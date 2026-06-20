Trump presenta nuevo Air Force One de 400 millones y causa polémica

Trump presentó el nuevo Air Force One, una aeronave de 400 millones de dólares regalada por Catar que genera dudas por seguridad.

Trump presenta avión polémico

Catar regaló aeronave presidencial

Crecen dudas de seguridad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este viernes el nuevo avión presidencial Air Force One, una aeronave valorada en unos 400 millones de dólares. La presentación ocurrió en un hangar de la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington. Air Force One genera polémica por regalo de Catar President Trump unveiled a Boeing 747, a gift from Qatar that was overhauled by L3Harris Technologies and is set to join the Air Force One fleet with a custom livery https://t.co/og9LfYHq5y pic.twitter.com/iwXxs9z637 — Reuters (@Reuters) June 20, 2026 El avión, un Boeing 747 modificado, ha generado suspicacias desde que se conoció que fue regalado por el Gobierno de Catar. La entrega ocurrió durante una visita del mandatario a ese país el año pasado. Por qué importa: el nuevo avión presidencial llega rodeado de controversia por su origen, su costo y las dudas sobre seguridad nacional.

Trump presenta una “Casa Blanca voladora” NEW AIR FORCE ONE! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/8DcY6ZErsy — The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026 Trump mostró la aeronave y destacó el trabajo realizado desde agosto pasado para modificar su interior. El presidente afirmó que el avión fue transformado en una “Casa Blanca voladora con un nivel de lujo nunca antes visto”. Según explicó, el nuevo Air Force One será utilizado como avión presidencial hasta que lleguen los dos nuevos modelos encargados por el Gobierno Federal. TE PUEDE INTERESAR: Trump apoya reelección de senador republicano en Carolina del Sur Esos aviones son conocidos como VC-25B y todavía no han sido entregados. La aeronave presentada este viernes reemplazará temporalmente al modelo anterior del Air Force One. Trump aseguró que el vuelo de regreso desde París esta semana fue el último realizado por el modelo previo. Ese vuelo ocurrió después de que el mandatario asistiera a la cumbre de líderes del G7. El modelo anterior es conocido como VC-25A y existen dos unidades de esa aeronave. La presentación marcó así una transición simbólica entre el avión presidencial anterior y la nueva aeronave modificada.

El avión encabezará desfile del 4 de julio Trump también anunció que el nuevo Air Force One encabezará un desfile aéreo el próximo 4 de julio. Ese día, Estados Unidos cumplirá 250 años, según indicó el mandatario. El desfile tendrá lugar en Washington y contará con varios aviones sobrevolando puntos clave de la capital. “Tendremos muchos aviones sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca y este encabezará la formación”, aseveró Trump. La aeronave será así una de las protagonistas de la conmemoración nacional. El anuncio refuerza el papel simbólico del nuevo avión dentro de la agenda pública del presidente. La imagen del Air Force One sobre Washington será presentada como parte de una celebración de alto perfil. También colocará al avión en el centro de la atención pública poco después de su presentación oficial. El mandatario aprovechó el evento para destacar tanto el lujo de la aeronave como su importancia presidencial.