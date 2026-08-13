Tragedia en Kansas: Hombre asesina a sus cuatro hijos y a su pareja antes de suicidarse

Seis personas murieron

El agresor llamó al 911

La KBI investiga el móvil

Un hombre de 53 años mató a sus cuatro hijos y a la madre de los menores antes de suicidarse dentro de una vivienda en Winfield, Kansas, en un caso que dejó seis muertos y conmocionó a la comunidad.

El crimen ocurrió el martes 11 de agosto y fue el propio agresor quien llamó al 911 para confesar lo que había hecho y advertir que estaba a punto de quitarse la vida.

Las víctimas menores fueron identificadas como Carol, de 9 años; Sarah, de 5; Kelly Magee-Williams, de 3; y Ronald Jr., de 7, mientras que la madre de los niños, Kelly L. George, tenía 44 años.

El jefe de policía de Winfield, Robbie DeLong, aseguró que nunca había enfrentado un hecho de estas características durante sus más de 20 años de carrera.

El propio agresor llamó al 911 y confesó que había matado a su familia

Father of four called 911 to report that he killed his entire family, before turning the gun on himself in Winfield, Kansas. Six people were found dead in a home after a welfare check Tuesday morning. Investigators identified the victims as Kelly George (44) and her four… pic.twitter.com/BWe65gP1tG — Rose (@901Lulu) August 12, 2026

La emergencia comenzó aproximadamente a las 8:50 a.m., cuando las autoridades recibieron una llamada realizada por el mismo hombre desde la vivienda donde ocurrió el crimen.

“Nuestros oficiales recibieron una llamada de un hombre que declaró haber matado a toda su familia y que estaba a punto de suicidarse”, dijo DeLong a NBC.

Los policías que atendieron la emergencia se encontraban a solo dos cuadras de la casa debido a que estaban respondiendo a un accidente de tránsito, por lo que pudieron llegar rápidamente al lugar.

Sin embargo, la cercanía de los agentes no permitió evitar el desenlace fatal que el propio atacante había anunciado durante su comunicación con el 911.