoridades.
La persecución terminó en la cuadra 2100 de Bunker Lane, donde el hombre abandonó el vehículo.
Después de bajarse, corrió hacia una vivienda adosada y se atrincheró en el interior.
Ese momento marcó el inicio de una emergencia que mantuvo movilizados a los cuerpos policiales durante varias horas.
Un agente resultó herido durante el operativo
Authorities say a St. Peter Police officer is in stable condition after being shot in the arm and a suspect is dead after a police pursuit led to a standoff on Thursday night. https://t.co/bZk8iCIHm4 pic.twitter.com/5KUM5agUje
— FOX 9 (@FOX9) June 20, 2026
Durante el operativo, el sospechoso disparó contra un agente, quien resultó herido.
El ataque provocó una respuesta policial más amplia en la zona, mientras las autoridades intentaban controlar la situación.
La vivienda donde se encontraba atrincherado el hombre se convirtió en el centro del operativo.
Las autoridades no detallaron cuántos oficiales participaron en la respuesta ni qué medidas específicas se tomaron durante esas horas.
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Tampoco revelaron si había otras personas dentro de la vivienda al momento del incidente.
El agente herido fue atendido médicamente y su condición continúa siendo monitoreada, según la información disponible.
Las autoridades no han dado más detalles sobre la gravedad de sus lesiones.
El caso generó preocupación por el nivel de riesgo que enfrentaron los oficiales durante la intervención.
También dejó abiertas preguntas sobre los minutos finales del operativo dentro de la residencia.
El sospechoso fue localizado sin vida
Tras varias horas de respuesta policial, los oficiales ingresaron a la vivienda donde el sospechoso permanecía atrincherado.
Al entrar, localizaron al hombre sin vida dentro de la residencia.
Las autoridades confirmaron el hallazgo, pero no han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte.
La investigación sigue abierta para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante el cierre del operativo.
Hasta ahora, no se ha informado si el sospechoso murió por una acción policial o por otra causa.
Las autoridades tampoco han dado a conocer la identidad del hombre.
El Departamento de Policía de Saint Peter indicó que el caso continúa bajo investigación.
Lo que viene: Las autoridades deberán esclarecer cómo murió el sospechoso y ofrecer más detalles sobre el desarrollo del operativo.
Mientras tanto, el agente herido permanece bajo atención médica y su evolución continúa siendo supervisada.
El caso mantiene la atención sobre una emergencia que comenzó con una infracción de tránsito y terminó con una muerte.
También deja pendiente conocer más información oficial sobre la persecución, el intercambio de disparos y el ingreso final a la vivienda.