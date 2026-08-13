Tragedia en Kansas: Hombre asesina a sus cuatro hijos y a su pareja antes de suicidarse
Publicado el13/08/2026 a las 09:49
- Seis personas murieron
- El agresor llamó al 911
- La KBI investiga el móvil
Un hombre de 53 años mató a sus cuatro hijos y a la madre de los menores antes de suicidarse dentro de una vivienda en Winfield, Kansas, en un caso que dejó seis muertos y conmocionó a la comunidad.
El crimen ocurrió el martes 11 de agosto y fue el propio agresor quien llamó al 911 para confesar lo que había hecho y advertir que estaba a punto de quitarse la vida.
Las víctimas menores fueron identificadas como Carol, de 9 años; Sarah, de 5; Kelly Magee-Williams, de 3; y Ronald Jr., de 7, mientras que la madre de los niños, Kelly L. George, tenía 44 años.
El jefe de policía de Winfield, Robbie DeLong, aseguró que nunca había enfrentado un hecho de estas características durante sus más de 20 años de carrera.
El propio agresor llamó al 911 y confesó que había matado a su familia
Father of four called 911 to report that he killed his entire family, before turning the gun on himself in Winfield, Kansas.
Six people were found dead in a home after a welfare check Tuesday morning.
Investigators identified the victims as Kelly George (44) and her four… pic.twitter.com/BWe65gP1tG
— Rose (@901Lulu) August 12, 2026
La emergencia comenzó aproximadamente a las 8:50 a.m., cuando las autoridades recibieron una llamada realizada por el mismo hombre desde la vivienda donde ocurrió el crimen.
“Nuestros oficiales recibieron una llamada de un hombre que declaró haber matado a toda su familia y que estaba a punto de suicidarse”, dijo DeLong a NBC.
Los policías que atendieron la emergencia se encontraban a solo dos cuadras de la casa debido a que estaban respondiendo a un accidente de tránsito, por lo que pudieron llegar rápidamente al lugar.
Sin embargo, la cercanía de los agentes no permitió evitar el desenlace fatal que el propio atacante había anunciado durante su comunicación con el 911.
Un disparo obligó a la policía a tratar el caso como una situación con un hombre atrincherado
Cuando el primer oficial llegó hasta la vivienda y se aproximó a la entrada, escuchó un disparo y decidió retirarse.
A partir de ese momento, las autoridades establecieron un perímetro y comenzaron a tratar la emergencia como una situación en la que había una persona armada y atrincherada dentro de la casa.
Más de dos horas después de la llamada inicial, integrantes de un equipo regional SWAT y agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Cowley participaron en el operativo.
Poco antes de las 11 a.m., las autoridades forzaron la puerta principal y encontraron los seis cuerpos dentro de la vivienda, según NBC.
“Creo que cuando llamó al 911 fue preciso en lo que dijo, y cuando los oficiales llegaron a la escena, el último disparo fue autoinfligido”, declaró Jason Diaz, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Kansas (KBI), según ABC7.
Reportes previos habían alertado sobre el comportamiento agresivo del atacante
El crimen ocurrió después de que la Policía de Winfield recibiera varias llamadas durante las semanas anteriores relacionadas con el comportamiento del hombre.
De acuerdo con DeLong, los reportes describían episodios de “comportamiento errático”, incluidos enfrentamientos verbales y gritos dirigidos contra otras personas.
Los agentes también habían acudido anteriormente a la vivienda debido a reportes relacionados con disparos, aunque entonces no encontraron pruebas suficientes que permitieran una intervención.
“Teníamos llamadas por comportamiento agresivo, pero no lo suficiente como para actuar”, reconoció el jefe DeLong.
Además, el registro estatal de agresores sexuales de Kansas indicaba que el hombre era un delincuente sexual registrado.
En 1998, un juez aceptó su declaración de culpabilidad por dos cargos de intento de libertades indecentes con un menor y un cargo de agresión, todos relacionados con una víctima de 15 años, según registros judiciales penales de Kansas recogidos por NBC.
“No puedo decir que algo hubiera indicado que llegaríamos a donde estamos hoy”, expresó DeLong al ser consultado por ABC7 sobre si los antecedentes recientes permitían anticipar lo sucedido.
La KBI busca determinar qué motivó el crimen que dejó seis muertos
🚨 Kansas father kills wife, four kids in murder-suicide.
Full details: https://t.co/vILVWeXHGp pic.twitter.com/zw5aUmNLyf
— TMZ (@TMZ) August 12, 2026
La Oficina de Investigaciones de Kansas se incorporó a las pesquisas y uno de los principales objetivos ahora es establecer qué motivó al hombre a matar a su familia antes de suicidarse.
Jason Diaz confirmó que los investigadores ya entrevistaron a vecinos y que también tienen previsto conversar con familiares mientras continúa la investigación.
Las autoridades, entretanto, aseguraron que no existe un peligro adicional para los habitantes de Winfield relacionado con este caso.
“Este fue un incidente aislado. No hay ninguna amenaza en curso”, enfatizó DeLong ante la comunidad.
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FUENTE: Telemundo Kansas / Infobae