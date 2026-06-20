Trump critica a Meloni por supuesta foto y provoca reacción de Italia

Trump y Meloni protagonizan una nueva polémica tras los dichos del presidente de EE.UU. sobre una supuesta foto en el G7.

Trump intensifica críticas

Meloni niega acusaciones

Italia cancela visita El presidente de EE.UU., Donald Trump, elevó este viernes sus críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La nueva tensión surgió después de que Meloni negara una afirmación del mandatario sobre un supuesto episodio durante la reciente cumbre del G7 en Francia. Trump había asegurado, según una transcripción difundida por el canal italiano La 7, que Meloni le pidió insistentemente una fotografía. Trump y Meloni chocan por polémica del G7 Trump redobla la apuesta contra Meloni: insiste en que ella le pidió una foto en el G7 https://t.co/z65NgqTBpD — CNN en Español (@CNNEE) June 20, 2026 La dirigente italiana respondió con dureza y calificó esas declaraciones como un “invento”. También afirmó estar “atónita” por las palabras del presidente estadounidense. Por qué importa: La controversia abrió una nueva grieta pública entre dos aliados occidentales. Además, provocó una reacción diplomática inmediata dentro del gobierno italiano.

Meloni niega haber suplicado una foto a Trump Meloni acusa a Trump de «inventarse» que le rogó una foto La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se declaró este viernes «atónita» después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara al canal de televisión italiano La7 que ella le suplicó en la… pic.twitter.com/B6Jw5RX2hi — DW Español (@dw_espanol) June 19, 2026 Meloni respondió en redes sociales a las afirmaciones atribuidas a Trump en la entrevista telefónica concedida a La 7. “Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, escribió la primera ministra italiana. La mandataria añadió una frase directa para rechazar el relato del presidente estadounidense, según Efe. “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”, agregó Meloni. TE PUEDE INTERESAR: Indocumentados enfrentarían deportación por fraude al SNAP Según la transcripción difundida por La 7, Trump dijo que Meloni le había pedido una fotografía durante el encuentro de líderes en Francia. “En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”, afirmó Trump, según esa versión. El mandatario también dijo que Meloni estaba interesada en hablar con él y en obtener una fotografía juntos. “¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!”, señaló Trump, según la transcripción. También agregó que ella “tenía muchísimas ganas” de una foto con él. “No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, añadió el presidente estadounidense.

Trump insiste en sus críticas y menciona a la OTAN Al ser preguntado por NBC sobre la controversia, Trump no respondió directamente sobre el supuesto pedido de la fotografía. En cambio, aseguró que Meloni “era una gran admiradora”. Luego endureció el tono y vinculó sus críticas con la posición italiana frente a asuntos de seguridad internacional. “Pero no la quiero como admiradora porque ella no estuvo allí, junto con el grupo de la OTAN, en lo relacionado con el estrecho”, dijo Trump. La frase pareció aludir a sus demandas para que los aliados europeos participen más en los esfuerzos de Washington. Esos esfuerzos están relacionados con garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz. Meloni también cuestionó el trato de Trump hacia sus aliados en un video difundido después de la polémica. “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”, afirmó. La primera ministra italiana fue más allá y contrastó esa actitud con el trato de Trump hacia otros líderes. “Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente”, declaró. También habló de los “enemigos de Estados Unidos” y de líderes con los que, según ella, Trump se muestra “mucho más complaciente”.